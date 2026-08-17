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इंग्लैंड के आगे टीम इंडिया पस्त: 32 साल बाद भी नहीं खत्म हुआ वर्ल्ड कप का सूखा, अब पाकिस्तान से होगी आर-पार की जंग

Hockey World Cup 2026 India vs England: हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने भारत को 4-2 से हराकर अपना दबदबा कायम रखा है. इंग्लैंड के खिलाफ भारत का 32 साल पुराना सूखा बरकरार रहा और अब पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मैच 'करो या मरो' का मुकाबला बन गया है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 17, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:11 PM IST
इंग्लैंड के आगे टीम इंडिया पस्त: 32 साल बाद भी नहीं खत्म हुआ वर्ल्ड कप का सूखा, अब पाकिस्तान से होगी आर-पार की जंग
Image Credit: भारतीय हॉकी टीम को इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप में हराया. Photo Credit: X@TheHockeyIndia

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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