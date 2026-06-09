/FIFA World Cup 2026: दुनिया के 5 बुजुर्ग फुटबॉलर्स... फीफा वर्ल्ड कप में लगाई हैट्रिक, रिकॉर्ड-बुक में दर्ज हुआ नाम

फीफा वर्ल्ड कप के मैच में गोल हैट्रिक लगाना किसी भी फुटबॉलर का सबसे बड़ा सपना होता है और यह बेहद हैरतअंगेज रिकॉर्ड माना जाता है. जब यह कारनामा कोई उम्रदराज फुटबॉलर करे तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है. बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा.
फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस एडिशन की मेजबानी संयुक्त रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको करेंगे. इस बार रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा लेंगी और 39 दिनों में कुल 104 मैच खेले जाएंगे. आइए, ऐसे 5 बुजुर्ग फुटबॉलर्स पर नजर डालते हैं, जिन्होंने फुटबॉल के महाकुंभ में हैट्रिक लगाने का कारनामा किया है.
पुर्तगाल का यह दिग्गज फुटबॉलर फीफा वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 33 साल 130 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साल 2018 में स्पेन के खिलाफ ग्रुप स्टेज मुकाबले में 3 गोल दागे थे. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस हैट्रिक के साथ पुर्तगाल की टीम स्पेन के खिलाफ 3-3 से ड्रॉ खेलने में कामयाब रही थी. मुकाबले के चौथे मिनट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनाल्टी को गोल में बदला. 44वें मिनट स्पेनिश गोलकीपर डेविड डी गेया को छकाकर गोल करते हुए रोनाल्डो ने पुतर्गाल को 2-1 से आगे कर दिया. अगले दो गोल स्पेन ने किए और 3-2 से बढ़त बना ली थी. 88वें मिनट में रोनाल्डो ने 25 गज की दूरी से एक शानदार फ्री-किक करते हुए टीम को 3-3 की बराबरी पर ला दिया.
30 साल 335 दिन की उम्र में रॉब रेनसेनब्रिंक ने फीफा वर्ल्ड कप 1978 के दौरान हैट्रिक लगाई थी. ग्रुप स्टेज के इस मुकाबले में रॉब रेनसेनब्रिंक के शानदार प्रदर्शन की बदौलत नीदरलैंड ने ईरान के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की थी. रॉब रेनसेनब्रिंक ने मुकाबले के 40वें मिनट में पेनाल्टी को गोल में बदला, जिसके बाद 62 मिनट में टीम की बढ़त दोगुनी की. मुकाबले के 79वें मिनट में रॉब रेनसेनब्रिंक ने एक बार फिर पेनल्टी को गोल में तब्दील करते हुए टीम के लिए तीसरा गोल किया.
29 साल 329 दिन की उम्र में पेड्रो ने उरुग्वे की तरफ से खेलते हुए यूगोस्लाविया के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी. फीफा वर्ल्ड कप 1930 के सेमीफाइनल मैच को उरुग्वे ने 6-1 से अपने नाम किया. मुकाबले के 19वें मिनट में पेड्रो ने गोल दागते हुए टीम को 1-1 की बराबरी पर ला दिया. इसके बाद 66वें और 72वें मिनट में गोल करते हुए उन्होंने 6-1 से टीम की जीत सुनिश्चित की.
अर्जेंटीना के गैब्रियल बतिस्तुता ने फीफा वर्ल्ड कप 1998 के ग्रुप स्टेज मुकाबले में जमैका के खिलाफ हैट्रिक लगाते हुए टीम को 5-0 से जीत दिलाई थी. इस मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए शुरुआती दो गोल 32वें और 55वें मिनट में एरियल ओर्टेगा ने दागे. इसके बाद 73वें, 78वें और 83वें मिनट में गैब्रियल ने तीन गोल किए.
29 साल 95 दिन की उम्र में पेरू के इस दिग्गज फुटबॉलर ने यह कारनामा किया. फीफा वर्ल्ड कप 1978 के ग्रुप स्टेज मैच में कबिलास की हैट्रिक की बदौलत पेरू ने ईरान के खिलाफ 4-1 से जीत दर्ज की. टिओफिलो कुबिल्यास ने 36वें और 39वें मिनट पर एक के बाद एक दो पेनाल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 3-0 कर दिया था. इसके बाद हसन रौशन 41वें मिनट में ईरान के लिए एक गोल करने में कामयाब रहे. टिओफिलो कुबिल्यास ने 79वें मिनट में गोल करते हुए हैट्रिक पूरी की.