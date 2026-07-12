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Explained: क्या कैमरे के तार से टकराई बॉल? इंग्लैंड-नॉर्वे मैच के विवाद की सच्चाई और एर्लिंग हालैंड का दर्द

England vs Norway Match Controversy: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया. इस मैच के दौरान जूड बेलिंघम के गोल और कैमरा केबल विवाद ने नई बहस छेड़ दी है. जानिए क्या कहता है फीफा का तकनीक आधारित स्पष्टीकरण.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 12, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:29 PM IST
Explained: क्या कैमरे के तार से टकराई बॉल? इंग्लैंड-नॉर्वे मैच के विवाद की सच्चाई और एर्लिंग हालैंड का दर्द
Image Credit: इंग्लैंड बनाम नॉर्वे विवाद. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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