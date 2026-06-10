एआई का पहरा: वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों को दी गाली तो लगेगा बैन, फीफा लाया नया AI टूल

FIFA World Cup AI Abuse Monitoring: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में फीफा ने नया प्लान बनाया है. उसने सोशल मीडिया पर होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग का विस्तार किया है. यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई तक चलेगा. फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था ने एक 'सोशल मीडिया सुरक्षा सेवा' (SMPS) पेश की है और वह इस साल सभी 48 भाग लेने वाले फुटबॉल संघों को अपने मॉडरेशन टूल मुफ्त में उपलब्ध करा रही है.
हाल के वर्षों में फुटबॉल के खेल में नफरत और नस्लवाद की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है. FIFPRO (इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ प्रोफेशनल फुटबॉलर्स) की एक रिपोर्ट के अनुसार, कतर में आयोजित 2022 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और यूट्यूब पर 2 करोड़ से अधिक अपमानजनक, भेदभावपूर्ण या धमकी भरे पोस्ट और टिप्पणियां रिपोर्ट की गई थीं.
चूंकि 2026 के संस्करण में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर नफरत भरे संदेशों की संख्या पिछले संस्करण की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है. जहां बुकायो साका, मार्कस रैशफोर्ड और जेडोन सांचो जैसे इंग्लैंड के खिलाड़ी यूरो 2020 फाइनल में पेनल्टी मिस करने के कारण नस्लीय दुर्व्यवहार के शिकार हुए थे, वहीं टोटेनहम हॉटस्पर के डिफेंडर केविन डैन्सो इसके नवीनतम शिकार बने हैं.
इस तकनीक के माध्यम से खिलाड़ियों और टीमों के सोशल मीडिया चैनलों पर 30,000 कीवर्ड्स की सूची का उपयोग करके अपमानजनक टिप्पणियों को दो सेकंड से भी कम समय में फिल्टर किया जा सकेगा. हालांकि दुर्व्यवहार भेजने वाला व्यक्ति अपनी पोस्ट देख पाएगा, लेकिन वह दूसरों से छिपी रहेगी और आगे की जांच के लिए रिपोर्ट की जाएगी. इसके परिणामस्वरूप, दुर्व्यवहार करने वालों को फीफा के अंतरराष्ट्रीय और क्लब मैचों के टिकट खरीदने से प्रतिबंधित किया जा सकता है.
यह एआई तकनीक मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम), टिकटॉक, थ्रेड्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर सक्रिय रहेगी. हालांकि, यह 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर काम नहीं करेगी क्योंकि एलन मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म पर छिपी हुई टिप्पणियों को देखने की अनुमति दे रखी है. उपयोगकर्ताओं की सूची में पहले से ही कुछ बड़े प्रीमियर लीग क्लब शामिल हैं, जैसे टोटेनहम हॉटस्पर और आर्सेनल. इन क्लबों ने अपने सोशल मीडिया चैनलों पर दुर्व्यवहार की समस्या से निपटने के लिए एआई प्लेटफॉर्म 'रिस्पॉन्डोलॉजी' के साथ साझेदारी की है.
रिस्पॉन्डोलॉजी के ग्राहकों में एनएफएल (NFL) टीमें, नासकार (NASCAR) और बूट्स (Boots) व 'मार्क्स एंड स्पेंसर' जैसे बड़े कमर्शियल ब्रांड शामिल हैं. इससे पहले 2024 में, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी अपना सोशल मीडिया 'कोड ऑफ कंडक्ट' पेश किया था.
इतिहास में पहली बार 48 टीमों के शामिल होने के कारण, 2026 फीफा वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 1,248 खिलाड़ी अपने सपने को पूरा करते नजर आएंगे. इनमें से 357 खिलाड़ी पहले भी कम से कम एक वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, जबकि 891 खिलाड़ी पहली बार इस वैश्विक मंच का अनुभव करेंगे. फीफा वर्ल्ड कप कुराकाओ, केप वर्डे, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान जैसी टीमें इस बार अपना वर्ल्ड कप डेब्यू कर रही हैं. इसके साथ ही, अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैक्सिको के गुइलेर्मो ओचोआ अपना रिकॉर्ड छठा वर्ल्ड कप खेलेंगे.
आप Zee के नए Unite8 स्पोर्ट्स नेटवर्क (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, और Unite8 Sports 2 HD) पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 देख सकते हैं. ग्रुप-स्टेज के कई मैच जो एक साथ होंगे, उन्हें इन चार चैनलों पर इंग्लिश और हिंदी फीड के साथ दिखाया जाएगा. सभी मैच Zee5 ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे. Link: https://www.zee5.com/