फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मैच में मंगलवार को मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इजिप्ट के खिलाफ 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए 3-2 से जीत हासिल की. अटलांटा में खेले गए इस मैच को अपने नाम करते हुए अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है. इस मैच में लियोनेल मेसी ने एक गोल में असिस्ट करने के बाद खुद भी एक गोल किया, जबकि एंजो फर्नांडीज ने स्टॉपेज टाइम (90+3') में विजयी गोल दागा. FIFA वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना से 3-2 की दिल तोड़ने वाली हार के बाद इजिप्ट के फॉरवर्ड मोस्तफा जिको ने मैच ऑफिशियल्स पर तीखा हमला किया है.
मोस्तफा जिको ने आरोप लगाया कि रेफरिंग निष्पक्ष नहीं थी और दावा किया कि टूर्नामेंट फिक्स्ड है. 67वें मिनट में 2-0 की बढ़त बनाने के बाद, इजिप्ट वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक करने की राह पर दिख रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया. अर्जेंटीना ने शानदार वापसी की. क्रिस्टियन रोमेरो, लियोनेल मेस्सी और एन्जो फर्नांडीज ने 13 मिनट के अंदर गोल करके तीन बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया. मैच का एक अहम पल दूसरे हाफ की शुरुआत में आया, जब जिको ने गोल किया, लेकिन VAR रिव्यू के बाद गोल को रद्द कर दिया गया. अधिकारियों ने फैसला सुनाया कि इजिप्ट के फॉरवर्ड ने गोल से पहले फाउल किया था.
हालांकि मोस्तफा जिको ने बाद में गोल किया, लेकिन रद्द किया गया गोल मैच का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ. मैच खत्म होने के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए मोस्तफा जिको ने रेफरी के फैसलों पर सवाल उठाए और कहा कि मैच के नतीजे पर रेफरी के कारण असर पड़ा था. मोस्तफा जिको ने कहा, 'यह सही नहीं है, रेफरी. यह सही नहीं है. यह अन्याय, साफ और जाहिर तौर पर अन्याय है. वह (रेफरी) पूरे देश की मेहनत बर्बाद कर रहे हैं. मैच की शुरुआत से ही वह हमारे खिलाफ थे. हमें अर्जेंटीना के खिलाफ 2-0 से जीतने की इजाजत नहीं थी. टूर्नामेंट फिक्स्ड है. हमारे लिए भगवान ही काफी हैं और वही मामलों को सबसे बेहतर तरीके से सुलझाने वाले हैं.'
इजिप्ट के फॉरवर्ड ने फैंस से माफी भी मांगी और कहा कि खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी. मोस्तफा जिको ने कहा, 'हम आज उन्हें खुश करना चाहते थे. हम ऐसा नहीं कर सके, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि यह हमारे हाथ में नहीं था. यह रेफरी के हाथ में था. टूर्नामेंट फिक्स्ड है, यह तो साफ है.' इजिप्ट ने शानदार शुरुआत की थी. 15वें मिनट में यासर इब्राहिम ने मारवान अत्तिया के कॉर्नर पर हेडर से गोल किया. निकोलस टैग्लियाफिको को पेनल्टी मिलने के बाद अर्जेंटीना के पास तुरंत जवाब देने का मौका था, लेकिन गोलकीपर मोस्तफा शोबेइर ने शानदार बचाव करते हुए मेसी को पेनल्टी पर गोल करने से रोक दिया.
मोस्तफा शोबेइर ने एलेक्सिस मैक एलिस्टर और जूलियन अल्वारेज के प्रयासों को रोककर डिफेंडिंग चैंपियन को परेशान करना जारी रखा, जबकि मेसी की फ्री-किक भी क्रॉसबार से टकराई, जिससे इजिप्ट हाफटाइम तक 1-0 से आगे रहा. मैच दोबारा शुरू होने के कुछ ही देर बाद इजिप्ट को लगा कि उन्होंने मोस्तफा जिको के जरिए अपनी बढ़त दोगुनी कर ली है, लेकिन VAR ने दखल देकर गोल को अमान्य कर दिया.
हालांकि, इजिप्ट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया और आखिरकार 67वें मिनट में स्कोर 2-0 कर दिया, जब मोहम्मद सलाह और हैसम हसन ने मिलकर मोस्तफा जिको के लिए शानदार मौका बनाया. अर्जेंटीना ने तुरंत जवाब दिया. रोमेरो ने 79वें मिनट में मेसी की फ्री-किक पर हेडर से गोल करके अंतर कम किया, और फिर चार मिनट बाद मेसी ने एक जबरदस्त शॉट से स्कोर बराबर कर दिया. यह शॉट गोलकीपर के ग्लव्स को छूने और क्रॉसबार के निचले हिस्से से टकराने के बाद गोल में चला गया. जब एक्स्ट्रा टाइम की संभावना बन रही थी, तभी स्टॉपेज टाइम में एन्जो फर्नांडीज ने बॉक्स के किनारे पर मिली एक लूज बॉल को पकड़कर निचले कोने में लो-फिनिश के साथ मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया. अर्जेंटीना की 3-2 की जीत ने क्वार्टर फाइनल में उनकी जगह पक्की कर दी.