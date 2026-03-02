Explained: अमेरिका में नहीं खेलेगा ईरान, फीफा वर्ल्ड कप से हटा तो क्या होगा, किसे मिलेगी एंट्री?

Advertisement
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीExplained: अमेरिका में नहीं खेलेगा ईरान, फीफा वर्ल्ड कप से हटा तो क्या होगा, किसे मिलेगी एंट्री?

Iran FIFA World Cup: ईरान के फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने पर खतरा मंडरा रहा है. मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, फीफा के कड़े नियमों, भारी जुर्माने और ईरान की जगह लेने वाली संभावित टीमों के बारे में फुटबॉल प्रेमियों के बीच चर्चा होने लगी है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 02, 2026, 05:10 PM IST
Iran FIFA World Cup 2026: मध्य पूर्व (Middle East) में बढ़ते सैन्य तनाव ने 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की भागीदारी पर गंभीर संकट पैदा कर दिया है. यह वैश्विक टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाना है. ईरान ने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर एशिया से इस मेगा टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था. हालांकि, हाल ही में ईरान के भीतर अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमलों और उसके जवाब में ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया ने खेल जगत में हलचल मचा दी है.  ऐसे तनावपूर्ण माहौल में ईरान का अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचों में हिस्सा लेना काफी मुश्किल माना जा रहा है.

यह संघर्ष तब और गहरा गया जब ईरान ने पुष्टि की है कि अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई है. इसके प्रतिशोध में ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों और इजरायल के भीतर हमले तेज कर दिए हैं. इस परिस्थितियों को देखते हुए फीफा यह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या एक ऐसा देश, जो सीधे तौर पर मेजबान देश (अमेरिका) के साथ संघर्ष में है, वहां खेलने जा पाएगा.

फीफा ने ईरान की भागीदारी पर क्या कहा है?

फुटबॉल की वैश्विक नियामक संस्था, फीफा ने कहा है कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है. फीफा के महासचिव मटियास ग्राफस्ट्रोम के अनुसार, ईरान की भागीदारी पर अभी कोई भी अंतिम फैसला लेना जल्दबाजी होगी. वॉशिंगटन में हुए 'फाइनल्स ड्रॉ' में सभी क्वालीफाई टीमों को शामिल किया जा चुका है.  फीफा का प्राथमिक उद्देश्य एक सुरक्षित टूर्नामेंट सुनिश्चित करना है. हालांकि, ऐसी अनिश्चितता खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है.

क्या टूर्नामेंट से हटना ईरान की जेब पर भारी पड़ेगा?
 
यदि ईरान स्वेच्छा से टूर्नामेंट से हटने का निर्णय लेता है, तो उसे फीफा के कड़े नियमों के तहत भारी वित्तीय दंड भुगतना होगा. नियमों के मुताबिक, यदि कोई टीम पहले मैच से 30 दिन से अधिक समय पहले हटती है, तो उस पर कम से कम 324,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 2.96 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगेगा. यदि यह निर्णय टूर्नामेंट शुरू होने के 30 दिनों के भीतर लिया जाता है, तो जुर्माना दोगुना होकर 648,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग5.92 करोड़ रुपये) हो जाएगा. इसके अलावा ईरान को फीफा से मिली तैयारी राशि और अन्य फंड भी वापस करने होंगे.

ये भी पढ़ें: 'भारत अच्छा क्रिकेट नहीं..', आमिर का बड़बोलापन, टीम इंडिया की जीत के बावजूद उगला जहर

ईरान के हटने के बाद किसे मिलेगा मौका? 

ईरान को ग्रुप जी में बेल्जियम, न्यूजीलैंड और मिस्र के साथ रखा गया है. इसके मैच लॉस एंजिल्स और सिएटल में होने हैं. यदि ईरान टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हटता है या हटाया जाता है, तो फीफा एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) से किसी अन्य टीम को नामित कर सकता है. इस स्थिति में इराक या संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को वर्ल्ड कप में मौका मिल सकता है, जो दोनों देशों के क्वालीफिकेशन प्रदर्शन पर निर्भर करेगा.

ये भी पढ़ें: मेसी-यमाल के मुकाबले पर 'ग्रहण', 2 चैंपियन टीमों के बीच फाइनल मैच पर युद्ध का साया

क्या हैं फीफा के नियम? 

फीफा के नियमों के अनुसार, एक बार टूर्नामेंट आधिकारिक रूप से शुरू हो जाने के बाद किसी भी नई टीम को प्रवेश नहीं दिया जा सकता. यदि ईरान प्रतियोगिता के बीच में हटता है, तो उसके बचे हुए मैचों को 'फॉरफीट' (हारा हुआ) माना जाएगा. ऐसे में ईरान के विपक्षी को उसके अंक दे दिए जाएंगे.

FIFA World Cup 2026FootballFootball News

