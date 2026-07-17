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FIFA वर्ल्ड कप फाइनल का मजा होगा दोगुना, बंगाल में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा अर्जेंटीना बनाम स्पेन मैच

FIFA World Cup 2026 Final: पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील खान ने सोशल मीडिया के जरिए ये बताया कि स्पेन और अर्जेंटीना के बीच FIFA वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 17, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:32 PM IST
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल का मजा होगा दोगुना, बंगाल में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा अर्जेंटीना बनाम स्पेन मैच
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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