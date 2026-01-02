EPL: टीम में उटपटांग बदलाव करता था ये कोच, लगातार हार ने किया बंटाधार, न्यू ईयर डे पर बर्खास्त

Enzo Maresca Sacked: साल 2026 के पहले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया. इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी ने अपने मैनेजर एंजो मारेस्का को बर्खास्त कर दिया है. मारेस्का को लंदन के इस क्लब से बाहर निकलने के बाद प्रीमियर लीग में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम करना पड़ा है. वह जून 2024 से टीम के कोच थे. कहा जाता है कि वह लगातार मैचों में ऐसे बदलाव कर रहे थे, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था. इन उटपटांग बदलावों और लगातार शिकस्त मिलने के बाद चेल्सी ने उन्हें पद से हटा दिया.

मारेसका को हटाकर चेल्सी ने क्या कहा?

मारेस्का को इसलिए हटाया गया ताकि क्लब यह पक्का कर सके कि वे सीजन के बाकी बचे हिस्से का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें. मारेस्का अपने दूसरे सीजन के बीच में ही लंदन के इस क्लब को छोड़ रहे हैं. चेल्सी अभी प्रीमियर लीग टेबल में पांचवें स्थान पर है और चार अन्य प्रतियोगिताओं में भी बनी हुई है. हालांकि, चेल्सी मैनेजमेंट का मानना ​​है कि आगे बढ़ने के लिए बदलाव जरूरी है. चेल्सी ने अपने बयान में कहा, ''क्लब में अपने समय के दौरान एन्जो ने टीम को UEFA कॉन्फ्रेंस लीग और FIFA क्लब वर्ल्ड कप में सफलता दिलाई. ये उपलब्धियां क्लब के हाल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगी और हम क्लब में उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं.''

नए साल में प्रीमियर लीग में पहली बार ऐसा

एन्जो मारेस्का अब 1 जनवरी को बर्खास्त होने वाले पहले प्रीमियर लीग मैनेजर बन गए हैं. ऑप्टा के अनुसार, वह नए साल के दिन मैनेजर के पद से हटाए जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं. बर्खास्तगी के समय ने खास ध्यान खींचा है. हालांकि, मैनेजरों को अक्सर नए साल के आस-पास हटाया जाता रहा है, लेकिन प्रीमियर लीग के दौर में पहले कभी भी 1 जनवरी को किसी को आधिकारिक तौर पर बर्खास्त नहीं किया गया था. यह आंकड़ा इस पल की दुर्लभता और उस जल्दबाजी को दिखाता है जिसके साथ चेल्सी अपने सीजन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है.

क्या है चेल्सी का लक्ष्य?

चेल्सी ने जोर देकर कहा कि यह फैसला पूरे सीजन को ध्यान में रखकर लिया गया है. बयान में आगे कहा गया, ''चार प्रतियोगिताओं में अभी भी मुख्य लक्ष्य हासिल करने हैं, जिसमें चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए क्वालिफिकेशन भी शामिल है. एन्जो और क्लब का मानना ​​है कि बदलाव से टीम को सीजन को वापस पटरी पर लाने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा.'' अब ध्यान इस बात पर होगा कि अगला पद कौन संभालेगा और टीम एक और मैनेजरियल बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया देगी.