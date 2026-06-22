/फीफा वर्ल्ड कप में इजिप्ट की टीम ने रचा इतिहास, 92 साल में पहली बार बनाया ये महारिकॉर्ड, मोहम्मद सालाह बने हीरो

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप-G के मुकाबले में इजिप्ट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया. 92 साल और 25 दिन पहले डेब्यू करने वाली इजिप्ट की यह फीफा वर्ल्ड कप इतिहास की पहली जीत भी है. इजिप्ट की इस जीत के हीरो टीम के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सालाह रहे. टीम के लिए विजयी गोल करने के साथ-साथ सालाह वर्ल्ड कप के दो एडीशन में गोल करने वाले इजिप्ट के पहले खिलाड़ी भी बने. इसके अलावा, 34 साल और 9 दिन की उम्र में गोल करने के साथ ही वह इजिप्ट की ओर से गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने.
मोहम्मद सालाह ने इस मामले में मैग्डी अब्देलघनी को पीछे छोड़, जिन्होंने 1990 में नीदरलैंड्स के खिलाफ 30 साल और 320 दिन की उम्र में गोल किया था. न्यूजीलैंड ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और 15वें मिनट में ही 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. फिन सुरमन ने कॉर्नर किक पर बेहतरीन हेडर लगाते हुए शानदार गोल दागा. इस गोल के बाद न्यूजीलैंड ने दबाव बनाए रखा और पहले हाफ तक इजिप्ट को वापसी का मौका नहीं दिया. यह पहली बार था जब इजिप्ट किसी वर्ल्ड कप मैच में हाफ टाइम तक पीछे रहा. हालांकि, हाफ टाइम के बाद टीम ने अपना खेल बदला और ज्यादा आक्रामक अंदाज में मैदान पर उतरी.
दूसरे हाफ की शुरुआत में इजिप्ट ने कई मौके बनाए. मोहम्मद सालाह और इमाम अशौर ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड के गोलकीपर ने अच्छे बचाव किए. दूसरी ओर, इजिप्ट के गोलकीपर मुस्तफा शोबेर ने भी शानदार बचाव करके अपनी टीम को मैच में बनाए रखा. इजिप्ट को मैच के 58वें मुकाबले में सफलता मिली. जिको ने फ्री हेडर पर बेहतरीन गोल दागा और स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया. इसके 9 मिनट बाद मोहम्मद सालाह ने अपनी क्लास दिखाई. एक बेहतरीन टीम मूव के बाद उन्होंने नीचे की तरफ शॉट लगाकर शानदार गोल किया और इजिप्ट को 2-1 की बढ़त दिला दी. यह गोल मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. मैच के अंतिम क्षणों में न्यूजीलैंड ने वापसी की कोशिश की, लेकिन इजिप्ट ने मजबूत डिफेंस दिखाया. मैच के 82वें मिनट में ट्रेजेगुएट ने तीसरा गोल करते हुए इजिप्ट की जीत पर मुहर लगा दी.
इजिप्ट की जीत के बाद कप्तान मोहम्मद सालाह खुश नजर आए. मोहम्मद सालाह ने कहा कि इस कामयाबी को देश के फुटबॉल इतिहास की सबसे अच्छी जीतों में से एक के तौर पर याद किया जाएगा. मुस्तफा जिको, मोहम्मद सालाह और ट्रेजेगुएट के गोलों की मदद से मिस्र ने इतिहास रचा. मिस्र की टीम पहले हाफ के बाद 0-1 से पीछे चल रही थी. हालांकि, दूसरे हाफ में टीम ने दमदार वापसी करते हुए तीन गोल दागे. मैच के बाद सलाह ने कहा, 'यह जबरदस्त है. मुझे नहीं पता कि इसे शब्दों में कैसे बताऊं. यह सभी खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए एक बड़ी कामयाबी है. उम्मीद है कि हम ग्रुप में इसी तरह आगे बढ़ेंगे, और हम इतिहास लिखेंगे और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे. आने वाले वर्षों में इस जीत को मिस्र के फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक के तौर पर याद किया जाएगा.'