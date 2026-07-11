FIFA World Cup 2026: लाखों की टिकट के बाद अब 43,000 की घास! Final की पिच को लेकर फीफा ने शुरू की अनोखी प्री-बुकिंग

fifa selling 2026 world cup final pitch grass: फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार मैदान की घास को सोने के भाव बेचने की तैयारी चल रही है. फीफा ने इस साल होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल की पिच पर बिछी घास के ब्लॉक्स की प्री-बुकिंग शुरू की है, जिसकी कीमत लगभग 43,000 रुपये प्रति पीस है. एक्रेलिक केस में पैक इस 'ऐतिहासिक घास' को खरीदने के लिए फैंस को भारी-भरकम कीमत चुकानी होगी.
दरअसल, फीफा ने आगामी 19 जुलाई को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी (मेटलाइफ स्टेडियम) में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल मैच की पिच की घास को टुकड़ों में बेचने का एलान किया है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस मैदान की घास के एक छोटे से टुकड़े की कीमत 450 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 43,000 भारतीय रुपये तय की गई है. टिकटों की आसमान छूती कीमतों के बीच फीफा के इस कदम की चौतरफा आलोचना हो रही है और फैंस इसे केवल पैसे कमाने का जरिया बता रहे हैं.
फीफा के आधिकारिक डिजिटल स्टोर पर दी गई जानकारी के मुताबिक, इस यादगार कलेक्टिबल को बेहद खास अंदाज में डिजाइन किया गया है. फाइनल मैच की असली घास के टुकड़े को एक प्रीमियम एक्रेलिक केस में हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा. इसके साथ एक USB डिवाइस मिलेगी, जिसमें इस घास की प्रामाणिकता से जुड़ा एक वीडियो होगा. फीफा ने साफ किया है कि यह घास केवल अमेरिका और यूरोप के पतों पर ही डिलीवर की जाएगी और इसकी शिपिंग 19 जुलाई को फाइनल मुकाबला खत्म होने के बाद ही शुरू होगी.
फीफा स्टोर ने यह तो बताया है कि घास के ब्लॉक का साइज 17.5 × 17.5 × 17.5 है, लेकिन यह साफ नहीं किया है कि यह इंच में है, सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में. इसके अलावा फीफा ने 900 डॉलर से लेकर 3,000 डॉलर (करीब 2.8 लाख रुपये) तक के और भी महंगे टियर्स (Tiers) लॉन्च किए हैं, जिनमें मिनिएचर वर्ल्ड कप ट्रॉफी और गोल्ड-एम्बॉस्ड मेमोरियल टिकट जैसे तोहफे शामिल हैं.