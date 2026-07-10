Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /खेल से बढ़कर इंसानियत...वेनेजुएला भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया FIFA, जारी किए करोड़ों का इमरजेंसी फंड

खेल से बढ़कर इंसानियत...वेनेजुएला भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया FIFA, जारी किए करोड़ों का इमरजेंसी फंड

FIFA World Cup 2026: वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद प्रभावित लोगों की मदद के लिए फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था 'फीफा' (FIFA) ने बड़ा हाथ बढ़ाया है. फीफा की तरफ से 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.3 करोड़ रुपये) की मदद दी गई है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 10, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:38 PM IST
खेल से बढ़कर इंसानियत...वेनेजुएला भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया FIFA, जारी किए करोड़ों का इमरजेंसी फंड
Image Credit: AISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कब, कैसे और कहां गाया जाएगा राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान? गृह मंत्रालय ने जारी किए नए नियम
Home Ministry34 min ago
2
 anshula kapoor37 min ago
3
Delhi crime news39 min ago
4
Hydrogen Powered Train41 min ago
5
TRAI action on Truecaller44 min ago