Add Zee Business As A Preferred Source
App

EXPLAINED: पीला, आसमानी नीला और अब भगवा... भारतीय हॉकी टीम ने कब-कब और क्यों बदली अपनी किट?

Indian Hockey Team Jersey Controversy: भारतीय हॉकी टीम आगामी 2026 विश्व कप में पारंपरिक नीली जर्सी के बजाय भगवा (सैफरन) रंग की किट पहनेगी. जानिए इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे के तकनीकी कारण, दृश्यता की चुनौतियां और इसका सांस्कृतिक महत्व.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 30, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:26 PM IST
EXPLAINED: पीला, आसमानी नीला और अब भगवा... भारतीय हॉकी टीम ने कब-कब और क्यों बदली अपनी किट?
Image Credit: भारतीय हॉकी टीम की जर्सी.

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'राणाजी 2.0' पर बोलीं ममता कुलकर्णी, बताया क्यों आज भी हिट है 90s का ओरिजिनल गाना
Rana Ji 2.034 min ago
2
Indian railways34 min ago
3
Mid day Meal38 min ago
4
GDP1 hr ago
5
america donald trump1 hr ago