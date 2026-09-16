/शतरंज की बिसात पर सियासी चाल: इजरायल के खिलाफ खेलने से मुकरा पाकिस्तान, फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा

FIDE Chess Olympiad 2026 Pakistan vs Israel Chess Match: उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में आयोजित 46वें एफआईडीई (FIDE) विश्व शतरंज ओलंपियाड के पहले दौर में पाकिस्तान ने इजराइल का सामना करने से साफ मना कर दिया. पाकिस्तान की ओर से निर्धारित मैच के लिए एक भी खिलाड़ी मैदान में नहीं उतारा गया, जिससे टूर्नामेंट के ओपन सेक्शन के चारों बोर्ड बिना खेले ही रह गए. पाकिस्तान के इस वॉकओवर के चलते इजराइल को 4-0 की एकतरफा जीत दे दी गई.
चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान (CFP) ने स्पष्ट किया कि यह कदम इजराइल के प्रति देश की विदेश नीति के अनुरूप है और इसका मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित करना था. सीएफपी के अध्यक्ष सैयद जीशान नकवी ने कहा कि इजराइल को लेकर पाकिस्तान का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है. फेडरेशन सरकार की आधिकारिक नीति के खिलाफ जाकर इस मैच में भाग नहीं ले सकता था.
Team Pakistan gives walkover to team Israel in the first round of the @FIDE_chess Olympiad 2026 in Samarkand.
The whole Pakistani team didn’t show up and gave away the full match point. pic.twitter.com/zVOVr5TtXN
— Aditya Sur Roy (@adityasurroy21) September 16, 2026
फेडरेशन के अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान भविष्य में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना जारी रखेगा, लेकिन इजराइल के मामले में अपनी सरकार के आधिकारिक रुख का हमेशा सम्मान करेगा. इस प्रतिष्ठित द्विवार्षिक टूर्नामेंट के शुरुआती राउंड में पाकिस्तान के हटने के बाद इजराइल को बिना एक भी चाल चले चारों बोर्डों पर पूर्ण 4-0 से विजेता घोषित कर दिया गया.
46वां एफआईडीई विश्व शतरंज ओलंपियाड 15 से 27 सितंबर तक समरकंद में खेला जा रहा है. यह अंतरराष्ट्रीय शतरंज कैलेंडर के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े आयोजनों में से एक है, जो दुनिया भर की राष्ट्रीय टीमों को एक मंच पर लाता है. इस बार टूर्नामेंट में ओपन और महिला सेक्शन मिलाकर 390 से अधिक टीमों ने अपना पंजीकरण कराया है.