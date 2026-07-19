England vs France: 64 साल का सूखा खत्म: वर्ल्ड कप इतिहास में रचा गया नया इतिहास! टूट गया पेले का रिकॉर्ड

यह 64 वर्षों में पहली बार था जब वर्ल्ड कप के एक ही मैच में दोनों टीमों ने चार या उससे अधिक गोल किए. पिछली बार ऐसा 1962 के वर्ल्ड कप में सोवियत संघ और कोलंबिया के बीच हुआ था, जब मुकाबला 4-4 से ड्रॉ रहा था. यह वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में अब तक बनाए गए गोलों की सबसे अधिक संख्या (10) है. पिछला रिकॉर्ड 1958 में बना था जब फ्रांस और पश्चिम जर्मनी के मैच में नौ गोल हुए थे और फ्रांस ने 6-3 से जीत हासिल की थी. इसके अलावा यह पिछले 44 वर्षों में सबसे अधिक स्कोर वाला वर्ल्ड कप मैच भी है. इससे पहले 1982 के वर्ल्ड कप में हंगरी ने अल साल्वाडोर को 10-1 से हराया था.