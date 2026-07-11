FIFA World Cup: 'वे नहीं चाहते कि हम जीतें...' फिक्सिंग के आरोपों पर भड़के अर्जेंटीना के कोच, आलोचकों को दिया मुंहतोड़ जवाब

Argentina Football Team: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अपनी टीम पर लगे फिक्सिंग के आरोपों पर अर्जेंटीना के मैनेजर लियोनेल स्कालोनी नेटीम का कड़ा बचाव किया है. उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि फीफा मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन का पक्ष लेने के लिए टूर्नामेंट की परिस्थितियों में हेरफेर कर रहा है. शनिवार को स्विट्जरलैंड के खिलाफ होने वाले हाई-प्रोफाइल क्वार्टर फाइनल मैच से पहले स्कालोनी ने कहा कि बाहरी आलोचक केवल उनकी टीम को हारते हुए देखने के लिए बेताब हैं.
मीडिया से बात करते हुए स्कालोनी फिक्सिंग के आरोपों से बेफिक्र नजर आए और उन्होंने तर्क दिया कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है. उन्होंने कहा, ''यह 1986 के बाद से 40 साल का लंबा समय है, है ना? तब भी वे कह रहे थे कि हमारा पक्ष लिया जा रहा है। तो यह कुछ नया नहीं है.'' उन्होंने आगे कहा कि चूंकि अर्जेंटीना पिछला वर्ल्ड कप जीता है, इसलिए बहुत से लोग उन्हें फिर से जीतते नहीं देखना चाहते और यह बात खिलाड़ियों तक भी पहुंचती है.
Argentina pull it back late to secure their spot in the last eight! #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
यह विवाद राउंड ऑफ 16 में मिस्र पर अर्जेंटीना की 3-2 की रोमांचक जीत के बाद भड़का. 2-0 से पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना ने क्रिस्टियन रोमेरो, लियोनेल मेसी और एंजो फर्नांडीज के गोल की मदद से मैच का पासा पलट दिया था. हालांकि, रेफरी के फैसलों ने इस जीत पर साया डाल दिया. फ्रांसीसी रेफरी फ्रेंकोइस लेटेक्सियर ने VAR समीक्षा के बाद मिस्र का एक महत्वपूर्ण गोल रद्द कर दिया और बाद में मोहम्मद सलाह की पेनल्टी की मांग को भी ठुकरा दिया था.
मिस्र फुटबॉल एसोसिएशन (EFA) ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और रेफरी को आजीवन प्रतिबंधित करने की मांग करते हुए फीफा में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. मिस्र के मुख्य कोच होसाम हसन ने मैच के बाद कहा,''यह सब पैसे का खेल है... वे चाहते हैं कि मेसी टूर्नामेंट में बने रहें। अगर वे चाहते हैं कि अर्जेंटीना ही जीते, तो सबको खेलने के लिए क्यों बुलाया?'' सोशल मीडिया पर भी दावे किए जा रहे हैं कि फीफा और प्रायोजक मार्केटिंग कारणों से मेसी की विरासत को बचा रहे हैं.
इस शोर को अपनी राह का रोड़ा बनाने के बजाय स्कालोनी ने खुलासा किया कि उनकी टीम आलोचनाओं को प्रेरणा में बदल रही है. उन्होंने कहा, ''हम आलोचनाओं का उपयोग 'विद्रोह' करने और खिलाड़ियों को और बेहतर खिलाने के लिए करते हैं.'' आधुनिक तकनीक का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि VAR के रहते मैच फिक्सिंग की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें नियमों की दोहरी व्याख्या नहीं की जा सकती. अब अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरकर अपने आलोचकों को खेल से जवाब देने की कोशिश करेगी.