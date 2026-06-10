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Explained: वर्ल्ड कप मैच में 1 की जगह 3 ब्रेक क्यों? फीफा के नए नियम ने सबका दिमाग चकराया, यहां जान लें सबकुछ

Hydration Breaks in FIFA World Cup 2026: फीफा ने 2026 वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'हाइड्रेशन ब्रेक' अनिवार्य कर दिए हैं. क्लब वर्ल्ड कप के दौरान एन्जो फर्नांडीज और मार्कोस लोरेंटे जैसे सितारों को भीषण गर्मी के कारण हुई दिक्कतों के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 10, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:27 AM IST
Explained: वर्ल्ड कप मैच में 1 की जगह 3 ब्रेक क्यों? फीफा के नए नियम ने सबका दिमाग चकराया, यहां जान लें सबकुछ
Image Credit: फीफा वर्ल्ड कप में हाइड्रेशन ब्रेक.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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