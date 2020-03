Coronavirus का कहर, टोक्यो ओलंपिक के बाद ये टूर्नामेंट भी साल 2021 तक के लिए टला

नई दिल्ली: मॉस्को में होने वाले शतरंज ओलंपियाड 2020 को कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है. अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) ने इस बात की जानकारी दी. FIDE ने कहा कि कोरोना वायरस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (IOC) का टोक्यो ओलंपिक 2020 (Tokyo Olympic 2020) को टालने का फैसला भी शतरंज ओलंपियाड (Chess Olympiad) की तारीखों को आगे बढ़ाने की एक वजह है.

FIDE ने कहा, "विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) की रिपोर्ट में पूरे विश्व में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा बताया गया है और फिर आईओसी के टोक्यो ओलंपिक 2020 को टालने के फैसले के बाद फिडे ने 44वें शतरंज ओलम्पियाड को टालने का फैसला किया है." बयान के मुताबिक, "यह आयोजन मॉस्को में 2020 के ग्रीष्मकाल में होना था जो अब 2021 के ग्रीष्मकाल में उसी जगह होगा."

The FIDE Council has just issued a statement announcing the postponement of the Chess Olympiad 2020 and the FIDE Congress. These events, to be held in Moscow and Khanty-Mansiysk during the summer of 2020, are rescheduled to the summer of 2021 at the same locations. pic.twitter.com/aDgOSavWzF

