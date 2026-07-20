VIDEO: स्पेन और अर्जेंटीना फैंस में चले लात-घूंसे, एक-दूसरे पर बरसाई कुर्सियां, वीडियो हुआ वायरल

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना खिताब बचाने में कामयाब नहीं हुई. टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज की. मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. लेकिन मैच खत्म होने के बाद फैंस के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली. स्टैंड्स में जमकर लात-घूंसे बरसे. स्पेन ने 16 साल का सूखा खत्म किया और दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता. एक तरफ स्पेन की जीत का जश्न था तो दूसरी तरफ, स्टैंड्स में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला.
अर्जेंटीना की हार के बाद फैंस ने आपा खो दिया और ऐसा गुस्सा फूट पड़ा और मैदान पर खिलाड़ियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली. रेफरी की फाइनल सीटी बजते ही मैदान का माहौल खराब हो गया. अर्जेंटीना के लिएंड्रो परेडेस ने स्पेनिश डिफेंडर एरिक गार्सिया का गला पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी, सब्स्टीट्यूट और कोचिंग स्टाफ आपस में भिड़ गए. सुरक्षाकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों टीमों को अलग किया.
मैदान में प्लेयर्स भिड़े तो स्टैंड्स में लात-घूसे चल गए. सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में अर्जेंटीना के फैंस ब्राजील के समर्थकों के साथ भिड़ते नजर आए. मैच खत्म होने के बाद स्टैंड्स में जमकर घूंसे चले और कुर्सियां फेंकी गईं. तनावपूर्ण माहौल मैच के बाद शांत दिखा. स्पेन के खिलाड़ियों ने भावुक लियोनेल मेसी के पास जाकर उन्हें संभाला और ढांढस बंधाया. लेकिन स्टैंड्स में बवाल के वीडियोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं.
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अर्जेंटीना के मैनेजर लियोनेल स्कालोनी ने स्पेनिश मैनेजर को गले लगाया और कहा, "हम जीत में शालीन रहते हैं और हार में भी हमें ऐसा ही होना चाहिए. हमने अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन हमें यह हार स्वीकार करनी होगी." भले ही अर्जेंटीना की टीम हार गई, लेकिन पूरे सीजन शानदार नजर आई. इस टूर्नामेंट में टीम ने कई यादगार जीतें दर्ज कीं.