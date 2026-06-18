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England vs Croatia Live Score: हैरी केन के 2 गोल के बाद जूड बेलिंघम ने खोला खाता, क्रोएशिया के खिलाफ इंग्लैंड 3-2 से आगे

England vs Croatia Live Score: फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप L के पहले मैच में इंग्लैंड का मुकाबला क्रोएशिया से हो रहा है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 12वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया. इसके बाद मार्टिन बटुरिना ने 36वें मिनट में क्रोएशिया का खाता खोला. हैरी केन ने 42वें मिनट में दूसरा गोल किया. क्रोएशिया के लिए पीटर मूसा ने इंजरी टाइम (45+5वें मिनट) में गोल कर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया. इसके बाद दूसरे हाफ में जूड बेलिंघम ने 47वें मिनट में गोल कर इंग्लैंड को 3-2 से आगे कर दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 18, 2026, 01:39 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:47 AM IST
England vs Croatia Live Score: हैरी केन के 2 गोल के बाद जूड बेलिंघम ने खोला खाता, क्रोएशिया के खिलाफ इंग्लैंड 3-2 से आगे
Image Credit: इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया मैच लाइव स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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