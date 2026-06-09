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फुटबॉल फैंस को Zee5 का बड़ा तोहफा, बिना रुकावट के मिलेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जबरदस्त मजा

Z' ने भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बेहतरीन और स्मूथ स्ट्रीमिंग के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं. 'Z' के इस कदम से भारत के लाखों फुटबॉल फैंस को बिना किसी रुकावट के लाइव स्ट्रीमिंग का जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 09, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:39 PM IST
फुटबॉल फैंस को Zee5 का बड़ा तोहफा, बिना रुकावट के मिलेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जबरदस्त मजा

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