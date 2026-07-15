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फीफा वर्ल्ड कप: आज अर्जेंटीना के सामने इंग्लैंड की चुनौती, लियोनल मेसी या हैरी केन, सेमीफाइनल में किसका पलड़ा भारी?

फीफा वर्ल्ड कप अपने अंतिम चरण पर है. पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने 2022 की फाइनलिस्ट टीम फ्रांस का पत्ता काट दिया है. अब दूसरी महाजंग में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें तैयार हैं. महामुकाबले में सभी की नजरें लियोनेल मेसी और हैरी केन की टक्कर के बीच होगी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 15, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:17 AM IST
फीफा वर्ल्ड कप: आज अर्जेंटीना के सामने इंग्लैंड की चुनौती, लियोनल मेसी या हैरी केन, सेमीफाइनल में किसका पलड़ा भारी?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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