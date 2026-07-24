कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इस देश ने जीता पहला गोल्ड मेडल, पदक तालिका में भारत किस नंबर पर? पूरी जानकारी

Commonwealth Games 2026 Medal Tally: स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का रोमांच जारी है. इस बार मेगा इवेंट में 74 देश हिस्सा ले रहे हैं. दूसरे दिन कई खिलाड़ियों ने अलग-अलग स्पर्धा में जबरदस्त प्रदर्शन किया. इंग्लैंड की झोली में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला गोल्ड मेडल आया है. पावरलिफ्टिंग में मार्क स्वान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया और वो इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बने.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका की बात करें तो आखिरी अपडेट मिलने तक नाइजीरिया शिखर पर मौजूद है. उनके खाते में एक गोल्ड और दो सिल्वर मेडल आ चुके हैं. दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, जिनकी झोली में अभी तक एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल है. एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ मलेशिया तीसरे नंबर पर है.
भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का दूसरा दिन 'खट्टा-मीठा' रहा. कुछ खिलाड़ियों का सफर बिना मेडल जीते ही समाप्त हो गया, वहीं कुछ खेलों में जीत मिली है, जिससे मेडल की उम्मीदें बनी हुई है. लॉन बॉल्स में भारत की जोड़ी रूपा रानी टिर्की और पिंकी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया. वहीं, भारत के श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में 25.52 सेकंड का समय लिया और 40 तैराकों में 14वें स्थान पर रहे. टॉप 16 तैराक सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं. सेमीफाइनल आज आधी रात को 12:29 AM पर होगा.
दूसरे दिन पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन अपना सबकुछ झोंकने के बावजूद अशोक को निराशा हाथ लगी. अशोक ने अपने आखिरी प्रयास में 205kg का भार उठाने में नाकाम रहने के बाद चौथा स्थान हासिल किया. उन्होंने 200kg का अपना सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट किया, जिससे उन्हें 143.8 अंक मिले.
परमजीत कुमार सातवें स्थान पर रहे. उनका आखिरी 179kg का प्रयास 'नो लिफ्ट' करार दिया गया, जिससे उनका सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट 176kg और स्कोर 135.6 अंक रहा. इंग्लैंड के मार्क स्वान और नाइजीरिया के रोलैंड एज़ुरुइके ने 153.9 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया. मलेशिया के बॉनी बन्याऊ गुस्टिन ने 153.5 अंकों के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. उन्होंने भारत के अशोक को 9.7 अंकों से पीछे छोड़ा, जबकि अशोक ने 200kg का अपना सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट किया था.