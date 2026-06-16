फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फैंस का इंतजार खत्म हो चुका है. रोमांचक आगाज के बाद फैंस लियोनल मेसी की झलक देखने के लिए बेताब थे, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब मेसी एक्शन में दिखने वाले हैं. 17 जून के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल हम आपको बताने वाले हैं. अभी तक 8 टीमें ऐसी हैं जो जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज कर चुकी हैं. वहीं, 7 मुकाबले ड्रॉ देखने को मिले हैं. 17 जून को 5 महामुकाबले देखने को मिलेंगे, जिसमें फ्रांस बनाम सेनेगल, इराक बनाम नॉर्वे, अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डन के मैच है.