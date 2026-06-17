फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार पूरी दुनिया में छाया हुआ है. फैंस ने किलियन एम्बाप्पे, लियोनेल मेसी जैसे दिग्गजों की इस वर्ल्ड कप में पहली झलक का लुत्फ उठा लिया है, अब इंतजार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है. मेसी ने वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक जमाई जबकि एम्बाप्पे ने धमाकेदार प्रदर्शन से अपनी टीम को जीत दिलाई. अब 18 जून को भी नया रोमांच दिखने वाला है, जिसका पूरा शेड्यूल हम आपको बताने जा रहे हैं. भारतीय समयानुसार 18 जून को 4 मुकाबले होने हैं.