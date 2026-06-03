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Hindi Newsखेल-खिलाड़ी104 मैच और 48 टीमें; Unite8 Sports और Zee5 पर दिखेगा फुटबॉल का जादू, विज्ञापन मार्केट में मची भारी हलचल

104 मैच और 48 टीमें; Unite8 Sports और Zee5 पर दिखेगा फुटबॉल का जादू, विज्ञापन मार्केट में मची भारी हलचल

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर जी एंटरटेनमेंट (ZEEL) को विज्ञापनदाताओं से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. नए लॉन्च हुए 'Unite8 Sports' चैनलों और ZEE5 के माध्यम से ब्रांड्स को बड़े स्तर पर दर्शकों से जुड़ने का मौका मिल रहा है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:28 PM IST
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यूनाइट8 स्पोर्ट्स और जी 5 पर फीफा वर्ल्ड कप 2026
यूनाइट8 स्पोर्ट्स और जी 5 पर फीफा वर्ल्ड कप 2026

FIFA World Cup 2026 on Unite8 Sports: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) ने इसके प्रसारण के अधिकार खरीद लिए हैं. उसके बाद से कंपनी को इस वैश्विक खेल आयोजन से जुड़ने वाले विज्ञापनदाताओं की ओर से जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. 39 दिनों के दौरान 104 मैचों में 48 टीमें हिस्सा लेंगी. इससे फुटबॉल के इस महाकुंभ को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है.

विभिन्न श्रेणियों के प्रमुख ब्रांड जी के लीनियर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं. कंपनी के समर्पित स्पोर्ट्स नेटवर्क- Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, और Unite8 Sports 2 HD- के लॉन्च ने विज्ञापनदाताओं के बीच गहरी दिलचस्पी पैदा की है.  यह रणनीतिक कदम ब्रांड्स को हर टच-पॉइंट पर अद्वितीय पहुंच प्रदान करने की कंपनी की दीर्घकालिक खेल रणनीति में विश्वास को और मजबूत करता है.

ब्रांड का बढ़ रहा आकर्षण

यह वैश्विक टूर्नामेंट जी के डिजिटल मनोरंजन प्लेटफॉर्म ZEE5 पर भी विज्ञापनदाताओं को आकर्षित कर रहा है, जो इसके बढ़ते पैमाने और लक्षित व मापने योग्य ब्रांड अनुभव प्रदान करने की क्षमता से प्रेरित है. लीनियर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह मजबूत गति व्यवसायों में कंपनी के 'ओमनीचैनल दृष्टिकोण' (Omnichannel approach) की ताकत को रेखांकित करती है. 

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प्रीमियम इन्वेंट्री पैकेज पर नजर

दुनिया का सबसे बड़ा शो- फीफा वर्ल्ड कप 2026 वैश्विक स्तर पर ब्रांडों के लिए सबसे शक्तिशाली आईपी में से एक बना हुआ है. यह उत्साही दर्शकों, बेजोड़ व्यूअरशिप और उच्च-प्रभाव वाले जुड़ाव के अवसर लाता है. जैसे-जैसे उलटी गिनती शुरू हो रही है, ब्रांड्स शुरुआती भागीदारी के मूल्य को पहचान रहे हैं, जिससे प्रीमियम इन्वेंट्री पैकेज और कस्टमाइज्ड पार्टनरशिप के अवसरों में भारी बढ़त देखने को मिल रही है.

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संदीप मेहरोत्रा ने क्या कहा?

विज्ञापनदाताओं की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी करते हुए जी एंटरटेनमेंट के एडवरटाइजमेंट रेवेन्यू के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) संदीप मेहरोत्रा ने कहा, ''फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर मिली प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक है. हम विभिन्न श्रेणियों के विज्ञापनदाताओं की ओर से गहरी रुचि देख रहे हैं, कई ब्रांड पहले से ही चर्चा के अग्रिम चरणों में हैं. हमारा ओमनीचैनल दृष्टिकोण पार्टनर्स को टीवी, डिजिटल, ओटीटी, सोशल मीडिया और ऑन-ग्राउंड अनुभवों के एकीकृत इकोसिस्टम के माध्यम से वर्ल्ड कप की पूरी क्षमता का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है.''

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विज्ञापनदाताओं के लिए अवसर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 विज्ञापनदाताओं के लिए एक ऐसी प्रीमियम स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी के साथ जुड़ने का अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है जो भौगोलिक सीमाओं से परे है. एक मजबूत मल्टी-प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम के साथ, जी प्रभावशाली ब्रांड समाधान देने के लिए तैयार है जो टेलीविजन की पहुंच को डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्षमताओं के साथ जोड़ता है. जैसे-जैसे टूर्नामेंट नजदीक आ रहा है, जी ऐसी सार्थक साझेदारियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो ब्रांड्स की दृश्यता को अधिकतम करे और हर आयु वर्ग के दर्शकों के साथ मजबूत जुड़ाव सुनिश्चित करे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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