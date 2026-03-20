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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीईरान से युद्ध के बीच इजरायल पर बड़ी कार्रवाई, फीफा ने लगाया करोड़ों का जुर्माना, फिलिस्तीन से है कनेक्शन

ईरान से युद्ध के बीच इजरायल पर बड़ी कार्रवाई, फीफा ने लगाया करोड़ों का जुर्माना, फिलिस्तीन से है कनेक्शन

FIFA Israel Football Association: फीफा की जांच में पता चला है कि इजरायल फुटबॉल एसोसिएशन (आईएफए) ने फीफा सदस्य संघ के रूप में अपने कई दायित्वों का उल्लंघन किया है. समिति ने पाया कि आईएफए के आचरण ने खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाई है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 20, 2026, 07:20 PM IST
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Photo Credit : X/@FIFAcom
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FIFA Israel Football Association: ईरान से युद्ध के बीच इजरायल के लिए बुरी खबर आई है. फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई है. 74वीं फीफा कांग्रेस में फिलिस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन (पीएफए) द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव के बाद यह पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी. इसके बाद फीफा परिषद ने अनुशासन समिति को PFA द्वारा उठाए गए भेदभाव के कथित आरोपों की जांच करने का आदेश दिया. गहन जांच के बाद फीफा अनुशासन समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इजरायल फुटबॉल एसोसिएशन (आईएफए) ने फीफा सदस्य संघ के रूप में अपने कई दायित्वों का उल्लंघन किया है. समिति ने पाया कि आईएफए के आचरण ने खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाई है.

जांच के परिणामों के आधार पर, फीफा अनुशासन समिति ने आईएफए पर फीफा अनुशासन संहिता (एफडीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्रतिबंध लगाए हैं. इसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 13 (अपमानजनक व्यवहार और फेयर प्ले के सिद्धांतों का उल्लंघन) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव और नस्लवादी दुर्व्यवहार) का उल्लंघन शामिल है. ये नियम फुटबॉल जगत में समानता और खेल भावना बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनका उल्लंघन करने पर फीफा कड़ा रुख अपनाता है.

जुर्माने के रूप में कितनी रकम देनी होगी?
 
दंडात्मक कार्रवाई के रूप में फीफा ने इजरायल फुटबॉल एसोसिएशन को लगभग 1.78 करोड़ रुपये (1,50,000 स्विस फ्रैंक CHF) का भारी जुर्माना भरने का आदेश दिया है. इसके साथ ही आईएफए को उसके भविष्य के आचरण के संबंध में एक औपचारिक चेतावनी भी जारी की गई है. यह जुर्माना और चेतावनी यह स्पष्ट करने के लिए है कि फुटबॉल के वैश्विक मंच पर किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार स्वीकार्य नहीं है.

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स्टेडियम में कौन सा संदेश देना अनिवार्य है?

जुर्माने के अलावा, आईएफए को एक 'निवारण योजना' (Prevention Plan) लागू करने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत इजरायल को अपने घर में होने वाले अगले तीन (3) ए-लेवल फीफा मैचों के दौरान स्टेडियम में एक प्रमुख और स्पष्ट बैनर प्रदर्शित करना होगा. इस बैनर पर "फुटबॉल दुनिया को एकजुट करता है - भेदभाव को ना कहें" (Football Unites the World – No to Discrimination) शब्द लिखे होने चाहिए. इस बैनर के आकार, लेआउट और स्थिति की मंजूरी मैच से कम से कम 15 दिन पहले फीफा से लेनी होगी.

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भेदभाव रोकने के लिए क्या है भविष्य की योजना? 

फीफा ने यह भी अनिवार्य किया है कि आईएफए अपने जुर्माने की कुल राशि का एक-तिहाई (1/3) हिस्सा भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना में निवेश करे. इस योजना का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है. इस योजना को फीफा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है और इसमें पूरे सीजन के दौरान आधिकारिक चैनलों और स्टेडियमों में सुधार, प्रोटोकॉल, निगरानी और शैक्षिक अभियान चलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. आईएफए के पास इस फैसले के खिलाफ 'फीफा अपील समिति' के समक्ष अपील करने का अधिकार सुरक्षित है. अब यह देखना होगा कि इजरायल इस दंड को स्वीकार करता है या चुनौती देता है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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