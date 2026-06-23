फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दिग्गजों की तिकड़ी गजब गदर काट रही है. कभी लियोनेल मेसी, कभी किलियन एम्बाप्पे का एक्शन देखने को मिला. अब एर्लिंग हालैंड ने भी अपने दूसरे मैच में धमाल मचा दिया है. सोमवार को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से मात देकर सुपर-32 के लिए क्वालीफाई किया. इस जीत में एर्लिंग हालैंड ने 2 गोल दागे और फैंस को रोमांचक बना दिया. लगातार दो जीत के बाद नार्वे के लिए सुपर-32 के दरवाजे खुले.