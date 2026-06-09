/60 साल से इंतजार में इंग्लैंड! ‘क्रिकेट का जनक’ फुटबॉल में भी ट्रॉफी के लिए तरस रहा, क्या इस बार खत्म होगा सूखा?

England Football Team: 'क्रिकेट का जन्मदाता' इंग्लैंड फुटबॉल में भी खुद को सबसे बड़ा साबित करना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि इंग्लिश टीम पिछले लगभग 60 साल से किसी बड़े इंटरनेशनल ट्रॉफी के लिए तरस रही है. फुटबॉल के जन्मदाता माने जाने वाले इंग्लैंड ने आखिरी बार 1966 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था.
इसके बाद से कई स्टार खिलाड़ी आए, कई मजबूत टीमें बनीं, लेकिन ट्रॉफी फिर भी हाथ नहीं लगी. अब एक बार फिर इंग्लैंड के फैंस को उम्मीद है कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट में उनकी टीम इतिहास बदल सकती है.
इंग्लैंड ने 1966 फीफा वर्ल्ड कप अपने घर में जीता था। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पश्चिम जर्मनी को 4-2 से हराकर पहली और अब तक की इकलौती विश्व कप ट्रॉफी उठाई थी. उस जीत के हीरो सर ज्योफ हर्स्ट रहे थे, जिन्होंने फाइनल में हैट्रिक लगाई थी. इसके बाद इंग्लैंड को फुटबॉल की दुनिया में नई ताकत माना जाने लगा था. लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह टीम अगले कई दशकों तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी.
इंग्लैंड की टीम कई बार मजबूत दावेदार बनकर टूर्नामेंट में उतरी. डेविड बेकहम, वेन रूनी, फ्रैंक लैम्पार्ड, स्टीवन जेरार्ड और हैरी केन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन ट्रॉफी का सपना पूरा नहीं हो सका. 1990 और 2018 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना पाया. वहीं यूरो कप में भी टीम कई बार बेहद करीब पहुंचकर चूक गई. यूरो 2020 के फाइनल में इंग्लैंड को इटली के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में हार झेलनी पड़ी थी. इसके बाद यूरो 2024 में भी टीम फाइनल तक पहुंची, लेकिन खिताब नहीं जीत सकी.
फिलहाल इंग्लैंड की टीम दुनिया की सबसे संतुलित और खतरनाक टीमों में गिनी जाती है. हैरी केन, जूड बेलिंघम, बुकायो साका, फिल फोडेन और डेक्लन राइस जैसे खिलाड़ी टीम को बेहद मजबूत बनाते हैं. युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण इंग्लैंड को बाकी टीमों से अलग बनाता है. कोच गैरेथ साउथगेट के कार्यकाल में इंग्लैंड ने लगातार बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है. हालांकि ट्रॉफी नहीं जीत पाने की वजह से आलोचना भी होती रही, लेकिन टीम की स्थिरता ने फैंस की उम्मीदों को जिंदा रखा है.
फुटबॉल में इंग्लैंड का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है, लेकिन ट्रॉफियों की कमी हमेशा चर्चा का विषय रही. दुनिया की सबसे लोकप्रिय फुटबॉल लीग प्रीमियर लीग इंग्लैंड में खेली जाती है, फिर भी राष्ट्रीय टीम लंबे समय से बड़े खिताब का इंतजार कर रही है. अब सवाल यही है कि क्या आने वाले फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड अपना 60 साल पुराना सूखा खत्म कर पाएगा? क्या हैरी केन की कप्तानी में ‘थ्री लायंस’ फिर से दुनिया पर राज करेंगे? इंग्लैंड के करोड़ों फैंस को इसी पल का इंतजार है.