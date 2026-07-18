'भारत में फुटबॉल का भविष्य बेहद उज्ज्वल', Final से पहले फीफा अध्यक्ष ने ‘ZEE’ को भेजा खास संदेश, भारतीय फैंस की तारीफ की

19 जुलाई को फीफा विश्व कप 2026 की खिताबी जंग होनी है. स्पेन बनाम अर्जेंटीना के बीच होने वाले फाइनल से पहले फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने भारतीय फैंस और ब्रॉडकास्ट पार्टनर जी टीवी (Zee TV) के लिए एक बेहद खास संदेश भेजा है. फीफा की तरफ से जारी किए गए एक बयान में अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जी टीवी के प्रयासों की न सिर्फ जमकर तारीफ की है, बल्कि उम्मीद जताई कि वह जल्द ही भारतीय टीम को फीफा वर्ल्ड कप खेलते हुए देखना चाहते हैं.
फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा, 'जी टीवी के मेरे दोस्तों, स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होने वाले FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले, मैं जी टीवी पर मौजूद अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. आपने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं.
जियानी इन्फेंटिनो ने कहा 'मुझे हमारी उस पार्टनरशिप पर बहुत गर्व है, जिसमें FIFA के 39 टूर्नामेंट शामिल हैं, जैसे FIFA महिला वर्ल्ड कप 2027, FIFA यूथ वर्ल्ड कप, फुटसल टूर्नामेंट और FIFA इंटरकॉन्टिनेंटल कप. इससे यह पक्का होता है कि भारत में फुटबॉल को अब सिर्फ हर चार साल में होने वाले इवेंट के तौर पर नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली कहानी के तौर पर दिखाया जा सकता है.'
जियानी इन्फेंटिनो ने भारत को एक जुनूनी फुटबॉल देश बताया. उन्होंने कहा, 'भारत एक जुनूनी फुटबॉल देश है. हम जानते हैं कि भारत फुटबॉल का बहुत बड़ा प्रशंसक देश है और भारतीय बाजार में बहुत संभावनाएं हैं. मैंने खुद यह देखा है, जब मैं 2017 में FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप के लिए भारत आया था, जहां 13 लाख से ज्यादा फैंस ने मैच देखे थे, और पांच साल बाद FIFA अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप के दौरान भी. मैं 2020 में IOC की मीटिंग के लिए भी भारत आया था और मुझे भारत के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज्यादा गोल करने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और पूर्व कप्तान सुनील छेत्री से मिलने का सम्मान मिला.'
फीफा अध्यक्ष ने बताया कि मौजूदा 2026 वर्ल्ड कप में भारतीय मूल के खिलाड़ी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कतर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसी दूसरी अंतरराष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. साथ ही कहा कि टूर्नामेंट के 16 मेजबान शहरों में पहुंचे 65 लाख दर्शकों में हजारों भारतीय फैंस शामिल थे, जिन्होंने अर्जेंटीना, ब्राजील, पुर्तगाल और इंग्लैंड जैसी टीमों का जमकर समर्थन किया.
जियानी इन्फेंटिनो ने जी टीवी की उस पहल को भी सराहा, जिसके तहत सिनेमाघरों, पब, रेस्तरां, एयरपोर्ट और होटलों में मैच की अधिकृत लाइव स्क्रीनिंग की गई. इससे देशभर के लोगों को एक साथ मिलकर मैच देखने का शानदार अनुभव मिला, जो खेल के विकास के लिए बहुत अच्छा है.
आखिर में फीफा अध्यक्ष ने भारत को धन्यवाद कहते हुए उम्मीद जताई कि वह दिन दूर नहीं, जब वर्ल्ड कप के मंच पर भारतीय टीम का स्वागत किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'भारत में हमारे खेल को बढ़ावा देने के लिए मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं और बेशक, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, जब हम FIFA वर्ल्ड कप में भारत का स्वागत कर सकेंगे. फुटबॉल को आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं.'