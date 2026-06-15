FIFA World Cup 2026: अमाद डियालो के आखिरी मिनटों में किये गए गोल ने अचानक बाजी को पलट दिया है. इसी के साथ ही आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है. आइवरी कोस्ट ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की है. आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को चौंकाते हुए 1-0 से हराया, जिसमें मैच के आखिरी मिनटों में एक गोल हुआ. भले ही इक्वाडोर टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम के तौर पर उतरी थी जिससे आगे बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन दूसरे हाफ में ज्यादातर समय आइवरी कोस्ट का ही दबदबा रहा.
'एलिफेंट्स' (आइवरी कोस्ट की टीम) ने गेंद पर ज्यादा समय तक कब्जा बनाए रखा और कुल मिलाकर ज्यादा शॉट लिए, जिनमें 'शॉट ऑन टारगेट' भी शामिल थे. इक्वाडोर के लिए यह मैच किसी बुरे सपने की तरह रहा. टीम दूसरे हाफ के बीच तक एक भी 'शॉट ऑन टारगेट' नहीं ले पाई, लेकिन आइवरी कोस्ट ने लगातार कोशिश जारी रखी और आखिरकार 90वें मिनट में गोल करने में कामयाब रही. विल्फ्रीड सिंगो की मदद से, दूसरे हाफ में सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए अमाद डियालो ने 'एलिफेंट्स' के लिए यह गोल किया.
आइवरी कोस्ट के लिए यह एक जबरदस्त जीत थी, क्योंकि यह टीम फीफा वर्ल्ड कप में कभी भी ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई है. एक गोल से मिली यह जीत ग्रुप E की दूसरी टीम जर्मनी को रोकने के लिए शायद काफी न हो. जर्मनी ने रविवार को ही कुराकाओ को 7-1 से बुरी तरह हराया था, लेकिन इस जीत ने 'एलिफेंट्स' (आइवरी कोस्ट की टीम) के लिए पहली बार नॉकआउट स्टेज में पहुंचने का मौका जरूर बना दिया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इक्वाडोर के लिए शुरुआत मुश्किल रही है, जबकि वे वर्ल्ड कप में काफी उम्मीदों के साथ उतरे थे.
टूर्नामेंट से पहले 'ला ट्राई' (इक्वाडोर की टीम) का डिफेंस बहुत मजबूत रहा था, लेकिन रविवार को आइवरी कोस्ट के खिलाफ यह बिखर गया. हालांकि, कुराकाओ के खिलाफ इक्वाडोर का अगला मुकाबला बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन जर्मनी के खिलाफ ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच इक्वाडोर के लिए 'करो या मरो' वाला हो सकता है.