US Open 2026: आर्यना सबालेंका का सपना टूटा, एलेना रायबाकिना पहली बार बनीं US Open चैंपियन, फाइनल में किया धमाका

सबालेंका की डबल फॉल्ट और बैकहैंड गलती ने रिबाकिना को मौका दिया. कजाकिस्तान की खिलाड़ी ने दूसरे ब्रेक पॉइंट पर बेहतरीन फोरहैंड वॉली विनर लगाकर एक और ब्रेक हासिल कर लिया. अब रिबाकिना खिताब से सिर्फ एक गेम दूर थीं. 5-2 के स्कोर पर रिबाकिना खिताब जीतने के लिए सर्विस कर रही थीं. उन्होंने इस गेम की शुरुआत ऐस से की और फिर फोरहैंड विनर लगाया. हालांकि, दो डबल फॉल्ट के कारण सबालेंका को थोड़ी उम्मीद जरूर मिली, लेकिन रिबाकिना ने दबाव में शानदार फोरहैंड विनर लगाकर मैच पॉइंट हासिल कर लिया. इसके बाद उन्होंने चैंपियनशिप पॉइंट पर जोरदार ऐस लगाया और मुकाबला अपने नाम कर लिया. एलेना रिबाकिना ने यूएस ओपन 2026 का फाइनल 6-4, 5-7, 6-2 से जीतकर पहली बार यह प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया. यूएस ओपन फाइनल में हार के साथ आर्यना सबालेंका का 2026 सीजन बिना किसी ग्रैंड स्लैम खिताब के खत्म हुआ. वहीं, रिबाकिना के लिए यह जीत उनके शानदार सीजन में एक और बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने इस जीत के साथ महिला टेनिस में टॉप लेवल पर अपने बढ़ते रुतबे को और मजबूत किया है.