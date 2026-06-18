FIFA World Cup 2026 England vs Croatia Live Score (ENG v CRO): फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप L के पहले मैच में इंग्लैंड का मुकाबला क्रोएशिया से हो रहा है. यह 2018 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का रीमैच है. डलास स्टेडियम में दोनों टीमों की नजर जीत के साथ टूर्नामेंट में शुरुआत करने पर है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 12वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करके टीम को बढ़त दिला दी थी. इसके बाद मार्टिन बटुरिना ने 36वें मिनट में क्रोएशिया का खाता खोला. हैरी केन ने 42वें मिनट में दूसरा गोल किया. क्रोएशिया के लिए पीटर मूसा ने इंजरी टाइम (45+5वें मिनट) में गोल कर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया. इसके बाद दूसरे हाफ में जूड बेलिंघम ने 47वें मिनट में गोल कर इंग्लैंड को 3-2 से आगे कर दिया.
इंग्लैंड की टीम दूसरे हाफ में नए जोश के साथ मैदान पर उतरी है और जूड बेलिंगम के शानदार खेल की बदौलत उन्हें इसका इनाम भी मिला है. एंथनी गॉर्डन ने खेल में नई जान फूंकी है. उन्होंने नोनी माडुके की तरफ एक तेज गेंद बढ़ाई, लेकिन बेलिंगम ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली. रियल मैड्रिड के इस स्टार खिलाड़ी ने बिना डरे पेनल्टी एरिया में एंट्री की, डिफेंडर्स को चकमा दिया और फिर डोमिनिक लिवाकोविच को छकाते हुए गेंद को गोल के निचले-बाएं कोने में पहुंचा दिया.
जब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड बढ़त के साथ ब्रेक में जाएगा, तभी डिफेंस में उनकी चूक का क्रोएशिया ने पूरा फायदा उठाया. मारियो पासालिच ने चालाकी से गेंद को ऊपर से इवान पेरिसिच की तरफ बढ़ाया. पेरिसिच ने शानदार हेडर से गेंद को पेटार मूसा की तरफ भेजा. मूसा ने संयम बनाए रखा और बेहतरीन वॉली से जॉर्डन पिकफोर्ड को छकाते हुए गोल करके स्कोर बराबर कर दिया.
हैरी केन ने टीम के लिए दूसरा गोल 42वें मिनट में कर दिया. डेक्लान राइस ने सेट-पीस डिलीवरी का बेहतरीन नमूना पेश किया. उन्होंने एकदम सटीक आउटस्विंगिंग कॉर्नर किक सीधे पेनल्टी स्पॉट पर मारी. केन ने पीछे से दौड़ते हुए सही समय पर छलांग लगाई और डिफेंस के ऊपर से जोरदार हेडर मारकर गेंद को गोल के निचले-बाएं कोने में पहुंचा दिया. इसे रोकने के लिए डोमिनिक लिवाकोविच कुछ नहीं कर सकते थे.
लुका सुचिच ने इंग्लैंड के डिफेंस को भेदने के लिए शानदार व्यक्तिगत खेल दिखाया. उन्होंने कमाल का संयम दिखाते हुए जॉन स्टोन्स को छकाया और फिर मार्टिन बटुरिना की ओर एक सटीक पास बढ़ाया. बटुरिना ने जरा भी देर नहीं की और गोल के ऊपरी-बाएं कोने की ओर जोरदार शॉट मारा. जॉर्डन पिकफोर्ड ने गेंद को रोकने के लिए मजबूती से हाथ लगाया, लेकिन बटुरिना के शॉट की ताकत इतनी थी कि उसे रोका नहीं जा सका.
हैरी केन की पेनल्टी किक को डोमिनिक लिवाकोविच ने बाईं ओर डाइव लगाकर रोक दिया, लेकिन रेफरी ने इसे दोबारा लेने का इशारा किया है. किक लेने से पहले क्रोएशिया के डिफेंडर जोस्को ग्वार्डियोल पेनल्टी एरिया में घुस आए थे, जिससे इंग्लैंड को 12 यार्ड की दूरी से एक और मौका मिल गया. इस बार केन ने 12वें मिनट में कोई गलती नहीं की और इंग्लैंड को बढ़त दिला दी.
इंग्लैंड के लगातार दबाव बनाने के बाद यह घटनाक्रम हुआ. रीस जेम्स ने एक खतरनाक क्रॉस डाला जिसे वुस्कोविच ने हेडर से हवा में उछाल दिया; हैरी केन ने उसे नीचे उतारा, घूमे और एक शॉट मारा जो डिफ्लेक्ट होकर कॉर्नर के लिए चला गया. इसके बाद डेक्लान राइस ने आउटस्विंगर किक ली, जिस पर लुका मोड्रिक के दबाव में नोनी माडुके गिर गए. ऐसा लग रहा था कि क्रोएशियाई कप्तान ने क्लीयरेंस की कोशिश करते समय आर्सेनल के खिलाड़ी के पेट के हिस्से में टक्कर मारी और रेफरी ने पेनल्टी देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई.
मोड्रिच क्रोएशिया के लिए सबसे ज्यादा 198 मैच खेलने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपना पांचवां टूर्नामेंट खेल रहे हैं. हालांकि, केन का यह सिर्फ तीसरा वर्ल्ड कप है, लेकिन उन्होंने 2018 में गोल्डन बूट जीता था और 2022 में उन्हें कप्तान बनाया गया था.
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