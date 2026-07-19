England vs France: 64 साल का सूखा खत्म: वर्ल्ड कप इतिहास में रचा गया नया इतिहास! टूट गया पेले का रिकॉर्ड

FIFA World Cup 2026 England vs France: फीफा वर्ल्ड कप का तीसरे स्थान का प्लेऑफ आमतौर पर एक ऐसा खेल होता है जिसे कोई भी टीम नहीं खेलना चाहती. इसे ब्रॉन्ज मेडल मैच भी कहा जाता है. शनिवार को मियामी में होने वाले इस मैच की तैयारी के दौरान इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के मुख्य कोचों ने यही बात कही थी. दोनों टीमों के खेलने के तरीके से भी स्पष्ट था, जहां डिफेंस पर बहुत कम ध्यान दिया गया, जिसके कारण यह मैच एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली प्रदर्शनी बन गया. इंग्लैंड ने मुकाबले में फ्रांस को 6-4 से हरा दिया.
इंग्लैंड ने पहले हाफ में फ्रांस की टीम के खिलाफ 4-0 की बढ़त बना ली थी. खुद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी इन गोलों का ज्यादा जश्न नहीं मनाया. हालांकि, दूसरे हाफ में कहानी बदल गई जब फ्रांस ने पूरी ताकत झोंक दी और इंग्लैंड की बढ़त को केवल एक गोल तक कम कर दिया. इस कड़े मुकाबले के अंत में दोनों टीमों के खिलाड़ियों और स्टैंड में मौजूद प्रशंसकों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, जिन्होंने 10 गोलों का यह जबरदस्त थ्रिलर देखा. इंग्लैंड ने यह मैच 6-4 से जीता.
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— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
यह 64 वर्षों में पहली बार था जब वर्ल्ड कप के एक ही मैच में दोनों टीमों ने चार या उससे अधिक गोल किए. पिछली बार ऐसा 1962 के वर्ल्ड कप में सोवियत संघ और कोलंबिया के बीच हुआ था, जब मुकाबला 4-4 से ड्रॉ रहा था. यह वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में अब तक बनाए गए गोलों की सबसे अधिक संख्या (10) है. पिछला रिकॉर्ड 1958 में बना था जब फ्रांस और पश्चिम जर्मनी के मैच में नौ गोल हुए थे और फ्रांस ने 6-3 से जीत हासिल की थी. इसके अलावा यह पिछले 44 वर्षों में सबसे अधिक स्कोर वाला वर्ल्ड कप मैच भी है. इससे पहले 1982 के वर्ल्ड कप में हंगरी ने अल साल्वाडोर को 10-1 से हराया था.
किलियन एम्बाप्पे ने इस मैच में दो गोल किए, जिससे वर्ल्ड कप में उनके कुल गोलों की संख्या 22 हो गई है. यह उन्हें टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वकालिक सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी बनाता है. यह रिकॉर्ड इस साल टूर्नामेंट की शुरुआत में लियोनेल मेसी ने तोड़ा था और उससे पहले जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के नाम था. मेसी अभी भी इस रिकॉर्ड को वापस पा सकते हैं यदि वह रविवार को स्पेन के खिलाफ फाइनल में दो गोल करते हैं. वह वर्तमान में 21 गोल पर हैं.
एम्बाप्पे ने शनिवार को अपने दो गोलों के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में भी मेसी को पीछे छोड़ दिया है. वह 1970 में जर्मन दिग्गज गर्ड मुलर के बाद एक ही वर्ल्ड कप संस्करण में 10 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. मेसी को इस साल गोल्डन बूट जीतने के लिए फाइनल में कम से कम तीन गोल करने होंगे, या दो गोल के साथ एक असिस्ट करना होगा.
फ्रांस के माइकल ओलिसे ने इस वर्ल्ड कप को सात असिस्ट के साथ समाप्त किया, जो पिछले छह दशकों में किसी खिलाड़ी द्वारा किए गए सर्वाधिक असिस्ट हैं. पिछला रिकॉर्ड छह असिस्ट का था, जो ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले के नाम था और उन्होंने इसे 1970 के वर्ल्ड कप में बनाया था.
जूड बेलिंगम ने इस टूर्नामेंट में सात गोल किए हैं, जो वर्ल्ड कप के किसी एक संस्करण में किसी इंग्लैंड के खिलाड़ी द्वारा किए गए सबसे अधिक गोल हैं. पिछला रिकॉर्ड गैरी लाइनकर के नाम था, जिन्होंने 1986 के वर्ल्ड कप में छह गोल किए थे.
बुकायो साका वर्ल्ड कप मैच में हैट्रिक बनाने वाले चौथे इंग्लैंड खिलाड़ी बन गए हैं. वह अब अपने कप्तान हैरी केन (2018 बनाम पनामा), लाइनकर (1986 बनाम पोलैंड) और ज्योफ हर्स्ट (1966 फाइनल बनाम पश्चिम जर्मनी) जैसे दिग्गजों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गए हैं.