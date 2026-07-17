/Spain Vs Argentina: क्या है जैकेट वाला अंधविश्वास? जिसके चलते फाइनल देखने नहीं जा रहे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिलेई

FIFA World Cup 2026: क्या कोई अंधविश्वास किसी देश के राष्ट्रपति को फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जाने से रोक सकता है? सुनने में यह भले ही अजीब लगे, लेकिन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ ऐसा ही हुआ है. वह स्पेन के खिलाफ होने वाले खिताबी मुकाबले को देखने स्टेडियम नहीं जाएंगे. इसके पीछे कोई राजनीतिक व्यस्तता या कूटनीतिक कारण नहीं है, बल्कि उनकी वह 'जादुई' जैकेट और पिछले 36 साल से चला आ रहा एक टोटका है, जिसे वह अपनी टीम की जीत की गारंटी मान चुके हैं. 55 साल के राष्ट्रपति मिलेई ने साफ कर दिया है कि वह फाइनल के दिन अपने सरकारी आवास 'ओलिवोस' में ही रहेंगे.
17 जुलाई को ब्यूनस आयर्स के एक स्थानीय रेडियो स्टेशन से बात करते हुए राष्ट्रपति ने अपने इरादे साफ कर दिए. उन्होंने कहा कि ऐसा "बिल्कुल नहीं" होगा कि वह स्टेडियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के साथ वीआईपी बॉक्स में बैठें. उनके लिए टीम की जीत ज्यादा जरूरी है और वह घर पर रहकर ही इस टोटके को जारी रखेंगे.
दरअसल, राष्ट्रपति मिलेई ने हाल ही में एक रेडियो इंटरव्यू में अपने इस अनोखे टोटके का खुलासा किया था. उन्होंने बताया कि वह ठंड के कारण एक ऑयल कंपनी के लोगो वाली जैकेट पहनते हैं. क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान उन्हें गर्मी लगी और उन्होंने जैकेट उतार दी. उनके जैकेट उतारते ही विपक्षी टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ गोल दाग दिया.
इस घटना से डरकर उन्होंने तुरंत जैकेट दोबारा पहन ली. उसके बाद से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कभी अपनी जैकेट नहीं उतारी. वह टूर्नामेंट के पिछले सभी सातों मैच घर पर इसी जैकेट को पहनकर देख चुके हैं, जिनमें टीम को जीत मिली है.
दरअसल, अर्जेंटीना में टोटके और अंधविश्वास का यह खेल सिर्फ राष्ट्रपति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा देश इसी रंग में रंगा हुआ है. देश के ज्यादातर लोग टीम की जीत के बाद पूरे टूर्नामेंट में अपनी जर्सी नहीं धोते हैं और हर मैच में एक ही कपड़ा पहनते हैं. कई फैंस हर मैच को एक ही जगह पर बैठकर देखते हैं. अगर अर्जेंटीना के गोल करने के समय कोई व्यक्ति वॉशरूम में था, तो अंधविश्वास के चलते उसे बाकी का पूरा मैच देखने से ही रोक दिया जाता है, ताकि किस्मत का कनेक्शन न टूटे.
दरअसल, अर्जेंटीना के राष्ट्रपतियों का वर्ल्ड कप मैचों से दूर रहने का सिलसिला नया नहीं है. यह डर पिछले 36 सालों से चला आ रहा है. साल 1990 के वर्ल्ड कप में तत्कालीन राष्ट्रपति कार्लोस मेनेम अपनी टीम से मिलने पहुंचे थे. इसके तुरंत बाद अर्जेंटीना को कैमरून के खिलाफ बेहद चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा था. उस हार के बाद से अर्जेंटीना का कोई भी मौजूदा राष्ट्रपति स्टेडियम में जाकर अपनी राष्ट्रीय टीम का मैच नहीं देखता है. सभी को डर रहता है कि कहीं उनकी मौजूदगी टीम के लिए 'पनौती' न बन जाए.
अर्जेंटीना की टीम इस समय शानदार फॉर्म में है. सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर टीम ने फाइनल का टिकट पक्का किया है. अब उसे खिताबी जंग में मजबूत स्पेन से भिड़ना है, जो फ्रांस को मात देकर फाइनल में पहुंचा है. लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली अर्जेंटीना के पास अब इतिहास रचने का मौका है. अगर टीम स्पेन को हरा देती है, तो वह लगातार दो बार वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन जाएगी.