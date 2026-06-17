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मेसी को देख लिया अब रोनाल्डो की बारी... 18 जून को कितने मैच? नोट कर लें पूरा शेड्यूल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार पूरी दुनिया में छाया हुआ है. फैंस ने किलियन एम्बाप्पे, लियोनेल मेसी जैसे दिग्गजों की इस वर्ल्ड कप में पहली झलक का लुत्फ उठा लिया है, अब इंतजार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है. 18 जून को भी नया रोमांच दिखने वाला है, जिसका पूरा शेड्यूल हम आपको बताने जा रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 17, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:38 AM IST
मेसी को देख लिया अब रोनाल्डो की बारी... 18 जून को कितने मैच? नोट कर लें पूरा शेड्यूल

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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