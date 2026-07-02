VIDEO: हैरी केन का मैजिक... 3 डिफेंडरों को नचाया, गोलकीपर को नहीं लगने दी हवा, दाग दिया 'गोल ऑफ द टूर्नामेंट'!

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार (1 जुलाई) को इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया. कुछ देर के लिए तो इंग्लिश फैंस की सांसे थम गईं थीं, क्योंकि 76 मिनट तक खेल में डीआर कांगो की टीम आगे थी. हालांकि, इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 10 मिनट में मैच का पासा पलट दिया और बताया कि वर्तमान में क्यों उन्हें दुनिया के टॉप स्ट्राइकर में से एक कहा जाता है. केन ने दो शानदार गोल दागकर इंग्लैंड को प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया. इसी मैच में किए गए उनके एक गोल को तो 'गोल ऑफ द टूर्नामेंट' भी कहा जा रहा है.