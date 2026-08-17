/इंग्लैंड के आगे टीम इंडिया पस्त: 32 साल बाद भी नहीं खत्म हुआ वर्ल्ड कप का सूखा, अब पाकिस्तान से होगी आर-पार की जंग

Hockey World Cup 2026 India vs England: भारतीय मेंस हॉकी टीम वर्ल्ड कप के दूसरे मैच सोमवार (17 अगस्त) को इंग्लैंड के खिलाफ हार गई. इंग्लैंड ने 4-2 से मैच को जीतकर एक बार फिर से अपनी बादशाहत साबित कर दी. इस हार के साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में जीत का भारत का इंतजार अब 32 साल लंबा हो गया है. भारतीय टीम ने आखिरी बार 1994 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को मात दी थी और तब से अब तक यह जीत का सूखा खत्म नहीं हो सका है.
मैच की शुरुआत काफी रोमांचक रही और दूसरे क्वार्टर में बेहतरीन खेल की बदौलत भारत ने हाफ-टाइम तक 2-1 की बढ़त बना ली थी. कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए और दिलप्रीत सिंह ने फील्ड गोल दागकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था. हालांकि, हाफ-टाइम के बाद इंग्लैंड ने आक्रामक रुख अपनाया और दूसरे हाफ में तीन गोल दागकर मैच का रुख पूरी तरह अपनी तरफ मोड़ लिया.
The Indian Men’s Team go down 2–4 against England in their second Pool D match at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
A tough result, but the journey continues. Keep believing, boys!#HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026 #INDvsENG pic.twitter.com/YrWyftLzvQ
— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 17, 2026
इस शानदार जीत के साथ इंग्लैंड अब पूल डी के पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंच गया है. इंग्लैंड ने अपने अब तक के दोनों मैचों में जीत हासिल की है और 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर काबिज है. वहीं, भारतीय टीम दो मैचों में एक जीत और एक हार के साथ दूसरे नंबर पर बनी हुई है.
अगर मैच के आंकड़ों पर नजर डालें तो टीम इंडिया इंग्लैंड से पीछे नहीं थी. भारत के पास 51% गेंद पर कब्जा था, जबकि इंग्लैंड के पास 49%. इतना ही नहीं, भारत ने गोल की तरफ 11 बार निशाना साधा, जबकि इंग्लैंड की टीम सिर्फ 10 बार ही ऐसा कर पाई. हालांकि, अंत में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा मायने रखता है, वह था 'गोल' और यहां इंग्लैंड बाजी मार ले गया.
भारत का अगला मुकाबला अब उसके चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होने जा रहा है, जो टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंचने के लिए बेहद अहम है. टूर्नामेंट में बने रहने के लिए भारत को यह मैच जीतना या कम से कम ड्रॉ कराना जरूरी होगा. वहीं, दूसरी ओर विजयी लय में चल रही इंग्लैंड की टीम अब वेल्स का सामना करेगी.