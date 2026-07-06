Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /हालैंड को यूं ही नहीं कहते चट्टान, ब्राजील को जख्म देकर मेसी-एमबाप्पे को किया सावधान, गोल्डन बूट की रेस में कौन आगे?

हालैंड को यूं ही नहीं कहते 'चट्टान', ब्राजील को जख्म देकर मेसी-एमबाप्पे को किया सावधान, गोल्डन बूट की रेस में कौन आगे?

अर्लिंग हालैंड... नॉर्वे फुटबॉल टीम का वो नाम जो अब ब्राजील के तमाम फैंस को सपनों में भी डराएगा. शानदार फॉर्म में चल रहे स्ट्राइकर ने दो गोल दागकर ब्राजील को बाहर का रास्ता दिखाया और साथ ही मेसी और एमबाप्पे को संदेश भेज दिया कि गोल्डन बूट जीतने की रेस में वो भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 06, 2026, 04:43 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:43 AM IST
हालैंड को यूं ही नहीं कहते 'चट्टान', ब्राजील को जख्म देकर मेसी-एमबाप्पे को किया सावधान, गोल्डन बूट की रेस में कौन आगे?
Image Credit: (PHOTO: AP) ब्राजील को जख्म देकर हालैंड ने मेसी-एमबाप्पे को किया सावधानSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टैरो राशिफल: मेष राशि वाले कदम सोच-समझकर बढ़ाएं, बदलाव से न घबराएं धनु राशि के लोग!
Rashifal16 min ago
2
US-Israel news in Hindi54 min ago
3
Super Typhoon Bavi1 hr ago
4
ICC Women T20 World Cup 20262 hrs ago
5
Pakistan news in hindi3 hrs ago