FIFA Women's World Cup: इंग्लैंड और इटली फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर में पहुंचे

ली हावरे (फ्रांस): इंग्लैंड और इटली ने फीफा महिला विश्व कप (FIFA Women's World Cup 2019) में अपने-अपने मुकाबले जीत कर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है. जर्मनी और फ्रांस की टीमें पहले ही प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं. महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रांस में खेला जा रहा है. इसमें 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं. सात जून को शुरू हुए इस वर्ल्ड कप में अब तक 20 मैच खेले जा चुके हैं. इनमें 59 गोल हो चुके हैं.

इटली ने शुक्रवार को ग्रुप सी के मुकाबले में जमैका को 5-0 से रौंदा. वहीं ग्रुप डी में इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त दी. दोनों टीमों के नाम दो-दो मैचों से छह-छह अंक है और वे अपने-अपने ग्रुप में पहले स्थान पर हैं. क्वार्टर फाइनल के मुकाबले 16 जून से शुरू हो रहे हैं.



The best goalkeeping performance of the #FIFAWWC so far?

We caught up with the #PlayeroftheMatch presented by @Visa for #ENGARG - Vanina Correa @VisaArgentina | #FIFAWWC pic.twitter.com/SUBFJpoRtN

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 14, 2019