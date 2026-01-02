Advertisement
trendingNow13061218
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीEPL: टीम में उटपटांग बदलाव करता था ये कोच, लगातार हार ने किया बंटाधार, न्यू ईयर डे पर बर्खास्त

EPL: टीम में उटपटांग बदलाव करता था ये कोच, लगातार हार ने किया बंटाधार, न्यू ईयर डे पर बर्खास्त

Enzo Maresca Sacked: साल 2026 के पहले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया. इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी ने अपने मैनेजर एंजो मारेस्का को बर्खास्त कर दिया है. मारेस्का को लंदन के इस क्लब से बाहर निकलने के बाद प्रीमियर लीग में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम करना पड़ा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 02, 2026, 10:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

EPL: टीम में उटपटांग बदलाव करता था ये कोच, लगातार हार ने किया बंटाधार, न्यू ईयर डे पर बर्खास्त

Enzo Maresca Sacked: साल 2026 के पहले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया. इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी ने अपने मैनेजर एंजो मारेस्का को बर्खास्त कर दिया है. मारेस्का को लंदन के इस क्लब से बाहर निकलने के बाद प्रीमियर लीग में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम करना पड़ा है. वह जून 2024 से टीम के कोच थे. कहा जाता है कि वह लगातार मैचों में ऐसे बदलाव कर रहे थे, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था. इन उटपटांग बदलावों और लगातार शिकस्त मिलने के बाद चेल्सी ने उन्हें पद से हटा दिया.

मारेसका को हटाकर चेल्सी ने क्या कहा?

मारेस्का को इसलिए हटाया गया ताकि क्लब यह पक्का कर सके कि वे सीजन के बाकी बचे हिस्से का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें.  मारेस्का अपने दूसरे सीजन के बीच में ही लंदन के इस क्लब को छोड़ रहे हैं. चेल्सी अभी प्रीमियर लीग टेबल में पांचवें स्थान पर है और चार अन्य प्रतियोगिताओं में भी बनी हुई है. हालांकि, चेल्सी मैनेजमेंट का मानना ​​है कि आगे बढ़ने के लिए बदलाव जरूरी है. चेल्सी ने अपने बयान में कहा, ''क्लब में अपने समय के दौरान एन्जो ने टीम को UEFA कॉन्फ्रेंस लीग और FIFA क्लब वर्ल्ड कप में सफलता दिलाई. ये उपलब्धियां क्लब के हाल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगी और हम क्लब में उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं.''

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: New Year 2026 पर विराट ने चहल के साथ किया 'खेला', Yuzi ने कमेंट में ही की डिमांड

नए साल में प्रीमियर लीग में पहली बार ऐसा

एन्जो मारेस्का अब 1 जनवरी को बर्खास्त होने वाले पहले प्रीमियर लीग मैनेजर बन गए हैं. ऑप्टा के अनुसार, वह नए साल के दिन मैनेजर के पद से हटाए जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं. बर्खास्तगी के समय ने खास ध्यान खींचा है. हालांकि, मैनेजरों को अक्सर नए साल के आस-पास हटाया जाता रहा है, लेकिन प्रीमियर लीग के दौर में पहले कभी भी 1 जनवरी को किसी को आधिकारिक तौर पर बर्खास्त नहीं किया गया था. यह आंकड़ा इस पल की दुर्लभता और उस जल्दबाजी को दिखाता है जिसके साथ चेल्सी अपने सीजन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है.

ये भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर में क्रिकेटर की मनमानी.. हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा, हो सकती है जेल?

क्या है चेल्सी का लक्ष्य?

चेल्सी ने जोर देकर कहा कि यह फैसला पूरे सीजन को ध्यान में रखकर लिया गया है. बयान में आगे कहा गया, ''चार प्रतियोगिताओं में अभी भी मुख्य लक्ष्य हासिल करने हैं, जिसमें चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए क्वालिफिकेशन भी शामिल है. एन्जो और क्लब का मानना ​​है कि बदलाव से टीम को सीजन को वापस पटरी पर लाने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा.'' अब ध्यान इस बात पर होगा कि अगला पद कौन संभालेगा और टीम एक और मैनेजरियल बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया देगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Premier League

Trending news

उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
Delhi riots ​​Umar Khalid
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
Mithun Chakraborty
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
congress MP
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
Political Kissa
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
jammu kashmir news
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
Adhir Ranjan Chowdhury statement
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
India Bangladesh news
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
DNA Analysis
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
DNA
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर