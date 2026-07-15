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Explained: अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप से बाहर करो... मेसी की टीम के खिलाफ 70 लाख लोगों ने साइन की याचिका, जानें पूरा विवाद

FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए 70 लाख से ज्यादा लोगों ने याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं. जानें लियोनेल मेसी और फीफा पर लगे पक्षपात के आरोपों और मिस्र के विरोध का पूरा मामला.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 15, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:34 PM IST
Explained: अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप से बाहर करो... मेसी की टीम के खिलाफ 70 लाख लोगों ने साइन की याचिका, जानें पूरा विवाद
Image Credit: वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड में मुकाबला होगा.. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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