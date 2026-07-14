वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद 'शराबी रैकून' लेकर लौटे अर्लिंग हालैंड, वायरल तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

Erling Haaland Whiskey Raccoon: फीफा विश्व कप 2026 में कमाल का प्रदर्शन करने वाली नॉर्वे की टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की नहीं कर सकी. क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने उसे 2-1 से मात देकर खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया. हालांकि, हार के बाद भी स्वदेश लौटने पर टीम का स्वागत किसी चैंपियन की तरह हुआ. ओस्लो की सड़कों पर करीब 90 हजार फैंस अपने खिलाड़ियों के सम्मान में उमड़ पड़े. पूरी टीम के लिए एक शानदार ओपन-टॉप बस परेड निकाली गई, जहां फैंस ने जश्न मनाया और खिलाड़ियों के विमान को पारंपरिक वॉटर कैनन सलामी भी दी गई. इस बीच नॉर्वे के स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हालैंड एक बेहद अजीबोगरीब वजह से चर्चा में आ गए हैं.
जब टीम ओस्लो एयरपोर्ट पर उतरी, तो हालैंड के हाथ में 750 डॉलर (करीब 63 हजार रुपये) का एक स्टफ्ड रैकून था, जिसके हाथ में व्हिस्की की बोतल थी. इस 'शराबी रैकून' को हाथ में थामे हालैंड की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.
दरअसल, रैकून एक प्रकार का विदेशी जानवर होता है, जिसकी खाल को विशेष रसायनों से सुरक्षित करके उसके भीतर रुई, भूसा या कोई ढांचा भर दिया जाता है. इसे इस तरह तैयार किया जाता है, ताकि यह मरा हुआ जानवर दिखने में बिल्कुल असली और जीवित जैसा नजर आए.
सोशल मीडिया पर 'व्हिस्की रैकून' के नाम से मशहूर हो चुके इस मॉडल को हालैंड ने अमेरिका के टेक्सास से खरीदा था. टूर्नामेंट के दौरान आइवरी कोस्ट को हराने के बाद नॉर्वे की टीम डलास के एक मशहूर 'वाइल्ड बिल्स वेस्टर्न स्टोर' में घूमने गई थी, जहां बाकी खिलाड़ियों ने काउबॉय बूट्स और बेल्ट खरीदे. वहीं, हालैंड का दिल इस व्हिस्की की बोतल पकड़े हुए रैकून पर आ गया. हालैंड ने इसे तुरंत खरीद लिया और पूरे टूर्नामेंट के दौरान इसे टीम बस, होटल और चार्टर प्लेन में अपने साथ ही रखा.
हालैंड ने सोशल मीडिया पर इस रैकून के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए एक मजेदार कैप्शन लिखा, 'यह मेरे पीछे-पीछे घर तक आ गया.' इसके साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोल शेयर कर फैंस से इस रैकून का नाम रखने को कहा है. उन्होंने फैंस को नाम के लिए 4 टेक्सास-थीम वाले विकल्प दिए हैं. चौथा ऑप्शन इस वक्त वोटिंग में सबसे आगे चल रहा है.
Cowboy (काउबॉय)
Ranger (रेंजर)
TEX (टेक्स)
जैसे ही हालैंड की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो उस अमेरिकी स्टोर पर फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. स्टोर स्टाफ के मुताबिक, कुछ ही घंटों में उनके सारे स्टफ्ड जानवरों के मॉडल बिक गए और फैंस ठीक हालैंड वाले रैकून की कॉपी खरीदने के लिए मारामारी कर रहे हैं.
भले ही नॉर्वे की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, लेकिन हालैंड इस टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से 'गोल्डन बूट' की रेस में बने हुए हैं. हालैंड 7 गोल दागकर इस सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं. उन्होंने इस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में इराक के खिलाफ 2 गोल, सेनेगल के खिलाफ 2 गोल और आइवरी कोस्ट के खिलाफ 1 गोल किया था. इसके बाद राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में उन्होंने ब्राजील जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी शानदार 2 गोल दागे थे.
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