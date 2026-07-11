/पहले राष्ट्रपति के साथ खेला गोल्फ, अब जीतना चाहता है FIFA का खिताब, डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं इस कप्तान की तारीफ

Harry Kane golf Donald Trump: फीफा विश्व कप 2026 आखिरी पड़ाव में है. इन दिनों क्वार्टर फाइनल की जंग हो रही है. 12 जुलाई को नॉर्वे के खिलाफ होने वाले बड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन ने एक बड़ा और दिलचस्प खुलासा किया है. केन ने कन्फर्म किया है कि उन्होंने करीब 18 महीने पहले फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेला था. हैरी केन ने इस मुलाकात को एक 'अविश्वसनीय और जादुई' अनुभव बताया है.
हैरी केन फीफा विश्व कप 2026 में कमाल कर रहे हैं. वह अब तक 6 गोल कर चुके हैं. पिछले मुकाबले में मिस्र के खिलाफ केन ने शानदार गोल दागा था, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर केन की जमकर तारीफ की थी और उन्हें एक महान खिलाड़ी बताया था. इसके ठीक अगले दिन ट्रंप ने मीडिया को यह भी बताया था कि वे दोनों पहले एक साथ गोल्फ भी खेल चुके हैं.
क्वार्टर फाइनल मैच से पहले मियामी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने हैरी केन से ट्रंप के साथ गोल्फ खेलने के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो मैंने ठीक-ठाक गोल्फ खेला. जब मैं पाम बीच (फ्लोरिडा) में था, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे गोल्फ खेलने का न्योता दिया था. और जाहिर है, जब देश का राष्ट्रपति आपको कहीं बुलाता है, तो आप मना नहीं करते. उनके साथ मिलना और गोल्फ खेलना एक बेहद अनोखा अनुभव था. वह गोल्फ काफी अच्छा खेलते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं उनकी उम्र का होऊंगा, तो मैं भी उनकी तरह ही शानदार गोल्फ खेल सकूं.'
हैरी केन इस समय अपने करियर के बेहतरीन फॉर्म में हैं. इस वर्ल्ड कप में वे अब तक 6 गोल दाग चुके हैं और गोल्डन बूट की रेस में नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड से महज एक गोल पीछे हैं. ऐसे में नॉर्वे के खिलाफ होने वाला यह क्वार्टर फाइनल मैच केन और हालैंड की सीधी जंग के रूप में भी देखा जा रहा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा विश्व कप 2026 से जुड़े एक विवाद को लेकर भी चर्चा में हैं. खबरों के अनुसार, हाल ही में अमेरिकी फॉरवर्ड फोलारिन बालोगुन को ग्रुप स्टेज में मिले रेड कार्ड के बाद ट्रंप ने फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो से बात की थी. इसके बाद फीफा ने बालोगुन के एक मैच के प्रतिबंध को निलंबित सजा में बदल दिया था, जिससे वे बेल्जियम के खिलाफ खेलने के लिए पात्र हो गए थे. हालांकि, फीफा अध्यक्ष ने साफ किया कि ट्रंप की बातचीत का इस फैसले पर कोई असर नहीं था. अमेरिकी टीम वह मैच 4-1 से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है.