कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इस देश ने जीता पहला गोल्ड मेडल, पदक तालिका में भारत किस नंबर पर? पूरी जानकारी

भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का दूसरा दिन 'खट्टा-मीठा' रहा. कुछ खिलाड़ियों का सफर बिना मेडल जीते ही समाप्त हो गया, वहीं कुछ खेलों में जीत मिली है, जिससे मेडल की उम्मीदें बनी हुई है. लॉन बॉल्स में भारत की जोड़ी रूपा रानी टिर्की और पिंकी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया. वहीं, भारत के श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में 25.52 सेकंड का समय लिया और 40 तैराकों में 14वें स्थान पर रहे. टॉप 16 तैराक सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं. सेमीफाइनल आज आधी रात को 12:29 AM पर होगा.