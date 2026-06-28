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Panama vs England: जूड बेलिंघम और हैरी केन के गोल से जीता इंग्लैंड, हार की हैट्रिक के साथ पनामा वर्ल्ड कप से OUT

FIFA World Cup 2026 Panama vs England: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने तीन मैचों में दूसरी जीत के साथ ग्रुप L में पहला स्थान हासिल किया. उसने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में पनामा पर 2-0 से शानदार जीत हासिल की. इंग्लैंड 3 मैचों में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ शीर्ष पर रहा.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 28, 2026, 04:50 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:50 AM IST
Panama vs England: जूड बेलिंघम और हैरी केन के गोल से जीता इंग्लैंड, हार की हैट्रिक के साथ पनामा वर्ल्ड कप से OUT
Image Credit: इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराया. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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