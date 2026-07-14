Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद शराबी रैकून लेकर लौटे अर्लिंग हालैंड, वायरल तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद 'शराबी रैकून' लेकर लौटे अर्लिंग हालैंड, वायरल तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

Erling Haaland Whiskey Raccoon: फीफा विश्व कप 2026 में जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, उनमें नॉर्वे के स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हालैंड का नाम भी शामिल है. इस स्टार स्ट्राइकर ने अपने खेल से लाखों लोगों का दिल जीता है. जब वह वापस स्वदेश लौटे, तो उनके हाथ में एक स्टफ्ड रैकून था, जिसका वह नामकरण भी करना चाहते हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 14, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:42 PM IST
वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद 'शराबी रैकून' लेकर लौटे अर्लिंग हालैंड, वायरल तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका
Image Credit: Erling Haaland Whiskey RaccoonSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
15 जुलाई को दिल्ली के कई इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे नहीं आएगी बिजली
Delhi news10 min ago
2
Haryana news12 min ago
3
rashifal apps13 min ago
4
Jammu Kashmir15 min ago
5
Char Dham Yatara23 min ago