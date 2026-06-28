Panama vs England: जूड बेलिंघम और हैरी केन के गोल से जीता इंग्लैंड, हार की हैट्रिक के साथ पनामा वर्ल्ड कप से OUT

FIFA World Cup 2026 Panama vs England: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने तीन मैचों में दूसरी जीत के साथ ग्रुप L में पहला स्थान हासिल किया. उसने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में पनामा पर 2-0 से शानदार जीत हासिल की. इंग्लैंड 3 मैचों में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ शीर्ष पर रहा. उसके खाते में 7 अंक हैं. दूसरी ओर, पनामा की टीम लगातार तीन हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई. उसे इंग्लैंड से पहले क्रोएशिया और घाना ने परास्त किया था.
मुकाबले की बात करें तो पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ और पनामा का डिफेंस मजबूती से डटा रहा. दूसरे हाफ में इंग्लैंड ने वापसी की और 62वें मिनट में जूड बेलिंघम ने चालाकी से गोल करके गतिरोध तोड़ा. 'थ्री लायंस' (इंग्लैंड) ने छह मिनट बाद ही अपनी बढ़त दोगुनी कर ली, जब बेलिंघम ने कप्तान हैरी केन को सटीक क्रॉस दिया और केन ने हेडर से गोल कर दिया.
Group L standings are in as England, Croatia and Ghana head to the Round of 32! #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
हैरी केन के वर्ल्ड कप में कुल 11 गोल हो गए और वह टूर्नामेंट के इतिहास में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने गैरी लिनेकर के 10 गोलों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. मैच की बात करें तो पनामा के जबरदस्त डिफेंस और कभी-कभार किए गए जवाबी हमलों के बावजूद इंग्लैंड ने खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा. ग्रुप स्टेज में अपना अजेय रिकॉर्ड कायम रखा. इस जीत से यह पक्का हो गया है कि इंग्लैंड ट्रॉफी जीतने की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जबरदस्त लय के साथ 'राउंड ऑफ 32' में प्रवेश करेगा.
The Three Lions end their group stage campaign with a win #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
इंग्लैंड का सामना अब राउंड ऑफ 32 में सेनेगल या डीआर कांगो से होगा. इसके बाद मेक्सिको या इक्वाडोर से मुकाबला हो सकता है. क्रोएशिया का अगला मुकाबला कोलंबिया या पुर्तगाल से होगा. घाना का सामना उन दोनों देशों में से उस देश से होगा जो पहले स्थान पर रहेगा.