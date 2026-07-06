हालैंड को यूं ही नहीं कहते 'चट्टान', ब्राजील को जख्म देकर मेसी-एमबाप्पे को किया सावधान, गोल्डन बूट की रेस में कौन आगे?

प्री क्वार्टर फाइनल मैच में नॉर्वे ने 2-1 से बाजी मारकर ब्राजील को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया. नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड अकेले ब्राजील पर भारी पड़े और उन्होंने 2 शानदार गोल दागकर ब्राजील के होश उड़ा दिए. हालैंड ने 79वें मिनट में पहला गोल दागकर नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिलाई. ब्राजील वापसी के बारे में सोच ही रहे थे कि हालैंड ने 90वें मिनट में दूसरा गोल दागकर उन्हें डबल झटका दिया. नेमार ने पेनल्टी के जरिए 90 मिनट के बाद इंजरी टाइम में एक गोल दागकर अपने फैंस को थोड़ा खुश होने का मौका दिया, लेकिन इससे ब्राजीलियन फैंस का जख्म भरा नहीं होगा. ब्राजील ने आखिरी बार 2002 में वर्ल्ड कप जीता था और 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ये टीम क्वार्टर फाइनल से पहले बाहर हो गई है.