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मेसी-एम्बाप्पे के बाद हालैंड ने भी मचाया तहलका, सेनेगल को बुरी तरह रौंदा, सुपर-32 में पहुंचा नॉर्वे

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दिग्गजों की तिकड़ी गजब गदर काट रही है. कभी लियोनेल मेसी, कभी किलियन एम्बाप्पे का एक्शन देखने को मिला. अब एर्लिंग हालैंड ने भी अपने दूसरे मैच में धमाल मचा दिया है. सोमवार को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से मात देकर सुपर-32 के लिए क्वालीफाई किया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 23, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:46 AM IST
मेसी-एम्बाप्पे के बाद हालैंड ने भी मचाया तहलका, सेनेगल को बुरी तरह रौंदा, सुपर-32 में पहुंचा नॉर्वे
Image Credit: AP

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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