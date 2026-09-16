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शतरंज की बिसात पर सियासी चाल: इजरायल के खिलाफ खेलने से मुकरा पाकिस्तान, फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा

FIDE Chess Olympiad 2026 Pakistan vs Israel Chess Match: उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें FIDE विश्व शतरंज ओलंपियाड में पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया. फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान द्वारा दिए गए वॉकओवर के कारण इजराइल को 4-0 से जीत मिली.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 16, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:59 PM IST
शतरंज की बिसात पर सियासी चाल: इजरायल के खिलाफ खेलने से मुकरा पाकिस्तान, फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर. Photo Credit : AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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