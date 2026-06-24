FIFA World Cup 2026 England vs Ghana: इंग्लैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्रोएशिया पर 4-2 से बड़ी जीत हासिल की थी. क्रोएशिया को आक्रामक फुटबॉल से हराने के बाद मिली उसकी खुशी जल्द ही हकीकत में बदल गई. बोस्टन में घाना के खिलाफ खेले गए गोलरहित ड्रॉ में थॉमस ट्यूकेल की टीम 'सेकंड-गेम सिंड्रोम' का शिकार हो गई. हैरी केन, बुकायो साका, मार्कस रैशफोर्ड और डेक्लन राइस जैसे सितारों से सजी यह टीम घाना जैसी अपेक्षाकृत कमजोर टीम को नहीं हरा पाई.
साल 2018 के वर्ल्ड कप के बाद से इंग्लैंड किसी भी बड़ी प्रतियोगिता में अपना दूसरा मैच जीतने में नाकाम रहा है. यह सिलसिला टीम के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है. इतिहास खुद को दोहरा रहा है. यूरो 2020 में स्कॉटलैंड के खिलाफ ड्रॉ, 2022 वर्ल्ड कप में अमेरिका के साथ बराबरी और यूरो 2024 में भी यही कहानी रही. जब ट्यूकेल ने पद संभाला था, तो उनका मुख्य लक्ष्य गैरेथ साउथगेट के युग की गलतियों को दोहराने से बचना था. ऐसा इस बार भी नहीं हुआ.
It ends in a draw for England and Ghana #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hQqZqU4ylA
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
यूरो 2020: स्कॉटलैंड के खिलाफ 0-0
वर्ल्ड 2022: अमेरिका के खिलाफ 0-0
यूरो 2024: डेनमार्क के खिलाफ 1-1
वर्ल्ड 2026: घाना के खिलाफ 0-0
'थ्री लायंस' (इंग्लैंड) एक बार फिर उन्हीं गलतियों के जाल में फंस गए और ब्लैक स्टार्स (घाना) द्वारा लगाए गए 'लो ब्लॉक' को तोड़ने में विफल रहे. मैच के दौरान घाना ने अपने शानदार डिफेंस से इंग्लैंड को लगातार निराश किया और जवाबी हमलों में कुछ डरावने मौके भी बनाए. आंकड़ों की बात करें तो इंग्लैंड का पजेशन 78 प्रतिशत रहा और उन्होंने 19 शॉट लगाए, लेकिन उनमें से केवल तीन ही निशाने पर थे. इसके विपरीत घाना के पास केवल एक शॉट ऑन टारगेट था. टीम के पास मौजूद प्रतिभा को देखते हुए इंग्लैंड का यह प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा.
इस मैच के असली नायक घाना के क्लब 'हार्ट्स ऑफ ओक' के स्टार बेंजामिन असारे रहे, जो वर्ल्ड कप मैच शुरू करने वाले घाना प्रीमियर लीग के पहले गोलकीपर बन गए हैं. असारे ने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया है. वह ब्लैक स्टार्स के लिए अपने पहले दो वर्ल्ड कप मैचों में दो क्लीन शीट दर्ज करने वाले पहले गोलकीपर बन गए हैं. उनकी इस उपलब्धि ने घाना के घरेलू फुटबॉल को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है.
एक तरफ इंग्लैंड की टीम पिछले 4 बड़े टूर्नामेंट के दूसरे मैच में नहीं जीत पाई है तो दूसरी ओर घाना का भी गजब रिकॉर्ड है. घाना 2006 से वर्ल्ड कप में कभी दूसरा मैच नहीं हारा है. इस दौरान उसे 2 जीत मिली है और 3 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं.
2006: चेक गणराज्य 0-2 घाना
2010: घाना 1-1 ऑस्ट्रेलिया
2014: घाना 2-2 जर्मनी
2022: दक्षिण कोरिया 2-3 घाना
2026: इंग्लैंड 0-0 घाना.