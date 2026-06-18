FIFA World Cup 2026 England vs Croatia Live Score (ENG v CRO): फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप L के पहले मैच में इंग्लैंड का मुकाबला क्रोएशिया से हो रहा है. यह 2018 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का रीमैच है. डलास स्टेडियम में दोनों टीमों की नजर जीत के साथ टूर्नामेंट में शुरुआत करने पर है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 12वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करके टीम को बढ़त दिला दी थी. इसके बाद मार्टिन बटुरिना ने 36वें मिनट में क्रोएशिया का खाता खोला. हैरी केन ने 42वें मिनट में दूसरा गोल किया. क्रोएशिया के लिए पीटर मूसा ने इंजरी टाइम (45+5वें मिनट) में गोल कर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया. इसके बाद दूसरे हाफ में जूड बेलिंघम ने 47वें मिनट में गोल कर इंग्लैंड को 3-2 से आगे कर दिया.