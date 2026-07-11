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FIFA World Cup: 'वे नहीं चाहते कि हम जीतें...' फिक्सिंग के आरोपों पर भड़के अर्जेंटीना के कोच, आलोचकों को दिया मुंहतोड़ जवाब

Argentina Football Team: अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने फीफा वर्ल्ड कप में 'फिक्सिंग' और पक्षपात के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. स्विट्जरलैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच से पहले उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए बताया कि कैसे ये विवाद उनकी टीम के लिए प्रेरणा बन रहे हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 11, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:13 PM IST
FIFA World Cup: 'वे नहीं चाहते कि हम जीतें...' फिक्सिंग के आरोपों पर भड़के अर्जेंटीना के कोच, आलोचकों को दिया मुंहतोड़ जवाब
Image Credit: अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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