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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इस देश ने जीता पहला गोल्ड मेडल, पदक तालिका में भारत किस नंबर पर? पूरी जानकारी

Commonwealth Games 2026 Medal Tally: स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का रोमांच जारी है. इंग्लैंड की झोली में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला गोल्ड मेडल आया है. पावरलिफ्टिंग में मार्क स्वान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 24, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:09 PM IST
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इस देश ने जीता पहला गोल्ड मेडल, पदक तालिका में भारत किस नंबर पर? पूरी जानकारी
Image Credit: Commonwealth Games Medal Tally (@India_AllSports/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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