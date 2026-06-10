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एआई का पहरा: वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों को दी गाली तो लगेगा बैन, फीफा लाया नया AI टूल

FIFA World Cup AI Abuse Monitoring: फीफा 2026 वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार और नस्लवाद से बचाने के लिए एआई (AI) तकनीक का विस्तार कर रहा है. जानें कैसे यह सोशल मीडिया सुरक्षा सेवा काम करती है और कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 10, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:06 PM IST
एआई का पहरा: वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों को दी गाली तो लगेगा बैन, फीफा लाया नया AI टूल
Image Credit: फ्रांस के फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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