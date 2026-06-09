फुटबॉल फैंस को Zee5 का बड़ा तोहफा, बिना रुकावट के मिलेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जबरदस्त मजा

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के साथ, कंपनी कानूनी सुरक्षा उपायों को प्लेटफॉर्म की क्षमता बढ़ाने और इंजीनियरिंग में बेहतरीन काम के साथ जोड़कर भारत में लाइव स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के लिए नए बेंचमार्क सेट कर रही है. कम समय में ही, 'Z' ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी काम किया है कि फुटबॉल फैंस के पास आने वाले वर्ल्ड कप के सभी लाइव एक्शन और पलों का आनंद लेने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म हो. कंपनी की पूरी तैयारी दुनिया के सबसे मशहूर स्पोर्ट्स इवेंट्स में से एक के लिए सुरक्षित और शानदार अनुभव देने के उसके कमिटमेंट को दिखाती है, और पूरे देश में लाइव स्पोर्ट्स के लिए भरोसेमंद जगह के तौर पर उसकी स्थिति को मजबूत करती है.