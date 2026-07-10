/खेल से बढ़कर इंसानियत...वेनेजुएला भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया FIFA, जारी किए करोड़ों का इमरजेंसी फंड

FIFA World Cup 2026: वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप से मची तबाही के बाद, दुनिया भर में फुटबॉल का संचालन करने वाली संस्था 'फीफा' (FIFA) संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है. फीफा की मदद करने वाली विंग 'फीफा फाउंडेशन' ने वेनेजुएला के पीड़ित परिवारों और राहत कार्यों के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यानी करीब 8.3 करोड़ रुपये) देने का एलान किया है. इस पैसे का यूज पीड़ितों तक तुरंत खाना, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए किया जाएगा.
वेनेजुएला के हालात पर दुख जताते हुए फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा 'इस बेहद कठिन समय में दुनिया भर का फुटबॉल परिवार पूरी तरह से वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा है. फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि इसमें संकट के समय लोगों को आपस में जोड़ने और एक नई उम्मीद जगाने की अनोखी ताकत है, हमें गर्व है कि हम वहां राहत काम में लगी टीमों की मदद कर पा रहे हैं.'
फीफा फाउंडेशन के प्रमुख मॉरीशस मैक्री ने बताया कि यह पैसा सीधे उन संस्थाओं को दिया जाएगा जो जमीन पर रहकर लोगों की जान बचा रहे हैं. फीफा की तरफ से बताया गया है कि इस फंड का इस्तेमाल भूकंप से प्रभावित लोगों को तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता और रहने की जगह देने के लिए होगा. यह रकम सीधे स्थानीय और इंटरनेशनल राहत संगठनों (NGOs) के जरिए पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी. वेनेजुएला के किन-किन शहरों में इस पैसे से काम शुरू होगा, इसकी पूरी लिस्ट वहां के हालात का जायजा लेने के बाद जल्द ही जारी की जाएगी.
वेनेजुएला का अपना फुटबॉल फेडरेशन (FVF) भी देश के फुटबॉल खिलाड़ियों और फैंस के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर लोगों की मदद कर रहा है.
फीफा का यह 'ह्यूमैनिटेरियन फंड' (मानवीय कोष) इसीलिए बनाया गया है, ताकि दुनिया में कहीं भी भूकंप, बाढ़ या कोई बड़ी मुसीबत आए, तो बिना देर किए वहां तुरंत पैसा और जरूरी सामान (इमरजेंसी किट्स) पहुंचाया जा सके. इससे पहले भी फीफा दुनिया के कई देशों की इस तरह मदद कर चुका है.
वेनेजुएला में पिछले महीने 24 जून को कुछ ही सेकंड के अंतर पर आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भीषण भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है. इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 2,600 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं. राजधानी काराकास, ला गुआइरा सहित देश के कई राज्यों में अनगिनत घर और इमारतें पूरी तरह ढह गई हैं.
विनाशकारी भूकंप से बेघर हुए लोगों के लिए बने राहत शिविरों में अब डायरिया, त्वचा रोग, शुगर और बीपी जैसी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे वहां मानवीय संकट और गहरा गया है.
इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय राहत संस्थाएं (NGOs) जमीन पर काम कर रही हैं, लेकिन जरूरतें बहुत ज्यादा हैं. हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वेनेजुएला के 13 लाख जरूरतमंद पीड़ितों तक जरूरी मदद और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए दुनिया से 30 करोड़ डॉलर की भारी-भरकम वित्तीय सहायता की अपील की है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके.