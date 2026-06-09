/60 साल से इंतजार में इंग्लैंड! ‘क्रिकेट का जनक’ फुटबॉल में भी ट्रॉफी के लिए तरस रहा, क्या इस बार खत्म होगा सूखा?

इंग्लैंड की टीम कई बार मजबूत दावेदार बनकर टूर्नामेंट में उतरी. डेविड बेकहम, वेन रूनी, फ्रैंक लैम्पार्ड, स्टीवन जेरार्ड और हैरी केन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन ट्रॉफी का सपना पूरा नहीं हो सका. 1990 और 2018 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना पाया. वहीं यूरो कप में भी टीम कई बार बेहद करीब पहुंचकर चूक गई. यूरो 2020 के फाइनल में इंग्लैंड को इटली के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में हार झेलनी पड़ी थी. इसके बाद यूरो 2024 में भी टीम फाइनल तक पहुंची, लेकिन खिताब नहीं जीत सकी.