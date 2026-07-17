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Spain Vs Argentina: क्या है जैकेट वाला अंधविश्वास? जिसके चलते फाइनल देखने नहीं जा रहे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिलेई

FIFA World Cup 2026: स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होने वाली खिताबी जंग को देखने के लिए न्यू जर्सी में दुनिया भर के दिग्गज जुटेंगे, लेकिन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई वहां नहीं होंगे. उन्होंने निजी अंधविश्वास के चलते अपने घर से ही टीम को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है. आइए डिटेल में जान लेते हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 17, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:54 PM IST
Spain Vs Argentina: क्या है जैकेट वाला अंधविश्वास? जिसके चलते फाइनल देखने नहीं जा रहे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिलेई
Image Credit: FIFA World Cup 2026

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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