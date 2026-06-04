Explained: VAR से लेकर हाइड्रेशन ब्रेक तक... इस बार फीफा वर्ल्ड कप में नया क्या? बड़े बदलावों की इनसाइड स्टोरी

What is new at fifa world cup 2026: खेल इतिहास के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी हो चुकी है और 11 जून को पहले किक से ही दुनिया भर के फैंस रोमांच से भर जाएंगे. इस बार वर्ल्ड कप अपने किसी भी पूर्ववर्ती टूर्नामेंट से काफी अलग और भव्य होने वाला है. उत्तरी अमेरिका में आयोजित होने वाले इस संस्करण को विशेषज्ञों द्वारा पहले ही 'टूर्नामेंट ऑफ मोर' के रूप में सराहा जा रहा है. टूर्नामेंट में बहुत कुछ पहली बार होने वाला है. ऐसे में आपको उन नए नियमों और फैक्ट्स के बारे में यहां बता रहे हैं...

1. तीन देशों की मेजबानी

अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप तीन मेजबान देशों: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा. ऐतिहासिक रूप से 1930 में अपनी स्थापना के बाद से यह टूर्नामेंट पारंपरिक रूप से एक देश में आयोजित हुआ है. इसका इकलौता अपवाद 2002 था जब दक्षिण कोरिया और जापान ने संयुक्त मेजबानी की थी.

जब मैक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एस्टाडियो एज्टेका में 11 जून को उद्घाटन मैच शुरू होगा, तो मैक्सिको तीन अलग-अलग वर्ल्ड कप (इससे पहले 1970 और 1986) की मेजबानी करने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच देगा. इस बीच कनाडा 12 जून को टोरंटो में अपना पहला पुरुष वर्ल्ड कप मैच आयोजित करके मील का पत्थर स्थापित करेगा.

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2. पहली बार टूर्नामेंट में 48 टीमें

इस टूर्नामेंट का आकार काफी बड़ा हो चुका है. 2026 का संस्करण 1994 में अमेरिका द्वारा आयोजित टूर्नामेंट की तुलना में ठीक दोगुना बड़ा है. पारंपरिक 32-टीमों के ग्रिड से हटकर फीफा ने अब 48 देशों के लिए द्वार खोल दिए हैं. यह ऐतिहासिक विस्तार जॉर्डन, उज्बेकिस्तान, कुरासाओ और केप वर्डे जैसे कई उभरते देशों को अपना भावनात्मक वर्ल्ड कप डेब्यू करने की अनुमति देता है.

इसके अतिरिक्त, स्कॉटलैंड और नॉर्वे जैसी टीमें 1998 के बाद पहली बार बड़े मंच पर वापसी कर रही हैं. चूंकि अधिक टीमों का अर्थ अधिक प्रसारण और फीफा के लिए भारी राजस्व है, इसलिए यह प्रारूप भविष्य के लिए भी स्थिर रहने वाला है.

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3. नॉकआउट दौर में बदलाव

अधिक टीमों के साथ टूर्नामेंट की संरचना में भी आमूल-चूल बदलाव आया है. पुराने प्रारूप में आठ समूहों की शीर्ष दो टीमें सीधे राउंड ऑफ 16 में जाती थीं. 2026 के प्रारूप में 12 समूहों (प्रत्येक में 4 टीमें) में टीमों को रखा गया है. इससे नॉकआउट चरण का आकार "राउंड ऑफ 32" में बदल गया है. कुल मिलाकर प्रशंसक 104 मैचों के गवाह बनेंगे, जबकि 2022 में केवल 64 मैच हुए थे.

शीर्ष दो टीमों के साथ-साथ आठ सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें भी आगे बढ़ेंगी. यह नियम फुटबॉल की महाशक्तियों के लिए एक सुरक्षा जाल की तरह है. उदाहरण के लिए, जर्मनी जैसी टीम, जो 2022 में अपने समूह में तीसरे स्थान पर रहने के कारण बाहर हो गई थी, इस नए सेटअप में आसानी से नॉकआउट दौर में पहुंच सकती थी. विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे देश गोल बचाने और रक्षात्मक खेल को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि 'गोल अंतर' आगे बढ़ने के लिए निर्णायक होगा.

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4. हाइड्रेशन ब्रेक का नया नियम

उत्तरी अमेरिका की भीषण गर्मियों के दौरान प्रतिस्पर्धा करने का मतलब है कि टीमों को अत्यधिक गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा. खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए फीफा ने एक अभूतपूर्व नियम पेश किया है. हर एक मैच में कई बार निर्धारित हाइड्रेशन ब्रेक (पानी पीने का अवकाश) दिए जाएंगे. यह नीति सभी 104 मैचों के लिए मानक होगी, जिससे खेल के दौरान खिलाड़ियों को तरोताजा रहने में मदद मिलेगी.

मैच के प्रत्येक हाफ में खेल शुरू होने के ठीक 22 मिनट बाद तीन मिनट का अनिवार्य ठहराव होगा. हालांकि, कूलिंग ब्रेक का इस्तेमाल पहले भी चरम मौसम में किया जाता रहा है, लेकिन इसे सभी मैचों के लिए लागू कर दिया गया है. दिलचस्प बात यह है कि हाइड्रेशन ब्रेक प्रसारण नेटवर्कों के लिए एक बड़े वित्तीय खजाने के रूप में भी काम करेगा. फीफा ने प्रसारकों को इन ब्रेक्स के दौरान विज्ञापन प्रसारित करने की अनुमति दी है. नेटवर्कों के पास प्रति स्टॉपेज विज्ञापनों के लिए लगभग दो मिनट का समय होगा, जिससे हर एक मैच के दौरान आठ अतिरिक्त 30-सेकंड के विज्ञापनों के लिए एक नया अवसर खुल जाएगा.

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5. VAR अब और ज्यादा तेज

मैदान पर प्रशंसकों के धैर्य की परीक्षा लेने वाले ठहराव केवल हाइड्रेशन ब्रेक तक ही सीमित नहीं रहेंगे. वीडियो असिस्टेंट रेफरी (VAR) अब नया नहीं है, लेकिन 2026 वर्ल्ड कप में रिप्ले अधिकारियों को खेल के और भी अधिक जटिल पहलुओं की समीक्षा करने की शक्ति दी गई है. रेड कार्ड, हैंडबॉल और पेनल्टी किक से आगे बढ़ते हुए अब VAR सक्रिय रूप से यह भी जांचेगा कि कॉर्नर किक या गोल किक के लिए रेफरी का फैसला सही है या नहीं, बशर्ते कि गलती "स्पष्ट और स्पष्ट" (clear and obvious) हो. फुटबॉल की दुनिया में "स्पष्ट और स्पष्ट" की परिभाषा पहले से ही विवादित रही है, इसलिए यह नियम टूर्नामेंट के अंत तक खेल पंडितों और प्रशंसकों के बीच भारी बहस पैदा करने के लिए निश्चित है.

VAR (वीडियो असिस्टेंट रेफरी) मैच अधिकारियों की एक टीम है. यह फुटबॉल मैच के दौरान स्पष्ट और जाहिर गलतियों और गंभीर रूप से छूट गई घटनाओं को सुधारने में मैदान पर मौजूद रेफरी की मदद करने के लिए वीडियो फुटेज और संचार तकनीक का इस्तेमाल करती है.