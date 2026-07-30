EXPLAINED: पीला, आसमानी नीला और अब भगवा... भारतीय हॉकी टीम ने कब-कब और क्यों बदली अपनी किट?

Indian Hockey Team Jersey Controversy: भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले आगामी एफआईएच (FIH) विश्व कप में अपनी पारंपरिक नीली किट के बजाय भगवा जर्सी पहनने के लिए तैयार हैं. इस बड़े दृश्य बदलाव ने वीरेन रस्किन्हा जैसे पूर्व खिलाड़ियों की ओर से बहस और सवाल खड़े कर दिए हैं. इसके बाद हॉकी इंडिया ने अपने फैसले का बचाव एक तकनीकी आवश्यकता के रूप में किया है. भारतीय हॉकी में राष्ट्रीय टीम की प्लेइंग किट बदलना पूरी तरह से नई बात नहीं है. इस नए बदलाव को समझने के लिए आइए देखें कि यह फैसला क्यों लिया गया और इतिहास में टीम के रंगों का विकास कैसे हुआ है.
आधुनिक अंतरराष्ट्रीय हॉकी नीले रंग के सिंथेटिक टर्फ (एस्ट्रोटर्फ) पर खेली जाती है. हॉकी इंडिया ने स्पष्ट किया कि जब खिलाड़ी चमकीले नीले टर्फ पर पारंपरिक नीली किट पहनते हैं, तो जर्सी अक्सर खेल की सतह की पृष्ठभूमि के साथ मिल जाती है या उसमें समा जाती है. तेज गति वाले मैचों में खिलाड़ियों के पास निर्णय लेने के लिए केवल सेकंड का कुछ हिस्सा होता है. यह दृश्य समानता स्पष्टता और दृश्यता की समस्याएं पैदा करती है.
Presenting the new India jersey!
Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India's pride.
Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar
August… pic.twitter.com/8GvwbByapq
— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026
कोचों और खिलाड़ियों ने गौर किया कि खेल के दौरान अपने साथियों को पहचानना चुनौतीपूर्ण हो गया था. इस दृश्य बाधा को दूर करने के लिए पीले या भगवा जैसे उच्च-कंट्रास्ट रंगों का सुझाव दिया गया था, जिसमें अंततः भगवा को नीले टर्फ के खिलाफ इसके तीखे कंट्रास्ट के लिए चुना गया.
भले ही प्रशंसक भारतीय हॉकी को नीले रंग के साथ गहराई से जोड़ते हैं, लेकिन कार्यात्मक, तकनीकी और प्रसारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्लेइंग किट में पहले भी बदलाव हुए हैं. 2014 एफआईएच हॉकी विश्व कप के दौरान भारतीय टीम ने अपनी जर्सी का रंग बदलकर पीला कर दिया था. इसी तरह 2018 एफआईएच हॉकी विश्व कप के लिए टीम की किट का रंग स्काई ब्लू डिज़ाइन में बदल दिया गया था, जो मानक टेम्पलेट्स से अलग था. आगामी 2026 विश्व कप का यह बदलाव मैदान पर अधिकतम प्रदर्शन और दक्षता के लिए टीम की दृश्य पहचान को अनुकूलित करने का नया प्रयास है.
- तकनीकी दृश्यता के मुद्दों को हल करने के अलावा हॉकी इंडिया ने इस बात पर जोर दिया है कि नई भगवा किट राष्ट्रीय गौरव में गहराई से रची-बसी है. भगवा रंग राष्ट्रीय ध्वज के एक प्रमुख रंग के रूप में अत्यधिक महत्व रखता है, जो साहस, बलिदान और विजय का प्रतीक है.
- यह डिजाइन जटिल 'मंडला' से प्रेरित पैटर्न और अशोक चक्र से प्रेरित गहरे नेवी ब्लू एक्सेंट के माध्यम से भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाता है.
- इसके अलावा सीने पर बना ग्राफिक सुदर्शन चक्र की एक आधुनिक व्याख्या है, जबकि 'INDIA' शब्द को देवनागरी लिपि में लिखा गया है. भगवा के साथ-साथ इसी डिजाइन वाली एक वैकल्पिक सफेद जर्सी का भी उपयोग किया जाएगा.
किट्स बदलने के ऐतिहासिक उदाहरणों के बावजूद परंपरावादियों का तर्क है कि राष्ट्रीय टीम की जर्सी उसकी मुख्य विरासत और प्रशंसकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करती है. रस्किन्हा जैसे पूर्व कप्तानों का मानना है कि भारत की पहचान हमेशा 'नीला' रंग रहा है. फिर भी आधुनिक कोचों और खिलाड़ियों के लिए जो हाई-स्पीड नीले टर्फ पर खेल रहे हैं, दृश्य स्पष्टता और प्रदर्शन का अनुकूलन सबसे महत्वपूर्ण है.