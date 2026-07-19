/एक मैच में 10 गोल... इंग्लैंड बनाम फ्रांस मैच में रोमांच की सारी हदें पार, ब्रॉन्ज की जंग में किसने बाजी मारी?

डेक्लान राइस ने तीसरे मिनट में ही गोल दागकर इंग्लैंड को बढ़त दिलाई.

एजरी कोंसा ने 18वें मिनट ने गोल दागकर बढ़त को दोगुना किया.

बुकायो साका ने 37वें और 45+1 मिनट में गोल दागकर स्कोर 4-0 किया.

पहले हाफ तक फ्रांस की टीम 0-4 से पिछड़ी हुई थी.

दूसरे हाफ में फ्रांस ने पलटवार किया, एम्बाप्पे ने 48वें मिनट में गोल किया.

54वें मिनट में बारकोला ने गोल दागकर स्कोर 2-4 किया.

एम्बाप्पे ने 66वें मिनट में गोल दागकर इस टूर्नामेंट में अपना 10वां गोल किया.

87वें मिनट में बुकायो साका ने पेनल्टी को गोल में तब्दील कर स्कोर 5-3 किया.

90+6 मिनट में डेंबेले ने गोल कर फ्रांस की उम्मीदें बढ़ाई

90+8 मिनट में बेलिंगहैम ने इस मैच का आखिरी गोल दगा. स्कोर इंग्लैंड 6- 4 फ्रांस