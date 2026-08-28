/Explained: डायमंड लीग के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, टॉप-6 में कैसे मिलती है जगह? क्या है अंक तालिका का गणित?

पुरुषों का जेवलिन थ्रो फाइनल ब्रुसेल्स में 5 सितंबर को खेला जाएगा. हालांकि, नीरज को यहां बेहद कड़े कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ेगा. इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे श्रीलंका के रुमेश पाथिराज इस फाइनल में जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, जिन्होंने सीजन के सभी पांच मुकाबलों में दबदबा बनाते हुए 39 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है. पाथिराज ने चार इवेंट्स जीते हैं और ज्यूरिख में 92.07 मीटर का विशाल थ्रो फेंका, जो इस साल उनका 90 मीटर से पार का दूसरा थ्रो था. उनके बाद ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 35 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वहीं त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोरन वॉलकोट, अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन और केन्या के जूलियस येगो भी दौड़ में शामिल हैं. चोट के कारण जर्मनी के जूलियन वेबर इस बार फाइनल्स से पूरी तरह बाहर हो गए हैं.