EXPLAINED: पीला, आसमानी नीला और अब भगवा... भारतीय हॉकी टीम ने कब-कब और क्यों बदली अपनी किट?

- तकनीकी दृश्यता के मुद्दों को हल करने के अलावा हॉकी इंडिया ने इस बात पर जोर दिया है कि नई भगवा किट राष्ट्रीय गौरव में गहराई से रची-बसी है. भगवा रंग राष्ट्रीय ध्वज के एक प्रमुख रंग के रूप में अत्यधिक महत्व रखता है, जो साहस, बलिदान और विजय का प्रतीक है.

- यह डिजाइन जटिल 'मंडला' से प्रेरित पैटर्न और अशोक चक्र से प्रेरित गहरे नेवी ब्लू एक्सेंट के माध्यम से भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाता है.

- इसके अलावा सीने पर बना ग्राफिक सुदर्शन चक्र की एक आधुनिक व्याख्या है, जबकि 'INDIA' शब्द को देवनागरी लिपि में लिखा गया है. भगवा के साथ-साथ इसी डिजाइन वाली एक वैकल्पिक सफेद जर्सी का भी उपयोग किया जाएगा.