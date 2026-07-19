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एक मैच में 10 गोल... इंग्लैंड बनाम फ्रांस मैच में रोमांच की सारी हदें पार, ब्रॉन्ज की जंग में किसने बाजी मारी?

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (19 जुलाई) को तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में कुल 10 गोल हुए.इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से रौंदकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया. इंग्लैंड के बुकायो साका ने हैट्रिक लगाई.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 19, 2026, 05:19 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:19 AM IST
एक मैच में 10 गोल... इंग्लैंड बनाम फ्रांस मैच में रोमांच की सारी हदें पार, ब्रॉन्ज की जंग में किसने बाजी मारी?
Image Credit: फ्रांस को हराकर इंग्लैंड ने जीता ब्रॉन्ज मेडल मैच (AP Photo/ Rebecca Blackwell)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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