/Explained: डायमंड लीग के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, टॉप-6 में कैसे मिलती है जगह? क्या है अंक तालिका का गणित?

Neeraj Chopra Diamond League Finals: भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने आधिकारिक तौर पर प्रतिष्ठित डायमंड लीग फाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है. फाइनल 4-5 सितंबर को ब्रुसेल्स में आयोजित होने वाला है. इस सीजन में पीठ के निचले हिस्से में लगातार दर्द (चोट) की समस्या के कारण नीरज केवल दो लीग स्पर्धाओं में ही हिस्सा ले सके थे. इसके बावजूद उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीजन के इस महामुकाबले में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है. डायमंड लीग के आखिरी चरण ज्यूरिख के मुकाबलों के बाद फाइनल रैंकिंग तय हुई. नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में 12 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहे. उन्होंने इस सीजन में 19 जून को दोहा में और 21 अगस्त को लुसाने में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था.
चोट के बाद फिट होना नीरज के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है. पिछले साल सितंबर में पहली बार उनकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या शुरू हुई थी, जिसके कारण उन्हें दोहा मीट तक मैदान से दूर रहना पड़ा था. ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वह अपनी 100 फीसदी फिटनेस पर नहीं थे, फिर भी वहां उन्होंने 85.83 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता था. इसके बाद उन्होंने लुसाने डायमंड लीग में अपने प्रदर्शन में और सुधार किया और 88.05 मीटर का थ्रो फेंककर क्वालीफाई करने की मजबूत नींव रखी.
पुरुषों का जेवलिन थ्रो फाइनल ब्रुसेल्स में 5 सितंबर को खेला जाएगा. हालांकि, नीरज को यहां बेहद कड़े कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ेगा. इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे श्रीलंका के रुमेश पाथिराज इस फाइनल में जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, जिन्होंने सीजन के सभी पांच मुकाबलों में दबदबा बनाते हुए 39 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है. पाथिराज ने चार इवेंट्स जीते हैं और ज्यूरिख में 92.07 मीटर का विशाल थ्रो फेंका, जो इस साल उनका 90 मीटर से पार का दूसरा थ्रो था. उनके बाद ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 35 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वहीं त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोरन वॉलकोट, अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन और केन्या के जूलियस येगो भी दौड़ में शामिल हैं. चोट के कारण जर्मनी के जूलियन वेबर इस बार फाइनल्स से पूरी तरह बाहर हो गए हैं.
वांडा डायमंड लीग (Wanda Diamond League) को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स सीरीज माना जाता है. साल 2010 में शुरू हुई और वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा आयोजित इस सीरीज ने लंबे समय से चली आ रही 'आईएएएफ गोल्डन लीग' की जगह ली थी. इस सीरीज में दुनिया के बेहतरीन ट्रैक और फील्ड एथलीट शामिल होते हैं. ओलंपिक और विश्व चैंपियन खिलाड़ी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के बड़े शहरों में आयोजित होने वाले मुकाबलों में आमने-सामने होते हैं.
डायमंड लीग फाइनल्स में जगह बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह अंकों (पॉइंट्स) पर आधारित होती है. पूरे सीजन के दौरान एथलीटों को उनके स्थान के हिसाब से अंक मिलते हैं. पहले स्थान पर आने वाले को 8 अंक, दूसरे को 7, तीसरे को 6 और इसी तरह आठवें स्थान वाले को 1 अंक मिलता है. सीजन के अंत में इन अंकों को जोड़कर प्रत्येक खेल की एक लीडरबोर्ड या रैंकिंग तैयार की जाती है. ट्रैक इवेंट्स के विपरीत, जेवलिन थ्रो जैसे फील्ड इवेंट्स में ब्रुसेल्स के फाइनल के लिए केवल शीर्ष छह खिलाड़ियों को ही जगह मिलती है. चूंकि नीरज ने केवल दो ही चरणों में भाग लिया था, इसलिए उनके 12 अंक उन्हें छठे और अंतिम क्वालीफाइंग स्थान पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त साबित हुए.
डायमंड लीग के एक सामान्य सीजन में आमतौर पर कई महीनों के दौरान आयोजित होने वाले 14 से 15 बेहतरीन एक-दिवसीय मुकाबले शामिल होते हैं. हालांकि, हर मीट में सभी खेलों को शामिल नहीं किया जाता है. उदाहरण के लिए, साल 2025 के सर्किट में कुल 14 पड़ाव थे, लेकिन मेंस जेवलिन थ्रो स्पर्धा को इनमें से केवल पांच मीट के लिए ही चुना गया था. यही वजह है कि क्वालीफिकेशन अंक हासिल करने के लिए हर एक मुकाबले में शामिल होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है.
इस पूरे एथलेटिक्स सीजन का समापन ब्रुसेल्स में 4-5 सितंबर को होने वाले एक बेहद रोमांचक और बड़े दो-दिवसीय फाइनल मुकाबले में होता है. सामान्य सीजन के मुकाबलों में जहां एथलीटों को छह प्रयास मिलते हैं, वहीं फाइनल में सर्वश्रेष्ठ विजेता का फैसला करने के लिए कुछ अलग और अनोखे नियम हो सकते हैं (जैसे- कुछ फील्ड इवेंट्स में शीर्ष तीन खिलाड़ियों के बीच 'प्लेऑफ थ्रो' का मुकाबला कराया जाना). इस फाइनल को जीतने वाले खिलाड़ी को डायमंड लीग चैंपियन का खिताब और प्रतिष्ठित डायमंड ट्रॉफी दी जाती है.
डायमंड लीग को ट्रैक और फील्ड खेलों की दुनिया में सबसे आकर्षक और भारी-भरकम इनामी राशि देने वाली प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है. सीजन के सामान्य मुकाबलों के दौरान, प्रत्येक खेल के लिए एक तय प्राइज पूल होता है, जिसमें इवेंट जीतने वाले खिलाड़ी को आमतौर पर 30,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं. यदि किसी खास सीजन या मुकाबले में किसी इवेंट को 'डायमंड+' (Diamond+) स्पर्धा के रूप में बांटा जाता है, तो वहां मिलने वाला इनाम बहुत अधिक बढ़ जाता है. फाइनल मुकाबले में 'डायमंड+' स्पर्धा के विजेता को मिलने वाली रकम बढ़कर 60,000 अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है.