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Explained: 2200 मीटर की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और 'हवा की दीवार'... मेक्सिको से एज्टेका में इंग्लैंड की हार लगभग तय?

Estadio Azteca Mexico vs England: वर्ल्ड कप 2026 में मेक्सिको और इंग्लैंड की भिड़ंत ऐतिहासिक एज्टेका स्टेडियम में होने वाली है. क्या हैरी केन की कप्तानी वाली टीम मेक्सिको की ऊंचाई और घरेलू मैदान की चुनौती का सामना कर पाएगी?

Written ByRohit Raj
Published: Jul 04, 2026, 05:45 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:46 AM IST
Explained: 2200 मीटर की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और 'हवा की दीवार'... मेक्सिको से एज्टेका में इंग्लैंड की हार लगभग तय?
Image Credit: एज्टेका स्टेडियम में मेक्सिको और इंग्लैंड में मैच खेला जाएगा. Picture Credit: AP/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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