/FIFA वर्ल्ड कप फाइनल का मजा होगा दोगुना, बंगाल में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा अर्जेंटीना बनाम स्पेन मैच

FIFA World Cup 2026 Final: पश्चिम बंगाल में मौजूद तमाम फुटबॉल फैंस को बड़ा तोहफा मिला है. 19 जुलाई (रविवार) को देर रात होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील खान ने सोशल मीडिया के जरिए ये बताया कि स्पेन और अर्जेंटीना के बीच FIFA वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा. उन्होंने आगे लिखा कि इस संबंध में जरूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं.
बता दें कि पश्चिम बंगाल भारत के उन चुनिंदा जगहों में से एक है, जहां लोग फुटबॉल के दीवाने हैं. जब बात फीफा वर्ल्ड कप की हो तो राज्य में मौजूद फैंस का जोश दोगुना हो जाता है. फुटबॉल प्रेमियों की बेताबी को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है. अर्जेंटीना की टीम फाइनल में है और बंगाल में स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी की दीवानगी अलग लेवल की है. हाल ही में मेसी भारत दौरे पर आए थे और पश्चिम बंगाल में उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की हुजूम देखने को मिली थी.
फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा. पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर 16 साल बाद फाइनल का टिकट कटवाया, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में एंट्री मारी. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये ब्लॉकबस्टर मैच देखने पहुंच सकते हैं.
स्पेन और अर्जेंटीना के बीच महाजंग देखने के लिए भारतीय फैंस भी बेहद उत्साहित हैं. ये मुकाबला भारत में 20 जुलाई (सोमवार) को होगा. भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे इसकी शुरुआत होगी. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच का सीधा प्रसारण यूनाइटेड स्पोर्ट्स चैनल पर होगा, जबकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 पर होगी.