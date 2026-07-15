/फीफा वर्ल्ड कप: आज अर्जेंटीना के सामने इंग्लैंड की चुनौती, लियोनल मेसी या हैरी केन, सेमीफाइनल में किसका पलड़ा भारी?

Argentina vs Englnad Semi Final: फीफा वर्ल्ड कप अपने अंतिम चरण पर है. पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने 2022 की फाइनलिस्ट टीम फ्रांस का पत्ता काट दिया है. अब दूसरी महाजंग में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें तैयार हैं. महामुकाबले में सभी की नजरें लियोनेल मेसी और हैरी केन की टक्कर के बीच होगी. इसमें से किसका पलड़ा भारी रहेगा, फैंस जानने को बेताब होंगे. दोनों ही इस वर्ल्ड कप में गजब की फॉर्म में नजर आए हैं. जो भी जीता उसका मुकाबला फाइनल में पहुंची स्पेन से होगा.
मेसी के जादू से हर कोई वाकिफ है. वह इस बार गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं. हालांकि, क्वार्टरफाइनल मुकाबले में फीके रहे. अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत उनके कप्तान लियोनल मेसी हैं. मेसी की क्षमता से हर कोई वाकिफ है, लेकिन बात टीम की आती है तो मिडफील्ड और अटैक करने में अर्जेंटीना मास्टर है. अर्जेंटीना की टीम किसी भी टीम का डिफेंस तोड़ने में माहिर है.
अर्जेंटीना की टीम की एक वीकनेस भी है. अगर इंग्लैंड के डिफेंडर्स ने सेमीफाइनल मैच में मेसी को ब्लॉक कर दिया तो टीम दिक्कत में पड़ सकती है. टीम को बैकफुट पर लाने के लिए यही एक तरीका है क्योंकि कई बार टीम मेसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नजर आती है. बात करें इंग्लैंड की ताकत की तो उनकी युवा टीम बेहद आक्रामक है. हैरी केन इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और पेनल्टी बॉक्स के अंदर बेहद खतरनाक साबित होते हैं.
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हैरी केन और मेसी में टक्कर देखने लायक होगी. मेसी अभी तक 8 गोल करके सबसे आगे हैं. बाहर हो चुकी फ्रांस के एम्बाप्पे से अब मेसी को कोई खतरा नहीं है. एम्बाप्पे शुरू से ही मेसी को गोल्डन बूट की रेस में टक्कर दे रहे थे. लेकिन 8 गोल के साथ उनका सफर खत्म हो चुका है. बात करें हैरी केन की तो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं. उन्होंने अभी तक 6 गोल किए हैं. अब देखना होगा कि ये दोनों दिग्गज दूसरे सेमीफाइनल में कितने गोल करने में कामयाब होते हैं.