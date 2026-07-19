/एक मैच में 10 गोल... इंग्लैंड बनाम फ्रांस मैच में रोमांच की सारी हदें पार, ब्रॉन्ज की जंग में किसने बाजी मारी?

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (19 जुलाई) को तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से रौंद दिया. मियामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले हाफ में ही 4 गोल दाग दिए. इसके बाद दूसरे हाफ में फ्रांस की टीम ने पलटवार किया और 4 गोल दागे. इंग्लैंड ने दूसरे हाफ में दो और गोल दागकर स्कोरलाइन को 6-4 किया. इस बेहद रोमांचक मैच में दोनों टीमों ने मिलाकर कुल 10 गोल दागे और स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस का खूब मनोरंजन किया.
इंग्लैंड का 1966 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना भले ही टूट गया,लेकिन 60 साल के लंबे इंतजार के बाद ऐसा हुआ है, जब इंग्लैंड की टीम ने किसी विश्व कप में टॉप-3 में फिनिश किया है. इस लिहाज से देखें तो ये उपलब्धि भी हैरी केन की टीम के लिए बड़ी है. दूसरी तरफ, फ्रांस को निराशा हाथ लगी है. एम्बाप्पे की टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन फ्रांस ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत सका.
फ्रांस के खिलाफ मिली शानदार जीत में इंग्लैंड के बुकायो साका का अहम योगदान रहा. 25 साल के खिलाड़ी ने 37वें, 45+1 और 87वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक लगाई. इंग्लैंड की तरफ से डेक्लान राइस, एज़री कोंसा और जूड बेलिंगहैम ने भी 1-1 गोल दागा. ये मैच बेहद रोचक रहा और फैंस इसे फुटबॉल वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे रोमांचक ब्रॉन्ज मेडल मैच बता रहे हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच में भले ही फ्रांस की टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने 2 गोल दागकर इतिहास रच दिया. वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के गोल्डन बूट की रेस में अब मेसी से आगे निकल चुके हैं. एम्बाप्पे ने इस टूर्नामेंट में 10 गोल दागे, जबकि मेसी ने अब तक 8 गोल किए हैं. इसके अलावा फ्रांस के स्टार खिलाड़ी एम्बाप्पे अब वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. 27 साल के फुटबॉलर ने विश्व कप में 22 गोल दाग दिए हैं. मेसी के नाम 21 गोल हैं.
डेक्लान राइस ने तीसरे मिनट में ही गोल दागकर इंग्लैंड को बढ़त दिलाई.
एजरी कोंसा ने 18वें मिनट ने गोल दागकर बढ़त को दोगुना किया.
बुकायो साका ने 37वें और 45+1 मिनट में गोल दागकर स्कोर 4-0 किया.
पहले हाफ तक फ्रांस की टीम 0-4 से पिछड़ी हुई थी.
दूसरे हाफ में फ्रांस ने पलटवार किया, एम्बाप्पे ने 48वें मिनट में गोल किया.
54वें मिनट में बारकोला ने गोल दागकर स्कोर 2-4 किया.
एम्बाप्पे ने 66वें मिनट में गोल दागकर इस टूर्नामेंट में अपना 10वां गोल किया.
87वें मिनट में बुकायो साका ने पेनल्टी को गोल में तब्दील कर स्कोर 5-3 किया.
90+6 मिनट में डेंबेले ने गोल कर फ्रांस की उम्मीदें बढ़ाई
90+8 मिनट में बेलिंगहैम ने इस मैच का आखिरी गोल दगा. स्कोर इंग्लैंड 6- 4 फ्रांस