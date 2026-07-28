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Explained: इटली फुटबॉल का 'डिसएस्ट्रो टोटेल', क्या वाकई दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी शो बन गया है अजूरी का सफर?

Italian Football Disaster: इटालियन फुटबॉल अब तक के अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है. लगातार तीन वर्ल्ड कप से बाहर होने और प्रशासनिक उथल-पुथल के बीच रॉबर्टो मैनचिनी और क्लाउडियो रानिएरी को 'अजूरी' के पुनरुत्थान की कमान सौंपी गई है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 28, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:53 PM IST
Explained: इटली फुटबॉल का 'डिसएस्ट्रो टोटेल', क्या वाकई दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी शो बन गया है अजूरी का सफर?
Image Credit: इटली फुटबॉल. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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