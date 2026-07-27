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ISSF World Cup: ईशा सिंह ने ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को हराकर जीता स्वर्ण, भारत को मिले दो पदक

SSF World Cup Shooting 25m Pistol: ईशा सिंह ने हांग्जो ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा. उन्होंने ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर को हराकर सबको चौंका दिया. भारत की स्टार शूटर मनु भाकर को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 27, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:42 PM IST
ISSF World Cup: ईशा सिंह ने ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को हराकर जीता स्वर्ण, भारत को मिले दो पदक
Image Credit: ईशा सिंह और मनु भाकर. Photo Credit: Instagram/issf_official

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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