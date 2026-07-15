/फीफा वर्ल्ड कप: आज अर्जेंटीना के सामने इंग्लैंड की चुनौती, लियोनल मेसी या हैरी केन, सेमीफाइनल में किसका पलड़ा भारी?

हैरी केन और मेसी में टक्कर देखने लायक होगी. मेसी अभी तक 8 गोल करके सबसे आगे हैं. बाहर हो चुकी फ्रांस के एम्बाप्पे से अब मेसी को कोई खतरा नहीं है. एम्बाप्पे शुरू से ही मेसी को गोल्डन बूट की रेस में टक्कर दे रहे थे. लेकिन 8 गोल के साथ उनका सफर खत्म हो चुका है. बात करें हैरी केन की तो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं. उन्होंने अभी तक 6 गोल किए हैं. अब देखना होगा कि ये दोनों दिग्गज दूसरे सेमीफाइनल में कितने गोल करने में कामयाब होते हैं.