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VIDEO: हैरी केन का मैजिक... 3 डिफेंडरों को नचाया, गोलकीपर को नहीं लगने दी हवा, दाग दिया 'गोल ऑफ द टूर्नामेंट'!

फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट इतिहास में पहली बार हुआ जब इंग्लैंड पहले हाफ में पिछड़ने के बावजूद मैच जीतने में कामयाब रहा. ये सबकुछ हैरी केन की करिश्माई खेल के चलते हो सका. डीआर कांगो के खिलाफ हुए राउंड ऑफ 32 मुकाबले में केन ने 2 शानदार गोल दागे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 02, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:57 PM IST
VIDEO: हैरी केन का मैजिक... 3 डिफेंडरों को नचाया, गोलकीपर को नहीं लगने दी हवा, दाग दिया 'गोल ऑफ द टूर्नामेंट'!
Image Credit: (PHOTO: Harry Kane/Instagram/screengrab) हैरी केन का मैजिकSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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