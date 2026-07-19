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England vs France: 64 साल का सूखा खत्म: वर्ल्ड कप इतिहास में रचा गया नया इतिहास! टूट गया पेले का रिकॉर्ड

फीफा वर्ल्ड कप का तीसरे स्थान का प्लेऑफ आमतौर पर एक ऐसा खेल होता है जिसे कोई भी टीम नहीं खेलना चाहती. इसे ब्रॉन्ज मेडल मैच भी कहा जाता है. शनिवार को मियामी में होने वाले इस मैच की तैयारी के दौरान इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के मुख्य कोचों ने यही बात कही थी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 19, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:15 AM IST
England vs France: 64 साल का सूखा खत्म: वर्ल्ड कप इतिहास में रचा गया नया इतिहास! टूट गया पेले का रिकॉर्ड
Image Credit: किलियन एम्बाप्पे, जूड बेलिंघम, बुकायो साका और रीस जेम्स. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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