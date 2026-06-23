फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दिग्गजों की तिकड़ी गजब गदर काट रही है. कभी लियोनेल मेसी, कभी किलियन एम्बाप्पे का एक्शन देखने को मिला. अब एर्लिंग हालैंड ने भी अपने दूसरे मैच में धमाल मचा दिया है. सोमवार को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से मात देकर सुपर-32 के लिए क्वालीफाई किया. इस जीत में एर्लिंग हालैंड ने 2 गोल दागे और फैंस को रोमांचक बना दिया. लगातार दो जीत के बाद नार्वे के लिए सुपर-32 के दरवाजे खुले.
ग्रुप I के आखिरी मैच से पहले नॉर्वे और फ्रांस, दोनों के दो मैचों में छह-छह पॉइंट हैं. गोल अंतर के मामले में फ्रांस आगे है, जिसका मतलब है कि ग्रुप में पहला स्थान हासिल करने के लिए उन्हें बस एक ड्रॉ की जरूरत है. वहीं, दूसरी तरफ टोरंटो में शुक्रवार को इराक के खिलाफ होने वाले मैच से पहले सेनेगल टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है.
43वें मिनट में सब्स्टीट्यूट मार्कस होल्मग्रेन पेडरसन और 48वें मिनट में हालैंड ने गोल दागा. सेनेगल की तरफ से पहला गोल इस्माइला सार ने 53वें मिनट में किया, लेकिन 58वें मिनट में हालैंड ने फिर से दो गोल की बढ़त टीम को दिला दी. सार ने दूसरे हाफ के स्टॉपेज टाइम के तीसरे मिनट में गोल करके स्कोर 3-2 कर दिया, जिससे मैच का अंत रोमांचक हो गया.
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हालैंड अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. उन्होंने अपने पहले ही मैच में 2 गोल दागे थे और इस मैच में भी दो गोल कर आंकड़ा 4 कर दिया है. अब तक इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल मेसी ने किए हैं. उन्होंने पहले मैच में हैट्रिक जमाकर आंकड़े को 5 तक पहुंचा दिया था. वहीं, एम्बाप्पे और हालैंड के नाम 2-2 गोल दर्ज हैं. देखना दिलचस्प होगा कि इस वर्ल्ड कप में कौन सबसे ज्यादा गोल करता है.