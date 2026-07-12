/Explained: क्या कैमरे के तार से टकराई बॉल? इंग्लैंड-नॉर्वे मैच के विवाद की सच्चाई और एर्लिंग हालैंड का दर्द

England vs Norway Match Controversy: इंग्लैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.उन्होंने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में नॉर्वे को एक्स्ट्रा टाइम में 2-1 से मात दी. हालांकि, मैदान पर थॉमस ट्यूशेल की टीम की इस जीत से ज्यादा चर्चा उस रेफरी विवाद की हो रही है, जिसने मैच के बाद के माहौल को गरमा दिया है. यह विवाद जूड बेलिंघम द्वारा पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में किए गए बराबरी के गोल से ठीक पहले शुरू हुआ. नॉर्वे के गोलकीपर ओरजन नाइलैंड ने एक लंबी गोल किक ली, जो हवा में अचानक दिशा बदलती हुई दिखाई दी. इसके बाद यह दावे किए जाने लगे कि गेंद मैदान के ऊपर लटकी 'स्पाइडरकैम' की कैमरा केबल से टकराई थी.