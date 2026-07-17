/FIFA वर्ल्ड कप फाइनल का मजा होगा दोगुना, बंगाल में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा अर्जेंटीना बनाम स्पेन मैच

बता दें कि पश्चिम बंगाल भारत के उन चुनिंदा जगहों में से एक है, जहां लोग फुटबॉल के दीवाने हैं. जब बात फीफा वर्ल्ड कप की हो तो राज्य में मौजूद फैंस का जोश दोगुना हो जाता है. फुटबॉल प्रेमियों की बेताबी को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है. अर्जेंटीना की टीम फाइनल में है और बंगाल में स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी की दीवानगी अलग लेवल की है. हाल ही में मेसी भारत दौरे पर आए थे और पश्चिम बंगाल में उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की हुजूम देखने को मिली थी.