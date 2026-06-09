फुटबॉल फैंस को Zee5 का बड़ा तोहफा, बिना रुकावट के मिलेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जबरदस्त मजा

जैसे-जैसे FIFA वर्ल्ड कप 2026 का उत्साह बढ़ रहा है और देशभर के फुटबॉल फैंस दुनिया के सबसे बड़े शो को लाइव देखने की तैयारी कर रहे हैं, कंटेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ('Z') ने अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने और अपने सभी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को बेहतरीन अनुभव देने के लिए पूरी तैयारी की है.
कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी क्षमताओं को मजबूत किया है, प्लेटफॉर्म की मजबूती बढ़ाई है और कंटेंट की सुरक्षा के कड़े उपाय किए हैं, ताकि लीनियर और डिजिटल प्लेटफॉर्म - Zee5 और Unite8 Sports पर बिना किसी रुकावट के देखने का अनुभव मिल सके. कंपनी के डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म - Zee5 ने टूर्नामेंट के दौरान उम्मीद से कहीं ज्यादा दर्शकों की संख्या को संभालने के लिए बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी अपग्रेड किए हैं.
इस प्लेटफॉर्म को लाखों यूजर्स के एक साथ इस्तेमाल करने की क्षमता के हिसाब से तैयार किया गया है. इसमें कई स्तरों पर मजबूती और बैकअप सिस्टम के साथ-साथ बेहतर निगरानी की व्यवस्था की गई है, ताकि यह हमेशा भरोसेमंद बना रहे. कई टेक्नोलॉजी अपग्रेड के साथ, Zee5 ज्यादा ट्रैफिक वाले समय में भी बिना रुकावट स्ट्रीमिंग सुनिश्चित करेगा और भारत में यूजर्स को हाई-क्वालिटी वाला अनुभव देगा.
अपने प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम स्पोर्ट्स कंटेंट को सुरक्षित रखने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट से ऑनलाइन पायरेसी के खिलाफ एक फायदेमंद 'डायनामिक इंजेक्शन' (अदालती आदेश) भी हासिल किया है. यह कदम कंपनी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) और रेगुलेटर्स को निर्देश देकर गैर-कानूनी स्ट्रीमिंग से तुरंत निपटने की ताकत देता है. इससे मिरर और प्रॉक्सी वेबसाइट्स को तेजी से ब्लॉक किया जा सकेगा और यह सुनिश्चित होगा कि दर्शक सही और लीगल प्लेटफॉर्म के जरिए ही FIFA कंटेंट देख सकें.
प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी तैयारियों पर बात करते हुए कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, ''Z' ने भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बेहतरीन और स्मूथ स्ट्रीमिंग के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं. 'Z' के इस कदम से भारत के लाखों फुटबॉल फैंस को बिना किसी रुकावट के लाइव स्ट्रीमिंग का जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा. 'Z' का यह सिस्टम स्थिरता और स्पीड को अहमियत देता है, ताकि लाखों फैंस को बेहतरीन अनुभव मिल सके.'
कंपनी के प्रवक्ता ने आगे कहा, 'FIFA वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए एडवांस्ड इंजीनियरिंग और गहरे ऑपरेशनल डिसिप्लिन की जरूरत होती है. हमारी तैयारी टेक्नोलॉजी,इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन्स में केंद्रित काम को दिखाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के एक साथ देखने पर भी बिना रुकावट सर्विस मिल सके. लीनियर और डिजिटल में हमारा मिला-जुला तरीका हमें लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग में नए बेंचमार्क सेट करने में मदद करता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि दर्शक वर्ल्ड कप का शानदार अनुभव ले सकें.'
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के साथ, कंपनी कानूनी सुरक्षा उपायों को प्लेटफॉर्म की क्षमता बढ़ाने और इंजीनियरिंग में बेहतरीन काम के साथ जोड़कर भारत में लाइव स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के लिए नए बेंचमार्क सेट कर रही है. कम समय में ही, 'Z' ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी काम किया है कि फुटबॉल फैंस के पास आने वाले वर्ल्ड कप के सभी लाइव एक्शन और पलों का आनंद लेने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म हो. कंपनी की पूरी तैयारी दुनिया के सबसे मशहूर स्पोर्ट्स इवेंट्स में से एक के लिए सुरक्षित और शानदार अनुभव देने के उसके कमिटमेंट को दिखाती है, और पूरे देश में लाइव स्पोर्ट्स के लिए भरोसेमंद जगह के तौर पर उसकी स्थिति को मजबूत करती है.