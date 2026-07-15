/Explained: अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप से बाहर करो... मेसी की टीम के खिलाफ 70 लाख लोगों ने साइन की याचिका, जानें पूरा विवाद

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की टीम और लियोनेल मेसी के प्रति 'पक्षपात' का आरोप लगाए गए हैं. उन्हें टूर्नामेंट से बाहर करने के लिए 70 लाख से अधिक लोगों ने एक ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं. अर्जेंटीना की टीम अपने 2022 के खिताब की रक्षा करने के लिए सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना करने की तैयारी कर रही है. इस मैच में जीतने वाली टीम फाइनल में स्पेन का सामना करेगी. स्पेन ने फ्रांस को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है.
अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में 10 खिलाड़ियों वाली स्विट्जरलैंड की टीम को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की है, जबकि राउंड ऑफ 16 में उसने मिस्र के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की थी. मिस्र के खिलाफ उस मैच में रेफरी के फैसलों की काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि दूसरे हाफ के अंत में अर्जेंटीना के पेनल्टी बॉक्स में फाउल के बावजूद मोहम्मद सालाह को पेनल्टी नहीं दी गई थी.
Online petitions calling for Argentina to be kicked out from the World cup
While another says Argentina should stay in the world cup
Websites: https://t.co/I9QYewAAtu vs https://t.co/4xWMyuK5Kn#argentinaout#argentinastays pic.twitter.com/iBlCfwuhA9
— EmmaFx (@Emma_Fx1) July 14, 2026
अर्जेंटीनाआउट डॉट कॉम वेबसाइट द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के बयान के अनुसार, यह दावा किया गया है कि फीफा और रेफरी स्पष्ट रूप से लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना के पक्ष में हैं. याचिका में सवाल उठाया गया है कि जब विजेता पहले ही तय मान लिया गया है, तो बाकी दुनिया को प्रतिस्पर्धा क्यों करनी चाहिए? उन्होंने मांग की है कि अर्जेंटीना को बाहर कर सभी को निष्पक्ष मौका दिया जाना चाहिए.
मिस्र फुटबॉल एसोसिएशन (EFA) ने अर्जेंटीना से 3-2 की हार के बाद रेफरी फ्रैंकोइस लेटेक्सियर और उनकी पूरी टीम के खिलाफ जांच की मांग करते हुए फीफा को आधिकारिक शिकायत भेजी है. EFA के अध्यक्ष हानी अबुरिदा ने मामले को सीधे फीफा के सामने रखा है और आरोप लगाया है कि रेफरी की गंभीर गलतियों और 'दोहरे मापदंडों' के कारण मिस्र को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा.
अर्जेंटीना और इंग्लैंड अब सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगे, जिससे दोनों देशों के बीच की ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता एक बार फिर ताजा हो गई है. साल 2002 के बाद यह वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों की पहली भिड़ंत होगी. मैच से पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने कहा कि अर्जेंटीना एक बहुत ही चतुर और टैक्टिकल टीम है, जो खेल की गति को धीमा करना और फाउल लेना अच्छी तरह जानती है.