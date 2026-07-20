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VIDEO: स्पेन और अर्जेंटीना फैंस में चले लात-घूंसे, एक-दूसरे पर बरसाई कुर्सियां, वीडियो हुआ वायरल

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना खिताब बचाने में कामयाब नहीं हुई. टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज की. मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. लेकिन मैच खत्म होने के बाद फैंस के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली. स्टैंड्स में जमकर लात-घूंसे बरसे.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 20, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:25 PM IST
VIDEO: स्पेन और अर्जेंटीना फैंस में चले लात-घूंसे, एक-दूसरे पर बरसाई कुर्सियां, वीडियो हुआ वायरल
Image Credit: FIFA

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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