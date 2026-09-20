Elavenil Valarivan Wins Silver: एशियन गेम्स में एलावेनिल वलारिवन ने रचा इतिहास, 10 मीटर एयर राइफल में जीता सिल्वर

एशियन गेम्स 2026 में भारत की स्टार शूटर एलावेनिल वलारिवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया. रविवार को खेले गए फाइनल में एलावेनिल ने लगातार बेहतरीन निशाने लगाए और लंबे समय तक पदक की रेस में मजबूत स्थिति बनाए रखी. वह गोल्ड से मामूली अंतर से चूक गईं. जापान की हिनाता ताइची ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया. दक्षिण कोरिया की बान ह्यो-जिन ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. एलावेनिल ने फाइनल में दबाव के बावजूद अपना शानदार खेल जारी रखा और भारत के लिए सिल्वर पक्का किया.
फाइनल की शुरुआत एलावेनिल के लिए बेहद शानदार रही. पहले सीरीज के बाद उन्होंने 53.1 अंक हासिल किए और सबसे आगे पहुंच गईं. वहीं भारत की दूसरी निशानेबाज सोनम मस्कर ने 52.1 अंक के साथ सातवें स्थान से शुरुआत की. 10 शॉट पूरे होने के बाद भी एलावेनिल ने अपनी बढ़त कायम रखी. उनके खाते में 106.0 अंक थे. सोनम ने 104.2 अंक बनाए और संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर रहीं. एलिमिनेशन राउंड शुरू होते ही एलावेनिल ने 10.6 का शानदार शॉट लगाया और उसके बाद 10.3 अंक हासिल किए. सोनम ने भी 10.6 और 10.7 के शानदार शॉट लगाए. 12 शॉट के बाद एलावेनिल 126.9 अंक के साथ पहले स्थान पर थीं, जबकि सोनम 125.4 अंक के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गईं.
अगले दो शॉट में एलावेनिल ने 10.8 और 10.7 अंक हासिल किए. 14 शॉट के बाद उनका स्कोर 148.4 हो गया और वह टॉप पर बनी रहीं. इस समय सोनम चौथे स्थान पर थीं, जबकि चीन की जियायु हान का सफर समाप्त हो गया. इसके बाद एलावेनिल ने 10.7 और 10.5 के स्कोर के साथ अपनी स्थिति मजबूत रखी. वहीं, सोनम के 9.9 और 10.5 के शॉट के बाद वह छठे स्थान पर पहुंच गईं और फाइनल से बाहर हो गईं. एलावेनिल ने 17वें शॉट में 10.6 और 18वें शॉट में 10.1 अंक हासिल किए. उनका स्कोर 190.3 हो गया. 20 शॉट के बाद भी वह सबसे आगे थीं और उनके खाते में 211.1 अंक थे. जापान की हिनाता ताइची 210.8 अंक के साथ बेहद करीब थीं.
21वें शॉट में एलावेनिल ने 10.5 अंक हासिल किए और पदक की स्थिति में बनी रहीं, लेकिन हिनाता और बान ह्यो-जिन लगातार दबाव बनाए हुए थीं. 22 शॉट के बाद एलावेनिल 231.9 अंक के साथ दूसरे स्थान पर आ गईं, जबकि हिनाता 232.2 अंक के साथ आगे निकल गईं. आखिरी शॉट में एलावेनिल ने 10.1 अंक हासिल किए. हिनाता ने 10.2 का स्कोर बनाया और इसी के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. एलावेनिल को सिल्वर से संतोष करना पड़ा, लेकिन उनका प्रदर्शन पूरे फाइनल में बेहद मजबूत रहा.
इससे पहले भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर एशियन गेम्स 2026 में अपना पदक खाता खोला था. एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद की भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही. एशियन गेम्स में भारत के लिए अन्य स्पर्धाओं में भी अच्छी खबरें आईं. सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किग्रा MMA स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया की अल्तानचिमेग बैगलमा को हराकर पदक पक्का किया. वहीं, भारतीय महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. महिला टेबल टेनिस टीम ने भी ग्रुप एफ मुकाबले में इंडोनेशिया को 3-0 से मात दी.