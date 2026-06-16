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वर्ल्ड कप में महासंग्राम, मैदान पर उतरेंगे एम्बाप्पे, एर्लिंग हालैंड और लियोनल मेसी, देखें फुल शेड्यूल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फैंस का इंतजार खत्म हो चुका है. रोमांचक आगाज के बाद फैंस लियोनल मेसी की झलक देखने के लिए बेताब थे, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब मेसी एक्शन में दिखने वाले हैं. 17 जून के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल हम आपको बताने वाले हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 16, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:35 AM IST
वर्ल्ड कप में महासंग्राम, मैदान पर उतरेंगे एम्बाप्पे, एर्लिंग हालैंड और लियोनल मेसी, देखें फुल शेड्यूल
Image Credit: AI Generated

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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