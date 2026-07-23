/Explained: भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक पक्का, लवलीना बोरगोहेन ने ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही कैसे किया ये चमत्कार?

India Secures 1st Medal CWG 2026: भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह से पहले ही अपना पहला पदक सुरक्षित कर लिया है. ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है. असम की इस मुक्केबाज को उनके 75 किलोग्राम भार वर्ग में 'बाई'मिलने के कारण सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है. कॉमनवेल्थ गेम्स की मुक्केबाजी स्पर्धा में सेमीफाइनल हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है, इसलिए लवलीना ने रिंग में कदम रखने से पहले ही पोडियम पर अपनी जगह पक्की कर ली है.
लवलीना अपने अभियान की शुरुआत 31 जुलाई को करेंगी. उनका सामना गोल्ड मेडल राउंड में जगह बनाने के लिए टी.के.बी.पी. ताफाकी से होगा. लवलीना का यह पदक आधिकारिक शुरुआत से पहले ही भारत के 126 सदस्यीय दल के लिए एक बड़ा उत्साहवर्धक प्रोत्साहन है. हालांकि, 2026 के इस संस्करण में खेलों की संख्या कम कर दी गई है. खेलों की संख्या 20 से घटाकर 10 हो गई है. फिर भी भारत अपनी कॉमनवेल्थ गेम्स विरासत को आगे बढ़ाने की उम्मीद के साथ कई स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेगा. ग्लासगो में भारत का लक्ष्य अपनी टॉप-5 रैंकिंग को बरकरार रखना होगा.
भारत का अभियान गुरुवार को उद्घाटन समारोह से कुछ घंटे पहले लॉन बॉल्स (Lawn Bowls) के दो मैचों के साथ शुरू होगा. पुरुषों के सिंगल्स और महिलाओं के पेयर्स के ग्रुप स्टेज मैच दोपहर 2:00 बजे (IST) से शुरू होंगे.
भारतीय खिलाड़ी 8 खेलों (एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, जूडो, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइक्लिंग, बॉल्स और स्विमिंग) के साथ-साथ 5 पैरा स्पर्धाओं (पैरा-एथलेटिक्स, पैरा-पावरलिफ्टिंग, पैरा-स्विमिंग, पैरा-ट्रैक साइक्लिंग और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल) में हिस्सा लेंगे. एथलेटिक्स की स्पर्धाएं 27 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेंगी, जिसमें ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा सबसे बड़े आकर्षण होंगे. गोल्ड कोस्ट 2018 के चैंपियन नीरज चोट के कारण पिछले बर्मिंघम खेलों में नहीं खेल पाए थे और अब वह अपना खिताब वापस पाने के लिए उतरेंगे.
वेटलिफ्टिंग (भारोत्तोलन) भारत के लिए पदकों का एक और प्रमुख स्रोत होने की उम्मीद है. ओलंपिक रजत पदक विजेता और दो बार की कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन मीराबाई चानू (48kg वर्ग) भारतीय चुनौती की अगुवाई कर रही हैं. लवलीना द्वारा पदक सुनिश्चित करने के साथ ही, भारत ने ग्लासगो 2026 के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है.