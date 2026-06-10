Explained: वर्ल्ड कप मैच में 1 की जगह 3 ब्रेक क्यों? फीफा के नए नियम ने सबका दिमाग चकराया, यहां जान लें सबकुछ

Hydration Breaks in FIFA World Cup 2026: फुटबॉल की शासी निकाय (फीफा) ने उत्तरी अमेरिका में होने वाले 2026 वर्ल्ड कप के लिए कई नई पहलें शुरू की हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हर हाफ के बीच में 'हाइड्रेशन ब्रेक' की शुरुआत है. फीफा ने पिछले साल दिसंबर में घोषणा की थी कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले इस 48-टीमों के विस्तारित टूर्नामेंट के दौरान बढ़ते तापमान को संतुलित करने के लिए सभी 104 मैचों के प्रत्येक हाफ में 'तीन मिनट' का अनिवार्य ब्रेक दिया जाएगा. इस तरह अब हाफटाइम ब्रेक के अलावा दो और ब्रेक मिलेंगे.
पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े टूर्नामेंटों में ड्रिंक्स ब्रेक शुरू किए गए थे, लेकिन वे या तो मैच रेफरी की अनुमति पर या एक निश्चित तापमान सीमा पार होने पर ही दिए जाते थे. हालांकि, इस बार फीफा ने टीम कोचों और ब्रॉडकास्टरों के साथ परामर्श के बाद सभी वर्ल्ड कप मैचों में ड्रिंक्स ब्रेक का विस्तार करने का फैसला लिया है. इस तरह फीफा टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के कल्याण का ध्यान रखने का संकल्प ले रहा है.
भले ही फीफा को इस फैसले पर आलोचना का सामना करना पड़ा है, लेकिन पिछले साल अमेरिका में हुए क्लब वर्ल्ड कप के दौरान कुछ घटनाओं ने आयोजकों को यह अनिवार्य बदलाव करने पर मजबूर कर दिया. अर्जेंटीना और चेल्सी के मिडफील्डर एन्जो फर्नांडीज सहित कई बड़े खिलाड़ियों और कोचों ने खेल की परिस्थितियों की आलोचना की थी. फर्नांडीज ने स्वीकार किया कि भीषण गर्मी में खेलते समय उन्हें 'चक्कर' आ रहे थे, जिसे उन्होंने 'बेहद खतरनाक' बताया था.
पिछले साल उस टूर्नामेंट के दौरान चेल्सी के तीन मैच उसी समय (जून और जुलाई) खेले गए थे, जब स्थानीय अधिकारियों द्वारा मौसम की चेतावनियां जारी की गई थीं. इन चेतावनियों में लोगों को घरों के अंदर रहने और बाहरी गतिविधियों से बचने का आग्रह किया गया था.
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तत्कालीन चेल्सी कोच एन्जो मारेस्का ने भी स्वीकार किया कि पिछले जून में फिलाडेल्फिया (जो वर्ल्ड कप के 16 मेजबान स्थलों में से एक है) में 'कोड रेड' हीट वार्निंग के बीच उन्हें प्रशिक्षण सत्रों में भारी कटौती करनी पड़ी थी क्योंकि वहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा था. दूसरी ओर, स्पेन के मार्कोस लोरेंटे ने कहा कि उन्हें 'भयानक गर्मी' महसूस हुई और कैलिफोर्निया में पीएसजी के हाथों एटलेटिको मैड्रिड की हार के बाद उन्होंने बताया, "मेरे पैर की उंगलियों और नाखूनों में दर्द हो रहा था.''
वर्ल्ड कप में हाइड्रेशन ब्रेक को अनिवार्य करने की घोषणा करते हुए फीफा ने एक बयान में कहा, ''यह उपाय खिलाड़ियों के लिए सर्वोत्तम संभव स्थिति सुनिश्चित करने के एक केंद्रित प्रयास का हिस्सा है, जो हाल के फीफा क्लब वर्ल्ड कप सहित पिछले टूर्नामेंटों के अनुभवों पर आधारित है.'' ये ब्रेक प्रत्येक हाफ के 22वें मिनट में दिए जाएंगे.