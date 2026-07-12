/Explained: क्या कैमरे के तार से टकराई बॉल? इंग्लैंड-नॉर्वे मैच के विवाद की सच्चाई और एर्लिंग हालैंड का दर्द

England vs Norway Match Controversy: इंग्लैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.उन्होंने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में नॉर्वे को एक्स्ट्रा टाइम में 2-1 से मात दी. हालांकि, मैदान पर थॉमस ट्यूशेल की टीम की इस जीत से ज्यादा चर्चा उस रेफरी विवाद की हो रही है, जिसने मैच के बाद के माहौल को गरमा दिया है. यह विवाद जूड बेलिंघम द्वारा पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में किए गए बराबरी के गोल से ठीक पहले शुरू हुआ. नॉर्वे के गोलकीपर ओरजन नाइलैंड ने एक लंबी गोल किक ली, जो हवा में अचानक दिशा बदलती हुई दिखाई दी. इसके बाद यह दावे किए जाने लगे कि गेंद मैदान के ऊपर लटकी 'स्पाइडरकैम' की कैमरा केबल से टकराई थी.
नॉर्वे के खिलाड़ियों ने तुरंत फ्रांसीसी रेफरी क्लेमेंट टर्पिन से अपील की. उनका तर्क था कि इंग्लैंड द्वारा कब्जा हासिल करने और बेलिंगहैम के गोल करने से पहले ही गेंद केबल से टकरा चुकी थी. हालांकि, खेल जारी रहा और बेलिंगहैम ने बराबरी का गोल दाग दिया. बाद में बेलिंगहैम ने एक्स्ट्रा टाइम में एक और गोल करके इंग्लैंड की वापसी पर मुहर लगा दी.
विवाद बढ़ता देख फीफा ने इस घटना पर स्थिति स्पष्ट की है। आधिकारिक स्पष्टीकरण में कहा गया कि 'कनेक्टेड बॉल टेक्नोलॉजी' (Connected Ball Technology) ने ओवरहेड वायर के साथ किसी भी तरह के संपर्क का पता नहीं लगाया है. प्रत्येक आधिकारिक मैच बॉल में एक माइक्रोचिप होती है जो वीएआर (VAR) सिस्टम को रीयल-टाइम डेटा भेजती है.
फीफा के अनुसार, 45+2वें मिनट में इंग्लैंड के गोल से पहले बॉल सेंसर में 'हार्टबीट' (heartbeat of the ball) का कोई भी असामान्य उभार (peak) नहीं देखा गया. इससे यह साबित हुआ कि गेंद केबल से नहीं टकराई थी और उसकी गति में कोई बदलाव केबल के कारण नहीं आया था. इसी डेटा के आधार पर अधिकारियों ने खेल को जारी रखने का फैसला लिया.
Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT
— FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026
खेल के नियमों के अनुसार, यदि गेंद किसी बाहरी वस्तु जैसे कि ओवरहेड केबल या वायर से टकराती है, तो रेफरी को खेल तुरंत रोकना चाहिए. ऐसी स्थिति में खेल को 'ड्रॉप्ड बॉल' (dropped ball) के जरिए दोबारा शुरू किया जाता है. चूंकि रेफरी ने संपर्क नहीं पाया, इसलिए बेलिंगहैम का गोल मान्य रहा. इस फैसले से नॉर्वे का खेमा बेहद गुस्से में था. इंग्लैंड के गोल के बाद नाइलैंड ने हताशा में मैदान पर हाथ पटका, जबकि स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड और मुख्य कोच स्टेल सोलबैकेन ने हाफ-टाइम के दौरान टनल में जाते समय रेफरी क्लेमेंट टर्पिन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया.
नॉर्वे की निराशा तब और बढ़ गई जब लियो हेगम का एक गोल रद्द कर दिया गया. VAR जेरोम ब्रिसार्ड की सलाह पर ऑन-फील्ड रिव्यू के बाद रेफरी ने फैसला सुनाया कि कॉर्नर लिए जाने से पहले हालैंड ने इलियट एंडरसन को फाउल किया था. यह फैसला स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को भी सूचित किया गया, लेकिन इसने नॉर्वे की 'पक्षपात' की भावना को और बढ़ा दिया.
इस विवाद ने टूर्नामेंट में पहले हुई रेफरी की गलतियों की यादें ताजा कर दी हैं. वीएआर ब्रिसार्ड अर्जेंटीना की मिस्र पर 3-2 की जीत के दौरान भी चर्चा में थे, जहां एक गोल को लंबी समीक्षा के बाद रद्द किया गया था. इसके अलावा क्रोएशिया और पुर्तगाल के मैच में भी तकनीक के मामूली स्पर्श ने ऑफसाइड का फैसला दिया था, जिससे वर्ल्ड कप में तकनीक के इस्तेमाल पर सवाल उठ रहे हैं.