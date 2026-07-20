VIDEO: स्पेन और अर्जेंटीना फैंस में चले लात-घूंसे, एक-दूसरे पर बरसाई कुर्सियां, वीडियो हुआ वायरल

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना खिताब बचाने में कामयाब नहीं हुई. टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज की. मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. लेकिन मैच खत्म होने के बाद फैंस के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली. स्टैंड्स में जमकर लात-घूंसे बरसे. स्पेन ने 16 साल का सूखा खत्म किया और दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता. एक तरफ स्पेन की जीत का जश्न था तो दूसरी तरफ, स्टैंड्स में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला.