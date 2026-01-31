एलिस मर्टेंस और झांग शुआई ने मारी बाजी, ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेंस डबल्स के खिताब पर किया कब्जा

एलिस मर्टेंस और झांग शुआई की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया. बेल्जियम और चीन की इस अनुभवी जोड़ी ने फाइनल में एना डैनिलिना और एलेक्जेंड्रा क्रुनिक को कड़े मुकाबले में 7-6(4), 6-4 से हराया. फाइनल मुकाबले की बात करें तो पहले सेट में 4-1 से पिछड़ने के बाद चौथी वरीयता प्राप्त मर्टेनस-झांग की जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए सेट टाईब्रेक में जीत लिया.

एलिस मर्टेंस और झांग शुआई ने मारी बाजी

दूसरे सेट में उन्होंने 5-0 की बढ़त बना ली, हालांकि सातवीं वरीयता प्राप्त डैनिलिना-क्रुनिक की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की और 5-2 पर दो चैंपियनशिप पॉइंट बचाए, लेकिन अंततः मर्टेनस और झांग ने मुकाबला अपने नाम कर लिया. मर्टेंस और झांग ने इससे पहले आखिरी बार 2022 में विंबलडन में एक साथ ग्रैंड स्लैम खेला था. लंबे अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में फिर से साथ उतरी इस जोड़ी ने बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए खिताब जीत लिया.

ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेंस डबल्स के खिताब पर किया कब्जा

इस जीत के साथ मर्टेंस के ग्रैंड स्लैम डबल्स खिताबों की संख्या छह हो गई है, जिनमें से तीन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं. वहीं झांग शुआई के नाम अब तीन ग्रैंड स्लैम डबल्स ट्रॉफियां हो गई हैं. इससे पहले झांग ने 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2021 यूएस ओपन में सामंथा स्टोसुर के साथ महिला डबल्स खिताब जीता था. मर्टेनस ने पिछले तीन वर्षों में लगातार हर साल एक डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का कारनामा किया है.

मर्टेनस वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 6 पर काबिज

मौजूदा समय में वर्ल्ड नंबर 6 रैंकिंग पर काबिज मर्टेनस को पूरा भरोसा है कि वह एक बार फिर वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग हासिल करेंगी. अगले सप्ताह वह टॉप स्थान पर अपना 40वां हफ्ता दर्ज करेंगी. पुरुष डबल्स में होमटाउन वाइल्डकार्ड जेसन कुबलर और मार्क पोलमैन्स फाइनल में उतरने वाले हैं. वहीं, मिक्स्ड डबल्स में ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ओलिविया गैडेकी और जॉन पीयर्स ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया.