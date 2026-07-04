Explained: 2200 मीटर की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और 'हवा की दीवार'... मेक्सिको से एज्टेका में इंग्लैंड की हार लगभग तय?

Estadio Azteca Mexico vs England: मेक्सिको का फीफा वर्ल्ड कप 2026 अभियान अब तक बिल्कुल शानदार रहा है. उसने चार मैचों में चार जीत दर्ज की हैं, आठ गोल किए हैं और विपक्षी टीम को एक भी गोल करने का मौका नहीं दिया है. रविवार को राउंड ऑफ 16 में जब 'एल ट्री' (मेक्सिको की टीम) का सामना इंग्लैंड से होगा, तो सबसे बड़ी चर्चा टीमों की नहीं, बल्कि उस खौफनाक मैदान की है. इस मैदान का नाम एस्टाडियो एज्टेका (एज्टेका स्टेडियम) है. थॉमस ट्यूकेल और हैरी केन की इंग्लैंड टीम के लिए इस "फुटबॉल के कैथेड्रल" में कदम रखना किसी मैच से कम और किसी जाल में फंसने जैसा ज्यादा महसूस हो सकता है.
एज्टेका स्टेडियम समुद्र तल से 2,200 मीटर की चौंकाने वाली ऊंचाई पर स्थित है. इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है और जो खिलाड़ी इसके आदी नहीं होते, उन्हें थकान धीरे-धीरे नहीं बल्कि अचानक किसी पत्थर की दीवार की तरह महसूस होती है. जैसा कि पूर्व अमेरिकी स्ट्राइकर एरिक वायनाल्डा ने कहा था, ''एज्टेका खेलने के लिए सबसे खराब जगह है... आप सांस नहीं ले सकते.''
विज्ञान यह साबित करता है कि बादलों के बीच खेलने से स्कोरलाइन बदल जाती है. ब्रिटिश शोधकर्ता पैट्रिक मैकशैरी के एक अध्ययन के अनुसार, ऊंचाई में प्रत्येक 1,000 मीटर का अंतर उच्च ऊंचाई वाली टीम के पक्ष में आधे गोल के बराबर होता है. गणित के हिसाब से, अपनी चरम भौगोलिक स्थिति के कारण एज्टेका मेक्सिको को गेंद को किक करने से पहले ही प्रभावी रूप से 1-0 की मानसिक और शारीरिक बढ़त दिला देता है.
फ्रन्ट ऑफिस स्पोर्ट्स वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, 4000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों के एक व्यापक अध्ययन से पता चलता है कि घरेलू मैदान का लाभ आमतौर पर जीत की संभावनाओं को 21% तक बढ़ा देता है. हालांकि, एज्टेका का मामला बिल्कुल अलग है. मेक्सिको ने यहां 89 प्रतिस्पर्धी मैच खेले हैं और उनमें से केवल दो बार हार का सामना किया है. वर्ल्ड कप मैचों में इस मैदान पर उसका रिकॉर्ड 7 जीत, 2 ड्रॉ और 0 हार का रहा है. पिछले तीन सालों से उसने एज्टेका में एक भी गोल नहीं खाया है.
जहां मेक्सिको की टीम मई में हुए 5 सप्ताह के प्री-टूर्नामेंट कैंप से ही यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल हो रही है, वहीं इंग्लैंड की टीम अमेरिका के चार अलग-अलग कम ऊंचाई वाले शहरों के बीच यात्रा कर रही है. इंग्लैंड के कोच थॉमस ट्यूकेल ने खुद खुलकर स्वीकार किया है कि एज्टेका की ऊंचाई के साथ इतने कम समय में तालमेल बिठाना "असंभव" है.
यह सिर्फ हवा की बात नहीं है, बल्कि यहां का माहौल भी बहुत दबाव वाला है. इस सप्ताह की शुरुआत में इक्वाडोर के होटल के बाहर प्रशंसकों के हंगामे के बाद इंग्लैंड की टीम अब बढ़ी हुई सुरक्षा और मेक्सिको सिटी बेस के आसपास रोडब्लॉक के बीच काम कर रही है. किसी न्यूट्रल ग्राउंड पर इंग्लैंड की प्रतिभा उन्हें जीत का प्रबल दावेदार बना सकती थी, लेकिन दम घुटने वाली ऊंचाई, इतिहास और विरोधी भीड़ को देखते हुए रविवार को इंग्लैंड की जीत किसी चमत्कार से कम नहीं होगी.