US Open 2026: आर्यना सबालेंका का सपना टूटा, एलेना रायबाकिना पहली बार बनीं US Open चैंपियन, फाइनल में किया धमाका

एलेना रिबाकिना ने टेनिस की दुनिया में तहलका मचा दिया है. एलेना रिबाकिना ने आर्यना सबालेंका को हराकर यूएस ओपन 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है. कजाकिस्तान की इस स्टार खिलाड़ी ने बेलारूस की सबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से शिकस्त दी. शनिवार को इस रोमांचक फाइनल में रिबाकिना ने 2 घंटे 21 मिनट तक चले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया. इस जीत के साथ उन्होंने पहली बार यूएस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया और सबालेंका के लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया. रिबाकिना को उनकी शानदार सर्विस और बेहतरीन ऐस लगाने की क्षमता के लिए जाना जाता है. फाइनल के निर्णायक पलों में भी उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत का शानदार इस्तेमाल किया.
यूएस ओपन 2026 का खिताब जीतने पर एलेना रिबाकिना ने रैकेट गिराया, हाथ ऊपर उठाए और जोरदार अंदाज में जीत का जश्न मनाया. आर्यना सबालेंका इस फाइनल में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के इरादे से उतरी थीं. वह ओपन एरा में लगातार तीन बार यूएस ओपन खिताब जीतने वाली सिर्फ तीसरी महिला खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रही थीं. हालांकि, रिबाकिना ने एक बार फिर उनके सामने बड़ी चुनौती पेश की. इससे पहले भी कजाकिस्तान की खिलाड़ी सबालेंका को कई अहम मुकाबलों में हरा चुकी हैं. रिबाकिना ने पिछले साल WTA Finals में सबालेंका को हराया था. इसके बाद इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी उन्होंने बेलारूसी खिलाड़ी को मात दी थी.
रिबाकिना ने सबालेंका से दुनिया की नंबर-1 रैंकिंग भी हासिल की थी. अब US Open फाइनल में जीत के साथ उन्होंने एक बार फिर सबालेंका को बड़ा झटका दिया है. यूएस 2026 की जीत रिबाकिना के करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है. वह 2026 में अब तक दो ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुकी हैं. उनके करियर में अब तीन बड़े खिताब हो चुके हैं. हालांकि, फ्रेंच ओपन यानी रोलैंड-गैरोस की ट्रॉफी अभी भी उनके खाते से गायब है. फाइनल के शुरुआती सेट में रिबाकिना ने अपनी ताकतवर सर्विस और सटीक शॉट्स के दम पर मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी.
शुरुआत में सबालेंका ने आक्रामक अंदाज दिखाया और अपना पहला सर्विस गेम जीत लिया, लेकिन रिबाकिना ने जल्द ही लय हासिल कर ली. उन्होंने अपने अगले सर्विस गेम में एक भी पॉइंट गंवाए बिना गेम जीत लिया. उनकी तेज सर्विस और बेसलाइन से लगाए गए सटीक शॉट्स ने सबालेंका पर दबाव बढ़ा दिया. पहले सेट में 2-2 के स्कोर पर मुकाबले का रुख बदल गया. रिबाकिना इससे पहले तीन ब्रेक पॉइंट हासिल कर चुकी थीं. इस बार उन्होंने मौके को हाथ से जाने नहीं दिया. सबालेंका की एक महंगी डबल फॉल्ट ने रिबाकिना को ब्रेक दिला दिया. इसके साथ ही कजाकिस्तान की खिलाड़ी 3-2 से आगे हो गईं. ब्रेक हासिल करने के बाद रिबाकिना ने अपनी बढ़त को और मजबूत किया. उन्होंने अगले सर्विस गेम में 40-0 की बढ़त बनाई और फिर एक और ऐस लगाया.
सबालेंका की गलती के बाद रिबाकिना ने गेम जीत लिया और स्कोर 4-2 कर दिया. इसके बाद भी उन्होंने आक्रामक टेनिस जारी रखा और सबालेंका को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. सबालेंका ने आठवें गेम में वापसी की कोशिश की और रिबाकिना के सामने सेट पॉइंट का दबाव बनाया, लेकिन रिबाकिना ने धैर्य बनाए रखा. 5-4 के स्कोर पर उन्होंने दो अहम बैकहैंड विनर लगाए. इसके बाद सबालेंका की एक और बैकहैंड गलती ने पहला सेट रिबाकिना के नाम कर दिया. 44 मिनट के खेल के बाद रिबाकिना ने पहला सेट 6-4 से जीत लिया. पहला सेट गंवाने के बाद सबालेंका ने शानदार जुझारूपन दिखाया. सबालेंका ने दूसरे सेट की शुरुआत में अपनी सर्विस बचाई, लेकिन रिबाकिना लगातार आक्रामक खेल दिखाती रहीं और दो बार ब्रेक का मौका बनाया. सबालेंका ने दोनों अहम ब्रेक पॉइंट बचाए और सर्विस विनर के साथ गेम अपने नाम किया. इस सफलता से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वह धीरे-धीरे मुकाबले में वापसी करने लगीं.
दूसरे सेट में सबालेंका ने अपनी दमदार फोरहैंड का बेहतर इस्तेमाल किया. उन्होंने रैलियों को छोटा रखा और रिबाकिना पर लगातार दबाव बनाया. 3-3 के स्कोर पर भी उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद उन्होंने 4-3 की बढ़त बनाते हुए अपना सर्विस गेम बिना कोई पॉइंट गंवाए जीत लिया. इस गेम की शुरुआत उन्होंने शानदार फोरहैंड विनर से की थी. दूसरे सेट में स्कोर 4-4 होने के बाद मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया. 4-5 के स्कोर पर सर्विस करते हुए रिबाकिना को दो ब्रेक पॉइंट का सामना करना पड़ा.
लेकिन उन्होंने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया. एक ऐस और महत्वपूर्ण बैकहैंड विनर की मदद से उन्होंने दोनों ब्रेक पॉइंट बचाए और स्कोर 5-5 कर दिया. इसके बाद सबालेंका ने भी अपना सर्विस गेम जीतकर 6-5 की बढ़त बना ली. दूसरे सेट में सर्विस बचाने के लिए उतरीं रिबाकिना दबाव में आ गईं. उनकी एक डबल फॉल्ट और फोरहैंड की गलती ने सबालेंका को सेट जीतने का मौका दे दिया. रिबाकिना ने बैकहैंड विनर के जरिए वापसी की कोशिश की, लेकिन सबालेंका ने धैर्य बनाए रखा और दूसरा सेट 7-5 से जीत लिया. इस तरह मुकाबला निर्णायक तीसरे सेट में पहुंच गया.
तीसरे सेट की शुरुआत में सबालेंका को एक बार फिर मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा. उन्होंने लंबे सर्विस गेम में कई ब्रेक पॉइंट बचाए और किसी तरह अपनी सर्विस कायम रखी. लेकिन रिबाकिना ने तुरंत दबाव बढ़ा दिया. उन्होंने अपने सर्विस गेम में दो ऐस लगाए और बिना कोई पॉइंट गंवाए गेम जीत लिया. तीसरे सेट में 2-1 के स्कोर पर रिबाकिना ने आखिरकार निर्णायक ब्रेक हासिल कर लिया. इसके बाद उन्होंने अपनी बढ़त को मजबूत करने के लिए शानदार बैकहैंड वॉली विनर और ऐस लगाया. सबालेंका ने 2-3 के स्कोर पर अपना सर्विस गेम जीतकर थोड़ी राहत जरूर हासिल की, लेकिन रिबाकिना का दबदबा बरकरार रहा. उन्होंने अगला सर्विस गेम आसानी से जीता और 4-2 की बढ़त बना ली. इस दौरान सबालेंका की गलतियों से उनकी परेशानी और बढ़ती गई. तीसरे सेट में 4-2 के स्कोर पर सबालेंका 30-0 से आगे थीं. ऐसा लग रहा था कि वह गेम बचा लेंगी, लेकिन रिबाकिना ने शानदार वापसी की.
सबालेंका की डबल फॉल्ट और बैकहैंड गलती ने रिबाकिना को मौका दिया. कजाकिस्तान की खिलाड़ी ने दूसरे ब्रेक पॉइंट पर बेहतरीन फोरहैंड वॉली विनर लगाकर एक और ब्रेक हासिल कर लिया. अब रिबाकिना खिताब से सिर्फ एक गेम दूर थीं. 5-2 के स्कोर पर रिबाकिना खिताब जीतने के लिए सर्विस कर रही थीं. उन्होंने इस गेम की शुरुआत ऐस से की और फिर फोरहैंड विनर लगाया. हालांकि, दो डबल फॉल्ट के कारण सबालेंका को थोड़ी उम्मीद जरूर मिली, लेकिन रिबाकिना ने दबाव में शानदार फोरहैंड विनर लगाकर मैच पॉइंट हासिल कर लिया. इसके बाद उन्होंने चैंपियनशिप पॉइंट पर जोरदार ऐस लगाया और मुकाबला अपने नाम कर लिया. एलेना रिबाकिना ने यूएस ओपन 2026 का फाइनल 6-4, 5-7, 6-2 से जीतकर पहली बार यह प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया. यूएस ओपन फाइनल में हार के साथ आर्यना सबालेंका का 2026 सीजन बिना किसी ग्रैंड स्लैम खिताब के खत्म हुआ. वहीं, रिबाकिना के लिए यह जीत उनके शानदार सीजन में एक और बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने इस जीत के साथ महिला टेनिस में टॉप लेवल पर अपने बढ़ते रुतबे को और मजबूत किया है.