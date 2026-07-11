फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 7 गोल... मैदान के बाहर भी एर्लिंग हालैंड का जलवा, इस मामले में बन गए नंबर-1

नॉर्वे के 25 साल के स्टार फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. एर्लिंग हालैंड ने नॉर्वे को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर-फाइनल तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया है. एर्लिंग हालैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक 7 गोल किए हैं. नॉर्वे 12 जुलाई को सुबह 2:30 बजे से क्वार्टर-फाइनल में इंग्लैंड का सामना करेगा. एर्लिंग हालैंड अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत नॉर्वे को सेमीफाइनल में पहुंचा सकते हैं.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान एर्लिंग हालैंड की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है. इस हफ्ते एर्लिंग हालैंड फुटबॉल के अलावा किसी और वजह से भी चर्चा में हैं. एर्लिंग हालैंड का एक पुराना रैप गाना नॉर्वे में स्पॉटिफाई पर नंबर 1 पर पहुंच गया है. 'काइगो जो' नाम का यह गाना असल में 2016 में रिलीज हुआ था, जब हालैंड सिर्फ 15 साल के थे. एर्लिंग हालैंड ने इसे नॉर्वे के अपने साथी युवा इंटरनेशनल खिलाड़ियों एरिक बोथिम और एरिक टोबियास सैंडबर्ग के साथ 'फ्लो किंग्स' ग्रुप के नाम से रिकॉर्ड किया था.
एक दशक बाद, नॉर्वेजियन DJ काइगो द्वारा नॉर्वे के वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान इसका रीमिक्स रिलीज करने के बाद इस गाने को नए सुनने वाले मिले. ESPN के अनुसार, काइगो ने वादा किया था कि अगर एर्लिंग हालैंड राउंड ऑफ 16 में ब्राजील के खिलाफ गोल करते हैं, तो वह गाने का रीमिक्स बनाएंगे. इसके बाद एर्लिंग हालैंड ने ब्राजील के खिलाफ नॉर्वे की 2-1 से जीत में दोनों गोल किए, जिससे उनकी टीम पहली बार वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची.
15 साल की उम्र में यह एर्लिंग हालैंड का एक मजेदार प्रोजेक्ट था और अब यह नॉर्वे में सबसे बड़े हिट गानों में से एक बन गया है. 'काइगो जो' का ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो, जिसे 2016 में YouTube पर अपलोड किया गया था, उसमें युवा एर्लिंग हालैंड और उनके दोस्तों को घर पर बने वीडियो में गाना गाते हुए दिखाया गया है. यह गाना सालों तक लगभग भुला दिया गया था, लेकिन नॉर्वे के शानदार वर्ल्ड कप सफर ने इस पर फिर से लोगों का ध्यान खींचा. जब काइगो ने अपना वादा पूरा किया और ब्राजील के खिलाफ एर्लिंग हालैंड के मैच जिताने वाले प्रदर्शन के बाद नया रीमिक्स रिलीज किया, तो लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई.
रीमिक्स को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर काफी लोकप्रियता मिली. ESPN की रिपोर्ट के अनुसार, यह स्पॉटिफाई के नॉर्वे चार्ट में टॉप पर पहुंच गया, जिससे एर्लिंग हालैंड को फुटबॉल के अलावा एक और बड़ी कामयाबी मिली. एर्लिंग हालैंड पहले से ही 2026 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बने हुए हैं. नॉर्वे की अगली चुनौती क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ है. अगर एर्लिंग हालैंड का शानदार फॉर्म जारी रहता है और नॉर्वे का शानदार सफर आगे भी चलता है, तो काइगो जो (Kygo Jo) की लोकप्रियता और भी बढ़ सकती है.