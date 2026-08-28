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Explained: डायमंड लीग के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, टॉप-6 में कैसे मिलती है जगह? क्या है अंक तालिका का गणित?

Neeraj Chopra Diamond League Finals: पीठ की चोट के बावजूद भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स में होने वाले डायमंड लीग फाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है. जानिए उनका यह कठिन सफर कैसा रहा और फाइनल में जगह कैसे मिली?

Written ByRohit Raj
Published: Aug 28, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:27 PM IST
Explained: डायमंड लीग के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, टॉप-6 में कैसे मिलती है जगह? क्या है अंक तालिका का गणित?
Image Credit: नीरज चोपड़ा. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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डायमंड लीग के फाइनल में पहुंचे नीरज, कैसे मिलती है जगह? जानें अंक तालिका का गणित
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