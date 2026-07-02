VIDEO: हैरी केन का मैजिक... 3 डिफेंडरों को नचाया, गोलकीपर को नहीं लगने दी हवा, दाग दिया 'गोल ऑफ द टूर्नामेंट'!

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार (1 जुलाई) को इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया. कुछ देर के लिए तो इंग्लिश फैंस की सांसे थम गईं थीं, क्योंकि 76 मिनट तक खेल में डीआर कांगो की टीम आगे थी. हालांकि, इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 10 मिनट में मैच का पासा पलट दिया और बताया कि वर्तमान में क्यों उन्हें दुनिया के टॉप स्ट्राइकर में से एक कहा जाता है. केन ने दो शानदार गोल दागकर इंग्लैंड को प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया. इसी मैच में किए गए उनके एक गोल को तो 'गोल ऑफ द टूर्नामेंट' भी कहा जा रहा है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले इंग्लैंड फुटबॉल फैंस की उम्मीदें सबसे ज्यादा हैरी केन से थी. स्टार खिलाड़ी ने तमाम फैंस को बिल्कुल निराश नहीं किया और शानदार खेल दिखाकर टीम को नॉकआउट तक पहुंचाया. उसके बाद राउंड ऑफ 32 में जब इंग्लैंड की टीम संकट में थी तो हैरी केन संकट मोचक बने और 10 मिनट के अंदर 2 गोल दागकर सनसनी मचा दी.
फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट इतिहास में पहली बार हुआ जब इंग्लैंड पहले हाफ में पिछड़ने के बावजूद मैच जीतने में कामयाब रहा. ये सबकुछ हैरी केन की करिश्माई खेल के चलते हो सका.
डी आर कांगो के खिलाफ राउंड ऑफ 32 मैच में हैरी केन ने दो गोल दागे. 75वें मिनट में उन्होंने गोल दागकर स्कोर को 1-1 से बराबर किया और फिर 86वें मिनट में करिश्माई गोल कर इंग्लैंड को जीत दिलाई. उनके इस गोल की खास बात ये रही कि उन्होंने गेंद को कंट्रोल में रखते हुए डीआर कांगो के 3 डिफेंडरों को चकमा दिया. फिर गोली की रफ्तार से गेंद को नेट में पहुंचा दी और गोलकीपर को हवा तक नहीं लगने दी. देखें वीडियो:
हैरी केन के मौजूदा वर्ल्ड कप में अब 5 गोल हो गए हैं. वह नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड के बराबर आ गए हैं. अब इन दो खिलाड़ियों से आगे फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और अर्जेंटीना के लियोनल मेसी हैं. एम्बाप्पे और मेसी ने 6-6 गोल मारे हैं. हैरी केन ने वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में ब्राजील के दिग्गज पेले को पीछे छोड़ दिया. केन के नाम अब 13 गोल हो गए हैं. पेले ने 12 गोल मारे थे.
इंग्लैंड ने राउंड ऑफ 32 में डीआर कांगो को 2-1 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में जगह बनाई है. अब उसका सामना मेक्सिको से होगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार 6 जुलाई की सुबह 5:30 बजे खेला जाएगा. मैच की मेजबानी मेक्सिको सिटी स्टेडियम करेगा.