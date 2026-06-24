Add Zee Business As A Preferred Source
App

इंग्लैंड पर भारी पड़ा एक 'श्राप', घाना ने हैरी केन की टीम को चौंकाया, क्या है सेकंड-गेम सिंड्रोम?

England vs Ghana: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और घाना के बीच मुकाबला 0-0 पर ड्रॉ रहा. थॉमस ट्यूकेल की टीम एक बार फिर 'सेकंड गेम सिंड्रोम' का शिकार हुई, जबकि घाना के गोलकीपर बेंजामिन असारे ने क्लीन शीट रखकर इतिहास रच दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 24, 2026, 04:44 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:44 AM IST
इंग्लैंड पर भारी पड़ा एक 'श्राप', घाना ने हैरी केन की टीम को चौंकाया, क्या है सेकंड-गेम सिंड्रोम?
Image Credit: इंग्लैंड और घाना के बीच मैच ड्रॉ रहा. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दशमी तिथि पर बना चित्रा नक्षत्र और परिघ योग का संयोग, देखें 24 जून बुधवार का पंचांग
Panchang11 min ago
2
FIFA World Cup 202627 min ago
3
Rashifal41 min ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
FIFA World Cup 20262 hrs ago