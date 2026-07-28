Explained: इटली फुटबॉल का 'डिसएस्ट्रो टोटेल', क्या वाकई दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी शो बन गया है अजूरी का सफर?

Italian Football Disaster: अगर फुटबॉल की दुनिया में 'पूर्ण विनाश' (disastro totale) की कोई सच्ची परिभाषा है, तो वर्तमान में इटालियन फुटबॉल उसका नया अध्याय लिख रहा है. किसी समय अपनी शानदार रणनीति और भावनात्मक खेल के लिए मशहूर रही 'अजूरी' की टीम अब अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के लिए एक मजाक बनकर रह गई है. चार बार के वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद यह टीम अब प्रशासनिक संकट और चूक गए अवसरों की एक अविश्वसनीय 'त्रासदी' बनकर रह गई है.
इटली के फुटबॉल इतिहास का यह सबसे काला दौर है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. इटली लगातार तीन वर्ल्ड कप (2018, 2022 और 2026) के लिए क्वालीफाई करने में विफल रहा है, जो फुटबॉल इतिहास में एक अभूतपूर्व गिरावट है. 2006 में ट्रॉफी उठाने के बाद से टीम वर्ल्ड कप में सिर्फ इंग्लैंड को ही एक मैच जीत चुकी है. 2026 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में इटली की टीम नॉर्वे के बाद दूसरे स्थान पर रही और अंततः बोस्निया एंड हर्जेगोविना से पेनल्टी शूटआउट में हारकर वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो गई.
वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में विफलता के बाद इटली के फुटबॉल ढांचे में बड़े बदलाव किए गए. कोच गेन्नारो गैटूसो और FIGC अध्यक्ष गेब्रियल ग्रेविना के साथ-साथ जियानलुइगी बुफॉन ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. जून में गियोवन्नी मालागो को FIGC का नया अध्यक्ष चुना गया, जिनके सामने टीम को फिर से खड़ा करने की बड़ी चुनौती थी. इस बीच पेप गार्डियोला और कार्लो एंसेलोटी जैसे बड़े नामों ने कोच बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था.
दिग्गज खिलाड़ी एंड्रिया पिर्लो कोच पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार थे, लेकिन एक विवाद ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. पिर्लो के रूसी सट्टेबाजी कंपनी 'फॉनबेट' के साथ व्यावसायिक संबंधों और मॉस्को में उनके प्रचार कार्यक्रमों में शामिल होने पर भारी राजनीतिक विरोध हुआ. विरोधियों का तर्क था कि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच रूस की कंपनी से जुड़ा व्यक्ति राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व नहीं कर सकता, जिसके बाद पिर्लो का नाम हटा दिया गया.
पिर्लो की नियुक्ति रोके जाने के कारण महासंघ के भीतर भारी विवाद पैदा हो गया. तकनीकी निदेशक पाओलो मालदिनी और उनके सलाहकार लियोनार्डो ने इस हस्तक्षेप के विरोध में इस्तीफा दे दिया, जबकि उन्हें नियुक्त हुए मात्र तीन सप्ताह ही हुए थे. अब अनुभवी मैनेजर क्लाउडियो रानिएरी को मालदिनी की जगह नया तकनीकी निदेशक नियुक्त किया गया है, जो इतालवी फुटबॉल के विकास और तकनीकी कार्यों की निगरानी करेंगे.
संकट के इस चरम बिंदु पर महासंघ ने एक बार फिर पुराने और भरोसेमंद चेहरे रॉबर्टो मैनचिनी की ओर रुख किया है. मैनचिनी ने इटली को यूरो 2020 का चैंपियन बनाया था. वह अब दोबारा मुख्य कोच के रूप में वापसी कर रहे हैं. FIGC अध्यक्ष गियोवन्नी मालागो ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए मैनचिनी को इस बिखरी हुई टीम को फिर से जोड़ने और उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है.
रॉबर्टो मैनचिनी 2024 में सऊदी अरब से अलग होने के बाद कतर के अल-साद (जहां उन्होंने कतर स्टार्स लीग का खिताब जीता था) को छोड़ चुके हैं. उनकी वापसी ऐसे समय में हुई है जब इटली फुटबॉल के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है. अपने पहले कार्यकाल के दौरान मैनचिनी ने वेम्बली में पेनल्टी पर इंग्लैंड को हराकर 2006 के बाद इटली को उसका पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिताब दिलाया था. हालांकि, इस शानदार सफलता के तुरंत बाद उन्हें 2022 वर्ल्ड कप प्लेऑफ में उत्तरी मैसेडोनिया से मिली करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अंततः अगस्त 2023 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
जब मैनचिनी एक बार फिर कमान संभालने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके सामने एक टूटे हुए तंत्र में पहचान, गौरव और स्थिरता बहाल करने का विशाल कार्य है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञ मजाक में कहते हैं कि 'अजूरी' (Azzurri) को 2030 टूर्नामेंट के लिए क्वालीफिकेशन की गारंटी केवल इसलिए मिली है क्योंकि गियानी इन्फेंटिनो इसे 256 टीमों के एक विशाल आयोजन में बदल रहे हैं. इन सबके बावजूद सच ये है कि इतालवी फुटबॉल के लिए वर्तमान वास्तविकता अब भी एक गंभीर और कठिन संघर्ष बनी हुई है.