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60 साल से इंतजार में इंग्लैंड! ‘क्रिकेट का जनक’ फुटबॉल में भी ट्रॉफी के लिए तरस रहा, क्या इस बार खत्म होगा सूखा?

England Football Team: फुटबॉल में इंग्लैंड का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है, लेकिन ट्रॉफियों की कमी हमेशा चर्चा का विषय रही. दुनिया की सबसे लोकप्रिय फुटबॉल लीग प्रीमियर लीग इंग्लैंड में खेली जाती है, फिर भी राष्ट्रीय टीम लंबे समय से बड़े खिताब का इंतजार कर रही है. अब सवाल यही है कि क्या आने वाले फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड अपना 60 साल पुराना सूखा खत्म कर पाएगा?

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 09, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:58 PM IST
60 साल से इंतजार में इंग्लैंड! ‘क्रिकेट का जनक’ फुटबॉल में भी ट्रॉफी के लिए तरस रहा, क्या इस बार खत्म होगा सूखा?
Image Credit: (England Three Lions) 60 साल से इंतजार में इंग्लैंड! ‘क्रिकेट का जनक’ फुटबॉल में भी ट्रॉफी के लिए तरस रहा

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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