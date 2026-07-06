हालैंड को यूं ही नहीं कहते 'चट्टान', ब्राजील को जख्म देकर मेसी-एमबाप्पे को किया सावधान, गोल्डन बूट की रेस में कौन आगे?

Most Goals in FIFA World Cup 2026: अर्लिंग हालैंड... नॉर्वे फुटबॉल टीम का वो नाम जो अब ब्राजील के तमाम फैंस को सपनों में भी डराएगा. जी हां, 6 जुलाई को खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मैच में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को हराकर वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया. नॉर्वे की इस ऐतिहासिक जीत में उनके स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड का अहम किरदार रहा, जिन्होंने दूसरे हाफ में 2 गोल दागकर ब्राजील को गहरा जख्म दिया. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए रोचक मुकाबले में नॉर्वे ने 2-1 से बाजी मारकर पहली बार वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.
नॉर्वे को क्वार्टर फाइनल तक लाने में उनके स्टार खिलाड़ी अर्लिंग हालैंड का सबसे अहम योगदान रहा है. इस टूर्नामेंट में अभी तक ऐसा एक भी मैच नहीं हुआ है, जिसमें हालैंड ने गोल नहीं किया है. ब्राजील के खिलाफ मैच में भी उन्होंने 2 शानदार गोल दागे और इसके साथ ही अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और फ्रांस के किलियन एमबाप्पे को संदेश भेज दिया कि गोल्डन बूट जीतने की रेस में वो भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे अधिक गोल करने के मामले में फिलहाल 3 खिलाड़ी बराबरी पर हैं. अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, फ्रांस के किलियन एमबाप्पे और अब नॉर्वे के हीरो अर्लिंग हालैंड ने अब तक 7-7 गोल दाग दिए हैं. गोल्डन बूट जीतने की रेस हर मैच के साथ और रोचक होते जा रही है. ये तीनों खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में गोल मशीन बने हुए हैं और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर रेस में किसे जीत मिलती है. बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार 3 खिलाड़ियों ने 7 या उससे ज्यादा गोल मारे हैं.
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)- 7 गोल
किलियन एमबाप्पे (फ्रांस)- 7 गोल
अर्लिंग हालैंड (नॉर्वे)- 7 गोल
हैरी केन (इंग्लैंड)- 5 गोल
ओस्मान डेम्बेले (फ्रांस)- 4 गोल
प्री क्वार्टर फाइनल मैच में नॉर्वे ने 2-1 से बाजी मारकर ब्राजील को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया. नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड अकेले ब्राजील पर भारी पड़े और उन्होंने 2 शानदार गोल दागकर ब्राजील के होश उड़ा दिए. हालैंड ने 79वें मिनट में पहला गोल दागकर नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिलाई. ब्राजील वापसी के बारे में सोच ही रहे थे कि हालैंड ने 90वें मिनट में दूसरा गोल दागकर उन्हें डबल झटका दिया. नेमार ने पेनल्टी के जरिए 90 मिनट के बाद इंजरी टाइम में एक गोल दागकर अपने फैंस को थोड़ा खुश होने का मौका दिया, लेकिन इससे ब्राजीलियन फैंस का जख्म भरा नहीं होगा. ब्राजील ने आखिरी बार 2002 में वर्ल्ड कप जीता था और 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ये टीम क्वार्टर फाइनल से पहले बाहर हो गई है.