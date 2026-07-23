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Explained: भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक पक्का, लवलीना बोरगोहेन ने ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही कैसे किया ये चमत्कार?

India Secures 1st Medal CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के औपचारिक आगाज से पहले ही लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पहला पदक पक्का कर लिया है. जानिए कैसे ग्लासगो में गेम्स शुरू होने से पहले ही एक पदक भारत की झोली में आ गया.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 23, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:55 PM IST
Explained: भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक पक्का, लवलीना बोरगोहेन ने ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही कैसे किया ये चमत्कार?
Image Credit: भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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